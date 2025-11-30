Cựu tiền vệ Liverpool: 'Arne Slot sắp hết thời'

AnhCựu tiền vệ người Đức Dietmar Hamann cho rằng niềm tin dành cho Arne Slot đang cạn dần, đồng thời gợi ý Liverpool tính tới phương án mời Jurgen Klopp quay lại.

Liverpool thua 9 trong 12 trận gần nhất - thành tích tệ nhất của họ kể từ năm 1954. Ba thất bại liên tiếp với cách biệt ba bàn, khi thua Man City 0-3, Nottingham Forest 0-3 và PSV 1-4, khiến chiếc ghế của Slot lung lay dữ dội.

Hamann, cựu tiền vệ trụ cột của Liverpool và thành viên đội hình vô địch Champions League 2005, tin rằng Slot đã đánh mất quyền kiểm soát phòng thay đồ. "Thời của Slot sắp kết thúc", cựu tiền vệ người Đức nói trên Sky Sport Germany. "Sau mùa giải tuyệt vời, tôi không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nhưng tôi cho rằng sự ủng hộ dành cho ông ấy giờ cạn rồi".

HLV Arne Slot (phải) và Mohamed Salah thất vọng sau trận Liverpool thua PSV 1-4 trên sân Anfield, thành phố Liverpool, Vương Quốc Anh tối 26/11/2025. Ảnh: Reuters

Hamann nhấn mạnh đội ĐKVĐ đang thiếu kỷ luật và vận hành rối loạn. "Mỗi người đá một kiểu, như Mohamed Salah trong bàn thua thứ hai trước PSV", ông bình luận. "Liverpool sẽ gặp khó khăn lớn để vào top 4. Những vấn đề này không thể giải quyết nhanh hay dễ dàng. CLB chắc chắn phải bàn đến chuyện thay HLV".

Cựu danh thủ 52 tuổi thậm chí đề xuất phương án gây sốc, là thuyết phục Jurgen Klopp trở lại. HLV người Đức từng trải qua 9 mùa giải làm việc tại Anfield, giành Ngoại hạng Anh, Champions League, Cup FA, Cup Liên đoàn và chia tay vào năm 2024 với lý do cạn năng lượng. Ông hiện giữ vai trò Giám đốc Bóng đá Toàn cầu của Red Bull và từng nhiều lần khẳng định có thể không bao giờ trở lại nghiệp huấn luyện.

"Rất nhiều người đang mong Klopp trở lại", Hamann nói. "Liệu điều đó có khả thi hay không, tôi không biết. Nhưng, đó sẽ là câu chuyện của thập kỷ. Tôi tin CLB đã tính tới phương án thay HLV và có thể đã liên hệ với Klopp".

Cựu cầu thủ Liverpool khác là Jamie Carragher cho rằng Slot chỉ còn một tuần để giữ ghế HLV Liverpool. Theo ông, nhà cầm quân người Hà Lan phải giành tối thiểu 7 điểm trong ba trận tới gặp West Ham, Sunderland và Leeds, bởi đó đều là những đối thủ vừa tầm.

Hồng Duy (theo Daily Mail)