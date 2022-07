Cứu sống người ba lần ngưng tim, ngưng thở

Bạc LiêuNgười phụ nữ 53 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp dẫn đến ngưng tim, ngưng thở nhiều lần ngay trong lúc được các bác sĩ thông mạch máu.

Ngày 22/7, bác sĩ Trần Quỳnh An, Trưởng khoa Cấp cứu kiêm Trưởng đơn vị tim mạch can thiệp, Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, cho biết người bệnh có tiền sử tăng huyết áp. Trước nhập viện một ngày, bà bị nôn ói, đau ngực trái, khi tình trạng bệnh nặng hơn người nhà đưa bà đi cấp cứu.

Tại thời điểm nhập viện, người bệnh bất ngờ có biểu hiện gồng người, da tím tái, ngưng tim, ngưng thở. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp (cục máu đông gây tắc động mạch vành), biến chứng rung thất. Đây là trường hợp có diễn tiến rất nặng, nguy cơ tử vong hơn 95% nếu không chẩn đoán và xử lý kịp thời. Ê kíp cấp cứu đã sốc điện, truyền dịch và cho thở máy để hồi sức cấp cứu bệnh nhân. Sau 5 phút, người phụ nữ bắt đầu có mạch, huyết áp, nhịp thở lại, tạm ổn định sinh hiệu.

Bác sĩ chỉ định can thiệp hút cục máu đông và đặt stent nong đoạn động mạch vành bị hẹp cho bệnh nhân. Tuy nhiên, trong lúc can thiệp, bệnh nhân đột ngột bị rung thất ngưng tim hai lần. Các bác sĩ phải tạm ngừng thao tác để vừa ép tim ngoài lồng ngực vừa sốc điện để hồi sức cho người bệnh. Sau 30 phút can thiệp thành công.

Mặc dù vậy, tình trạng người bệnh nhân hậu phẫu còn nguy kịch, phải thở máy xâm lấn, hồi sức tích cực và chăm sóc đặc biệt vì nguy cơ bệnh biến chứng vẫn rình rập. Hiện, sau gần 10 ngày chăm sóc tích cực, người bệnh đã đã cai máy thở máy, tỉnh táo tiếp xúc tốt, dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

Động mạch vành bị tắc trước (trái) và sau khi được hút huyết khối đặt stent. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Nhồi máu cơ tim là bệnh có diễn tiến rất nhanh và bất ngờ, nếu không được phát hiện, chẩn đoán và xử trí kịp thời, người bệnh có nguy cơ tử vong cao. Do đó, bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các triệu chứng tim mạch thoáng qua, như đau ngực, mệt mỏi, tim đập nhanh, khó thở... Đặc biệt, những người có bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid, mỡ máu... có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, trong đó có nhồi máu cơ tim, cao hơn người bình thường.

Người dân nên khám sức khỏe định kỳ 3-6 tháng một lần để tầm soát phát hiện sớm và điều trị kịp thời những bệnh lý về tim mạch. Trường hợp phát hiện bệnh, người bệnh cần tuân thủ phác đồ điều trị, tránh trường hợp không trị theo đúng phác đồ hoặc bỏ điều trị, thiếu theo dõi sẽ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm khó lường.

Bác sĩ An thăm khám cho người bệnh sau khi cai thở máy. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Thư Anh