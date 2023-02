Cựu phó giám đốc CDC Hà Giang bị bắt vì liên quan vụ án Việt Á

Bà Phạm Thị Kim Dung, 55 tuổi, cựu phó giám đốc Trung tâm kiểm soát dịch bệnh-CDC Hà Giang, bị bắt với cáo buộc có sai phạm khi mua sắm kit xét nghiệm Việt Á.

Ngày 3/2, bà Dung cùng Hoàng Thị Phượng (45 tuổi, kế toán CDC Hà Giang) và Bùi Văn Tuyển (38 tuổi, phó giám đốc Công ty TNHH Liên Hợp dược Hà Giang) bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, tạm giam để điều tra về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo điều 222 Bộ luật Hình sự.

Việc bắt ba bị can nằm trong tiến trình điều tra vụ án sai phạm liên quan mua sắm kit xét nghiệm Việt Á do Công an Hà Giang đang thụ lý. Bà Dung, Phương và Tuyển bị nghi ngờ khi mua kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á đã có hành vi làm trái quy định về đấu thầu, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho Nhà nước.

Trước đó, ngày 11/5/2022, nhà chức trách đã bắt ông Nguyễn Trần Tuấn (Giám đốc CDC Hà Giang) cùng hai cán bộ dưới quyền là Phan Thị Nga (Trưởng khoa xét nghiệm) và Tô Minh Huệ (Kế toán trưởng) để điều tra về tội Nhận hối lộ, theo khoản 4 điều 354 Bộ luật Hình sự.

Ba người bị cáo buộc khi thực hiện hợp đồng mua sắm kit xét nghiệm Covid -19 đã nhiều lần nhận phần trăm ngoài hợp đồng từ Công ty Việt Á với số tiền hơn một tỷ đồng.

Công an đọc lệnh khởi tố với các bị can. Ảnh: Diệu Loan

Hơn năm qua, từ khi sai phạm tại Công ty Việt Á bị phanh phui, C03 Bộ Công an và công an các địa phương đã khởi tố 29 vụ án với hơn 105 bị can, phong tỏa kê biên hơn 1.700 tỷ đồng. Trong số này có 3 nguyên Ủy viên Trung ương là cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Phạm Xuân Thăng.

Tại Văn phòng Chính phủ, C03 bắt ông Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý Phó thủ tướng, với cáo buộc lợi dụng vị trí công tác "can thiệp các đơn vị có trách nhiệm tại Bộ Y tế để Công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm Covid-19 trái pháp luật".

Hàng loạt lãnh đạo cấp sở, nhân viên y tế của 24 tỉnh, thành phố cũng bị khởi tố, tạm giam. Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng khởi tố, bắt hai sĩ quan.

Vụ án Việt Á thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Sai phạm được coi là điển hình về "tham nhũng có hệ thống" do tính quy mô, xảy ra từ cơ quan, bộ ngành trung ương đến các địa phương.

