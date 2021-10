Cựu trợ lý hé lộ thâm cung bí sử nhà Trump

Trong hồi ký sắp ra mắt, thư ký báo chí Nhà Trắng Grisham nói rằng Melania từng âm thầm "trả đũa" Trump sau khi ông bị tố ngoại tình.

Trong cuốn hồi ký sắp được ra mắt "I'll Take Your Questions Now", cựu thư ký báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham đã tiết lộ những điều chưa từng biết về cựu tổng thống Donald Trump và gia đình khi còn tại nhiệm.

Grisham không nổi tiếng như những thư ký báo chí khác của Trump, vì bà chưa từng tổ chức bất kỳ cuộc họp báo riêng nào trong một năm làm việc tại Nhà Trắng, dù đây được xem là nhiệm vụ chính của bà. Tuy nhiên, bà đã có thời gian gắn bó với chính quyền Trump hơn bất kỳ ai.

Cựu tổng thống Donald Trump tại sự kiện vận động ở Wellington, Ohio hôm 26/6. Ảnh: Reuters.

Bà đã tham gia từ chiến dịch tranh cử tổng thống của Trump năm 2015 và làm phát ngôn viên của đệ nhất phu nhân Melania Trump trước khi tới làm việc tại Nhà Trắng. Sau khi từ chức ở Nhà Trắng, bà tiếp tục quay lại làm chánh văn phòng cho Melania. Do đó, Grisham được cho là đã thu thập được nhiều câu chuyện đáng kinh ngạc về vợ chồng cựu tổng thống.

Sau khi sao khiêu dâm Stormy Daniels năm 2018 công bố cuốn sách kể rằng Trump ngoại tình với mình năm 2006, thời điểm ông đã kết hôn với Melania, đệ nhất phu nhân Mỹ khi đó đã rất giận dữ, theo lời kể của Grisham trong hồi ký.

Grisham cho hay Melania đã nói với mình rằng bà không tin những lời phủ nhận của chồng với lời kể của Daniels, đồng thời tìm cách "trả đũa" bằng việc loại ông khỏi các bức ảnh và bài đăng Twitter. Bà thậm chí còn chọc tức chồng bằng cách khoác tay một trợ lý quân đội đẹp trai tại các sự kiện.

"Sau khi câu chuyện của Daniels được công khai và nhiều cáo buộc được các phụ nữ khác đưa ra, tôi cảm thấy bà Trump nổi cơn thịnh nộ", Grisham viết.

Nỗi tức giận này được cho là lý do Melania mặc chiếc áo khoác có dòng chữ "Tôi chẳng quan tâm đâu" khi thăm một khu giữ trẻ nhập cư ở Texas, điều đã làm dậy sóng truyền thông lúc đó. Tổng thống Trump khi ấy cũng đã tức giận và hỏi Grisham cùng vợ mình tại Phòng Bầu dục: "Các người đang nghĩ cái quái gì vậy". Trump sau đó yêu cầu trợ lý giải thích rằng thông điệp trên áo của bà Melania là nhắm vào giới truyền thông.

Melania mặc chiếc áo có dòng chữ "Tôi chẳng quan tâm đâu" khi tới Texas năm 2018. Ảnh: AFP.

Melania sau đó càng ngày càng lạnh nhạt với Trump, theo hồi ký của Grisham, nhưng hai người tìm được tiếng nói chung sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Cả Melania và Trump dường như có chung nhận định rằng cuộc bầu cử là bất hợp pháp, Grisham viết.

Cuốn hồi ký tiết lộ sau khi truyền thông xướng tên Joe Biden đắc cử, thay vì yêu cầu chánh văn phòng Grisham tổ chức cuộc gặp theo truyền thống với đệ nhất phu nhân tương lai Jill Biden, Melania đã nói rằng nên đợi xem "Cánh Tây sẽ làm gì".

Một trong những điều Grisham tiết lộ về nhiệm kỳ của Trump là cách tiếp cận tôn trọng đến kỳ lạ của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Dù Trump không ngừng khen ngợi, Putin vẫn tỏ ra lạnh lùng với Trump khi họ gặp nhau ở Osaka, Nhật Bản trong hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2019.

Nhưng Trump vẫn tiếp tục cố gắng gây ấn tượng với Putin, theo Grisham. Khi các phóng viên chuẩn bị vào phòng họp, Trump, người tuyên bố "rất vinh dự khi xuất hiện cùng Tổng thống Putin", đã nghiêng người về phía Putin và nói "tôi sẽ tỏ ra cứng rắn hơn với ông vài phút. Nhưng đó chỉ là trước máy quay thôi, ông hiểu chứ".

Khi phóng viên hỏi Trump liệu ông có cảnh báo Putin ngừng can thiệp vào các cuộc bầu cử sắp tới hay không, tổng thống Mỹ đã quay sang Putin và nói: "Đừng can thiệp vào cuộc bầu cử của chúng tôi". Khi nghe người phiên dịch thuật lại lời Trump, Tổng thống Nga đã cười lớn.

Grisham cũng chia sẻ một số câu chuyện về vợ chồng Ivanka Trump và Jared Kushner, cố vấn của cựu tổng thống Trump. Grisham cho biết Ivanka và Jared đã cố tìm cách đi cùng tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania tới gặp Nữ hoàng Elizabeth II năm 2019, điều không phù hợp với nguyên tắc của một chuyến thăm cấp nhà nước. Tuy nhiên, kế hoạch không thành công do trực thăng của tổng thống không đủ chỗ cho họ.

"Tôi cuối cùng đã hiểu chuyện gì đang diễn ra. Jared và Ivanka nghĩ mình là thành viên hoàng gia Mỹ", Grisham viết.

Theo cuốn hồi ký, Ivanka cũng thường tìm cách tham gia các cuộc họp không liên quan tới cô, còn Jared từng bước nâng cao quyền lực ở Nhà Trắng khi Trump lần lượt sa thải các chánh văn phòng và nhân viên chủ chốt khác. Grisham cho hay các nhân viên Nhà Trắng gọi Ivanka và Jared là "công chúa" và "thần chết".

Stephanie Grisham tại Nhà Trắng vào tháng 6/2019. Ảnh: AP.

Trump đã lên tiếng phủ nhận mọi thông tin mà Grisham đưa ra trong cuốn sách. Ông cho rằng cựu thư ký báo chí của mình "có vấn đề" và hành động theo cảm xúc.

"Thật tệ khi các nhà xuất bản tiếp tục tung ra các thứ rác rưởi nhàm chán này. Chúng tôi và phong trào Làm nước Mỹ Vĩ đại Trở lại (MAGA) đã quá quen với điều này. Và một ngày không xa, chúng tôi sẽ có tiếng nói trở lại và được báo chí đối xử công bằng", Trump viết trong một tuyên bố.

Thanh Tâm (Theo CNN)