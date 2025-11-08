Cứu sống một trong ba người bị sóng cuốn trôi ở Lý Sơn

Quảng NgãiÔng Phạm Duy Quang - một trong ba người bị sóng cuốn ở biển Lý Sơn trong lúc bão Kalmaegi đang tiến vào miền Trung đã được cứu sống sau hơn 40 giờ mất tích.

Sáng 8/11, ông Lê Văn Lương, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi cho biết khoảng 8h45, thuyền trưởng Hoàng Phú Xuyên (tàu Hải Nam 39, quốc tịch Việt Nam) đang hành trình từ cảng Vĩnh Tân (Bình Thuận cũ) ra cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) qua vùng biển Bình Định cũ thì phát hiện và vớt được ông Quang.

Ông Phạm Duy Quang (áo thun sọc) được các thuyền viên trên tàu Hải Nam 39 ứng cứu. Thuyền viên tàu Hải Nam 39 cung cấp

Vị trí cứu nạn cách đảo Lý Sơn khoảng 60 hải lý (khoảng 111 km). Hiện tàu Hải Nam 39 đã đến vùng biển Quảng Ngãi. Cảng vụ chỉ đạo các tàu khách tiếp cận để chuyển ngư dân từ tàu hàng qua. Lúc 12h10, tàu cao tốc của người dân Lý Sơn đã đón được ông Quang để đưa về đất liền.

Vị trí tàu Hải Nam 39 phát hiện và cứu ông Quang. Đồ họa: Hoàng Thanh

Thuyền trưởng Hoàng Phú Xuyên cho biết từ buồng lái đã phát hiện một người mặc áo phao trôi dạt trên biển. Ông lập tức báo động, yêu cầu thủy thủ đoàn chuẩn bị thiết bị, hạ tốc độ và quay tàu trở lại ứng cứu. Tuy nhiên việc tiếp cận không dễ vì "tàu đang có đà máy", sóng lại lớn nên mất nhiều thời gian để xoay mũi và xác định lại vị trí nạn nhân.

Sau nhiều lần nỗ lực, tàu mới tiếp cận đủ gần để ném phao cho nạn nhân. Do kiệt sức, ông Quang không thể tự leo lên tàu, thủy thủ đoàn phải xuống nước hỗ trợ đẩy lên, trong khi nhiều người trên boong cùng kéo đưa ông lên an toàn.

Theo ông Xuyên, lúc vào tàu, ông Quang vẫn nói chuyện được nhưng rất yếu. Thủy thủ đoàn đã cho ăn uống và nghỉ ngơi để hồi sức. Sau khi cứu hộ, tàu Hải Nam 39 báo cơ quan quản lý hàng hải và cảng gần nhất để đón người. "Anh em trên tàu ai cũng vui lắm. Cứu được một người là cứu được cả gia đình họ", thuyền trưởng nói.

Sau gần hai ngày sống trong tuyệt vọng, khoảng 10h sáng nay, bà Trần Thị Đông (45 tuổi) vỡ òa khi biết tin chồng được cứu sống. "Mừng quá là mừng luôn", bà nói, cho rằng sự sống sót của chồng sau hơn 40 giờ lênh đênh giữa sóng gió là "một kỳ tích".

Trưa nay, căn nhà nhỏ của bà gần như kín người. Hàng xóm, người thân kéo tới chia vui với gia đình. Bà kể hai ngày qua mỗi đêm đều cầu khấn, vì nghĩ chồng đã chết. "Đêm nào cũng khấn mẹ độ cho ảnh được bình an", bà nói, giọng vẫn run. Các con bà gần như không ngủ, chỉ chờ thông tin từ lực lượng cứu hộ.

Ông Quang được chăm sóc trên tàu. Ảnh: Thuyền viên tàu Hải Nam 39 cung cấp

Theo bà Đông, ông Quang đã nghỉ đi biển 4-5 năm, ở nhà phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, khi thấy người gặp nạn, ông lập tức lao ra hỗ trợ. Chính lúc tiếp cận người gặp nạn, ông bị sóng lớn cuốn trôi. "Nghe tin chồng mất tích, tôi gần như gục ngã, chỉ biết nhìn ra biển, cầu mong phép màu", bà kể.

Theo chính quyền đặc khu Lý Sơn, chiều 6/11, ông Quang cùng ông Lê Văn Sanh (37 tuổi) chèo thúng ra cứu người đàn ông (44 tuổi) ở thôn Tây An Vĩnh - người được cho là nhảy xuống biển do mâu thuẫn gia đình. Tuy nhiên, sóng gió lớn đã cuốn cả ba người ra xa.

Trực thăng tìm kiếm các nạn nhân ở vùng biển Lý Sơn, trưa 7/11. Ảnh: Minh Bằng

Lực lượng biên phòng và địa phương sau đó đã huy động tàu tìm kiếm, song phải tạm dừng do bão Kalmaegi sắp đổ bộ các tỉnh miền Trung gây sóng to, gió lớn. Đến trưa 7/11, trực thăng của Sư đoàn 372 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân được huy động ra vùng biển Lý Sơn tìm kiếm.

Chính quyền Lý Sơn đang tiếp tục phối hợp các đơn vị tìm kiếm hai người còn lại.

Phạm Linh - Đăng Khoa