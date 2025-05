Cứu sản phụ 40 tuổi mắc ba bệnh lý 'chết người'

Hà NộiSản phụ mang thai lần 4, mắc tiểu đường thai kỳ, nhau tiền đạo và nhau cài răng lược, đều là những bệnh lý đe dọa tính mạng, phải mổ thai ở tuần 36.

Ngày 29/5, bác sĩ Đỗ Khắc Huỳnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, cho biết đây là một thai kỳ gian nan, sản phụ lớn tuổi, mắc đa bệnh lý nguy hiểm, đang điều trị bằng insulin mỗi ngày, tiền sử ba lần mổ đẻ. Người bệnh mắc nhau tiền đạo trung tâm và nhau cài răng lược – một trong những biến chứng nguy hiểm hàng đầu trong sản khoa, có thể đe dọa tính mạng mẹ bất cứ lúc nào nếu không được xử trí kịp thời. Bệnh nhân phải theo dõi thai kỳ chặt chẽ ở bệnh viện, chỉ định mổ lấy thai ở tuần 36.

Khi mở ổ bụng, bác sĩ phát hiện ổ bụng dính nhiều, mặt trước tử cung dính chặt vào thành bụng, bàng quang dính cao đến ngang thân tử cung.

"Mỗi giây trôi qua đều là cuộc chạy đua với thời gian để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con", bác sĩ nói, thêm rằng mổ đẻ lần thứ 4 tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm.

Bé trai chào đời khỏe mạnh, nặng 3,8 kg. Sau đó, bác sĩ tiếp tục phẫu thuật cắt tử cung để kiểm soát chảy máu, thắt động mạch hạ vị hai bên, bảo tồn tối đa chức năng sinh lý, đảm bảo an toàn tính mạng cho người mẹ.

Theo bác sĩ, sản phụ được truyền tổng cộng 1.700 ml hồng cầu khối, 1.000ml huyết tương trong suốt quá trình can thiệp.

Sau một tuần điều trị, bệnh nhân ổn định sức khỏe, đủ điều kiện xuất viện.

Kíp cấp cứu chạy đua cứu sản phụ lớn tuổi, mang thai lần 4. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Giai đoạn vàng trong độ tuổi sinh sản của nữ là 20-25 tuổi. Đây là giai đoạn mà buồng trứng phát triển tối ưu, ít bị bất thường nhất. Mang thai sau tuổi 35 có thể gặp nhiều khó khăn, thậm chí đe dọa đến tính mạng của cả mẹ và bé. Phụ nữ lớn tuổi thường có sẵn nhiều vấn đề bệnh lý hơn so với phụ nữ trẻ, chẳng hạn như bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp dễ dẫn tới nguy cơ tiền sản giật. Nguy cơ mắc tiểu đường hay tiểu đường thai kỳ cũng gia tăng theo tuổi, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người mẹ.

Người mẹ lớn tuổi mang thai khiến nguy cơ thai nhi nhỏ hơn so với tuổi thai, trẻ bị suy dinh dưỡng, trẻ nhẹ cân, nguy cơ đẻ non, thai nhi dị tật, sảy thai cao hơn so với người mẹ trẻ tuổi.

Các thống kê cho thấy mỗi năm Việt Nam có gần 1,5 triệu trẻ em chào đời, trong đó khoảng hơn 40.000 trẻ bị dị tật bẩm sinh, tương đương cứ 13 phút có một trẻ mắc dị tật được sinh ra. Dị tật bẩm sinh là nguyên nhân khiến hơn 1.700 trẻ sơ sinh tử vong mỗi năm.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ ngoài 35 nên khám sức khỏe trước khi dự định mang thai. Nếu không đủ điều kiện về sức khỏe thì không nên cố mang thai. Thai phụ phải sàng lọc dị tật, theo dõi chặt chẽ cả quá trình thai kỳ.

Thùy An