Cựu tiền vệ Ngoại hạng Anh chế giễu HLV Shin Tae-yong

Hàn QuốcTiền vệ Lee Chung-yong ăn mừng kiểu đánh golf, để chế giễu HLV Shin Tae-yong, sau khi ghi bàn giúp Ulsan Hyundai thắng Gwangju 2-0 ở vòng 33 K-League 1.

Trên sân nhà Munsu hôm 18/10, Ulsan chấm dứt chuỗi bảy trận không thắng tại K-League 1, kể từ khi sa thải HLV Shin Tae-yong. Tuy nhiên, chiến thắng đầu tiên kể từ ngày 9/8 bị bao trùm bởi không khí căng thẳng từ pha ăn mừng của Lee Chung-yong, sau khi thực hiện thành công quả phạt đền ở phút bù thứ 13 hiệp hai.

Tiền vệ sinh năm 1988 không được chỉ định sút phạt đền nhưng vẫn thực hiện. Sau khi ghi bàn, anh chạy ra ngoài vòng cấm rồi thực hiện động tác đánh golf và giả vờ quan sát đường bóng. Sau khi còi mãn cuộc vang lên, Lee lặp lại hành động một lần nữa.

Khi được hỏi dụng ý, Lee Chung-yong nói: "Sau này, chúng ta sẽ biết ai là người trung thực hơn. Chúng ta sẽ có cơ hội nói chuyện sau khi hoàn thành mục tiêu trụ hạng".

Truyền thông Hàn Quốc dành sự quan tâm lớn với sự việc này, cho rằng không khó để được đoán được ý đồ của cựu tuyển thủ Hàn Quốc. "Lee Chung-yong đánh golf để chế giễu HLV Shin Tae-yong vừa bị sa thải", tờ Chosun giật tít.

Ulsan trước đó đã chấm dứt hợp đồng với HLV Shin Tae-yong, vì thành tích kém sau 65 ngày làm việc. Trước khi Ulsan thông báo sa thải, một bức ảnh chụp túi đựng gậy golf của HLV Shin trên xe buýt của CLB được lan truyền trên mạng xã hội. Nhà cầm quân sinh năm 1970 bị cáo buộc đi đánh golf ở các trận sân khách của đội nhà.

Đến ngày 13/10, trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Hàn Quốc KBS, HLV Shin phủ nhận cáo buộc. Ông cho biết chỉ để nhờ trên xe buýt để gửi về nhà, đồng thời ngụ ý một cầu thủ đã cố tình chụp ảnh và gửi cho lãnh đạo CLB lẫn truyền thông. Bên cạnh đó, Shin phủ nhận cáo buộc đánh, chửi cầu thủ, nhưng thừa nhận có mâu thuẫn với một nhóm cầu thủ kỳ cựu, trong đó có Lee Chung-yong.

Bức ảnh chụp bộ gậy golf của HLV Shin bị lan truyền với thông tin rằng ông đi chơi trong lúc đội đi thi đấu trên sân khách.

Hành động của Lee tạo nên tranh cãi giữa những người hâm mộ Hàn Quốc. Một nhóm cho rằng nó không phù hợp với một cầu thủ kỳ cựu đã gắn bó lâu năm với K-League 1 và là huyền thoại bóng đá Hàn Quốc. Một nhóm khác lại coi đó là "quyền tự do ngôn luận" và "đáp trả những phát biểu thiếu công bằng từ HLV cũ".

Lee Chung-yong, sinh năm 1988, là danh thủ Hàn Quốc, được xem là gạch nối giữa thế hệ Park Ji-sung và Son Heung-min. Anh trưởng thành từ Học viện FC Seoul, trước khi sang Ngoại hạng Anh thi đấu cho Bolton Wanderers (năm 2009-2015) và Crystal Palace (2015-2018). Sau đó, anh sang Đức chơi cho VfL Bochum (2018-2020) trước khi trở lại Hàn Quốc khoác áo Ulsan.

11 năm ở châu Âu chứng kiến Lee thi đấu 282 trận trên mọi đấu trường và ghi 23 bàn. Anh từng giành danh hiệu cầu thủ hay nhất của Bolton mùa 2009-2010. Khi trở lại Ulsan, Lee đã chơi 200 trận và ghi 15 bàn, góp công vào ba chức vô địch K-League 1 (2022, 2023, 2024) và AFC Champions League 2020.

Ở đội tuyển Hàn Quốc, Lee Chung-yong ghi 9 bàn sau 89 trận. Thành tích nổi bật nhất là á quân Asian Cup 2015, dự hai kỳ World Cup 2010, 2014 và Olympic 2008.

Hành động của Lee Chung-yong bị cho là "đổ thêm dầu vào lửa" với hoàn cảnh hiện nay của Ulsan. "Cuộc khủng hoảng của Ulsan không phải từ chiến thuật hay thể lực mà là đổ vỡ niềm tin và mất đi sự tôn trọng", bài viết trên tờ Sports Khan có đoạn. "Sa thải HLV, cầu thủ phản ứng, còn CLB xử lý thiếu hiệu quả dẫn đến người hâm mộ mất niềm tin".

Từ nhà vô địch K-League 2024, Ulsan đứng thứ chín mùa này sau hai lượt đi và về. Đội có 40 điểm hơn ba đội xếp sau Suwon FC 2 điểm, Jeju 8 điểm và Daegu 13 điểm.

Ulsan sẽ bước vào play-off trụ hạng cùng các đội đứng thứ bảy đến 12. Đội xếp cuối sẽ xuống hạng trực tiếp. Hai đội thứ 10 và 11 sẽ đấu với đội đứng thứ hai và ba ở K-League 2, với hai lượt đi và về, để xác định vé trụ hạng.

