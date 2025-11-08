Cứu sống hai người còn lại trong vụ chìm thúng ở Lý Sơn

Quảng NgãiHai người mất tích còn lại trong vụ thúng bị sóng cuốn trong bão Kalmaegi ở biển Lý Sơn, đã được tàu khách An Vĩnh Express cứu sống chiều 8/11.

Khoảng 16h10, ông Hậu, thuyền trưởng tàu An Vĩnh Express cho biết đã vớt được ông Lê Văn Sanh, 37 tuổi trong tình trạng sức khỏe ổn định, tinh thần tốt. Ông Sanh được tìm thấy tại vị trí cách nơi vớt ông Quang khoảng 2 hải lý (gần 4 km) về phía bắc, trên vùng biển Mộ Đức – Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Việc tìm thấy ông Sanh được hỗ trợ từ thông tin vị trí mà ông Phan Duy Quang (47 tuổi) - nạn nhân đầu tiên được tàu hàng Hải Nam 39 cứu sáng cùng ngày cung cấp.

Ông Sanh được ứng cứu chiều 8/11. Ảnh: Thuyền viên tàu An Vĩnh Express

Đến 17h30, thuyền trưởng tàu An Vĩnh Express cho biết ông Dương Quang Cường, 44 tuổi - người đầu tiên nhảy xuống biển cũng vừa được cứu sống, ở vị trí cách đảo Lý Sơn 55 km về phía Nam. Như vậy, đến nay cả 3 người trên thuyền thúng bị mất tích trong bão Kalmaegi hai hôm trước đều đã được cứu.

Cứu sống hai người còn lại trong vụ chìm thúng ở Lý Sơn Khoảnh khắc vỡ oà của người Lý Sơn khi ba ngư dân được cứu. Video: Phạm Linh

Sáng nay, ông Quang được tàu Hải Nam 39 (quốc tịch Việt Nam) đang hành trình từ cảng Vĩnh Tân (Bình Thuận cũ) ra cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) qua vùng biển Bình Định cũ phát hiện, ứng cứu. Vị trí cứu nạn cách đảo Lý Sơn khoảng 60 hải lý (khoảng 111 km).

Trước đó, theo chính quyền đặc khu Lý Sơn, chiều 6/11, trong lúc bão Kalmaegi đang áp sát, ông Quang và ông Sanh chèo thúng ra cứu ông Cường - người được cho là nhảy biển do mâu thuẫn gia đình, thì cả ba bị sóng lớn cuốn trôi.

Lực lượng biên phòng và địa phương sau đó đã huy động tàu tìm kiếm, song phải tạm dừng do bão Kalmaegi sắp đổ bộ các tỉnh miền Trung gây sóng to, gió lớn. Đến trưa 7/11, trực thăng của Sư đoàn 372 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân được huy động ra vùng biển Lý Sơn tìm kiếm.

Khoảnh khắc cứu người người bị sóng cuốn trôi giữa cơn bão Giây phút người đầu tiên được thuyền viên tàu hàng cứu. Video: Phạm Linh - Tuấn Việt - Lâm Nguyễn - Phương Nghi

Phạm Linh - Quang Châu