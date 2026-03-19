Cựu quan chức chống khủng bố Mỹ 'bị điều tra'

FBI được cho là đang điều tra cựu Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Joe Kent, người vừa từ chức để phản đối chiến sự Iran.

Truyền thông Mỹ ngày 18/3 dẫn nguồn thạo tin cho biết Cục Điều tra Liên bang (FBI) đang điều tra Joe Kent, cựu giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia, với cáo buộc "làm rò rỉ thông tin mật".

Nguồn tin nói thêm cuộc điều tra được tiến hành trước khi ông Kent tuyên bố từ chức với lý do phản đối chiến sự Iran. FBI chưa đưa ra thông báo chính thức về thông tin này.

Cựu giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Joe Kent tại Washington hồi tháng 12/2025. Ảnh: AFP

Hôm 17/3, Kent tuyên bố từ chức, nói rằng "không thể làm trái lương tâm và ủng hộ cuộc chiến đang diễn ra với Iran".

"Họ không phải là mối đe dọa cận kề với đất nước. Rõ ràng chúng ta bước vào cuộc chiến này vì áp lực từ Israel và những tổ chức vận động hành lang quyền lực của họ tại Mỹ", ông cho hay.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt chỉ trích phát ngôn của ông Kent là "xúc phạm và nực cười".

"Tôi luôn nghĩ ông ấy là một người tốt, nhưng yếu kém về vấn đề an ninh, rất yếu kém. Khi đọc tuyên bố của ông ấy, tôi nhận ra ra việc ông ấy rời khỏi vị trí là một điều tốt, bởi vì ông nói rằng Iran không phải là mối đe dọa", Leavitt nói.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã có hơn 200 binh sĩ Mỹ bị thương trong hơn hai tuần chiến sự với Iran, trong đó có 10 người thương nặng. Quân đội Mỹ ghi nhận 7 binh sĩ thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Iran. Bên cạnh đó, 6 quân nhân khác tử vong tuần trước khi một máy bay tiếp dầu KC-135 rơi tại Iraq.

Mỹ và Israel đã liên tục tiến hành các cuộc tập kích vào nhiều mục tiêu ở Iran, hạ sát lãnh tụ tối cao Ali Khamenei cùng loạt quan chức cấp cao nước này, cũng như nhắm vào lực lượng Hezbollah ở Lebanon. Giao tranh đến nay đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng, chủ yếu ở Iran và Lebanon.

