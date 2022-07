Cựu phó chủ tịch TP Vũng Tàu: 'Tôi làm đúng'

Ông Trương Văn Trí, cựu phó chủ tịch TP Vũng Tàu, cho rằng đã ký duyệt chuyển đổi 86.765 m2 đất nông nghiệp sang đất ở (làm dự án Metropolitan) là "đúng quy định".

Ngày 27/7, phiên xử ông Phan Hoà Bình (63 tuổi, cựu chủ tịch TP Vũng Tàu), Trương Văn Trí (58 tuổi, nguyên phó chủ tịch TP Vũng Tàu), Vũ Quốc Tuấn (53 tuổi, cựu trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường) cùng 2 người khác về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai tiếp tục với phần xét hỏi của các luật sư.

Các bị cáo bị cho là ký quyết định chuyển đổi 86.765 m2 đất nông nghiệp (của 10 hộ dân, từ ngày 17/12/2010 đến 31/12/2010) thành đất ở trái luật, tạo điều kiện cho Công ty An Khang thực hiện dự án khu nhà ở cao cấp Metropolitan rồi dùng dự án này "lừa đảo hàng trăm người". Trong đó, ông Bình ký 23 quyết định, ông Trí ký 17 quyết định, sau đó thu hồi các văn bản này.

Trong hơn 30 phút trả lời các luật sư, ông Trương Văn Trí dẫn các quy định, văn bản pháp luật, khẳng định bản thân và cựu chủ tịch Phan Hoà Bình ký 40 quyết định cho phép chuyển đổi quyền sử dụng số đất trên là đúng.

Theo ông Trí, quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất do Phòng Tài nguyên và Môi trường soạn thảo, trình lên. Trước khi đặt bút ký, ông đã kiểm tra các thông tin, căn cứ vào khoản 1 Điều 31 Luật Đất đai và quy hoạch chi tiết 1/2000 khu dân cư Bắc sân bay của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Về việc cơ quan điều tra xác định "đơn xin chuyển mục đích (của 10 hộ dân) phải có xác nhận của phường, xã - nơi có đất về nhu cầu sử dụng đất, mới đúng quy định", ông Trí cho rằng: bộ quy tắc hành chính của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng như các quy định liên quan, không có yêu cầu này. Ngoài ra, không có quy định phải có quy hoạch 1/500 mới cho hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất.

Ông Trương Văn Trí trả lời luật sư, sáng 27/7. Ảnh: Trường Hà

Lý giải việc cùng ông Bình huỷ 40 quyết định, ông Trí cho biết, do suốt 3 năm người dân không đóng tiền sử dụng đất nên tập thể UBND TP Vũng Tàu đã họp và thống nhất thu hồi. Nhưng Phòng Tài nguyên Môi trường khi làm quyết định thu hồi đã không nêu lý do này mà chỉ nêu hồ sơ không có xác nhận phường, xã; nộp hồ sơ không có giấy uỷ quyền.

"Đến giờ, bị cáo vẫn giữ nguyên quan điểm việc cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất là đúng", ông Trí nói. "Trong quá trình điều tra, Bộ Công an có văn bản gửi UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và được trả lời rằng toàn bộ diện tích đất này sau khi cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đều phù hợp với quy hoạch đã được duyệt. Ngoài ra, sau khi thành phố Vũng Tàu thu hồi, đến nay chưa có ai trong 10 hộ dân khiếu nại và cũng không gây hậu quả gì đối với nhà nước".

Trả lời luật sư Vũ Phi Long (Đoàn luật sư TP HCM) bào chữa cho mình, bị cáo Vũ Quốc Tuấn nói, hồ sơ được bộ phận một cửa của Văn phòng UBND TP Vũng Tàu tiếp nhận và chuyển đổi mục đích sử dụng đất của hộ cá nhân, không phải của Công ty An Khang.

"Các sai phạm bị cáo bị quy kết là không đúng", ông này cho biết. "Theo quy hoạch, toàn bộ khu vực người dân xin chuyển đổi là đất ở đô thị và trong các thông số kỹ thuật có đầy đủ các hạng mục công trình từ đất xây dựng nhà ở, các công trình công cộng... Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đề xuất đối với những khu vực được quy hoạch xây dựng nhà ở".

Đối với 40 hồ sơ Phòng nhận giải quyết, bị cáo Tuấn đồng quan điểm với cựu phó chủ tịch Trương Văn Trí. Còn việc nhận một số hồ sơ kèm theo hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất giữa người dân và Công ty An Khang, ông này lý giải: "Theo nhận thức của tôi, việc người dân góp vốn vào Công ty An Khang chỉ có thể thực hiện sau khi hoàn tất việc chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở".

Ông Vũ Quốc Tuấn, cựu trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Vũng Tàu, tại toà. Ảnh: Trường Hà

Về bối cảnh thu hồi các quyết định, ông Tuấn cho biết, giai đoạn này UBND TP Vũng Tàu cùng lúc bị thanh tra, kiểm tra nhiều dự án; còn Bộ Công an điều tra việc xây trái phép, cấp sổ đỏ chồng lấn... Áp lực công việc của Phòng Tài nguyên và Môi trường rất lớn, cộng với nhận thức chưa đầy đủ, nên đã đề xuất thu hồi. Trong đó, ngoài lý do người dân không hoàn thành nghĩa vụ tài chính, còn các lý do như cáo trạng đã nêu.

"Suốt quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bị cáo đã 9 lần gửi đơn thư khiếu nại cáo trạng, giải trình mọi vấn đề, nhưng đều không được trả lời", ông Tuấn nói.

Sau hơn 2 tiếng làm việc, HĐXX thông báo tạm nghỉ vì một số vấn đề cần hội ý. Phiên toà tiếp tục vào sáng 28/7.

Luật sư Vũ Phi Long hỏi thân chủ Vũ Quốc Tuấn. Ảnh: Trường Hà

Vụ án còn ba bị cáo khác là Ngô Thị Minh Phượng (63 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty An Khang), Trần Quý Dương (54 tuổi, thành viên HĐQT), Đỗ Thùy Linh (39 tuổi, Tổng giám đốc) cùng bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Họ bị cáo buộc đã huy động góp vốn của 290 khách hàng, số tiền hơn 400 tỷ đồng, khi dự án khu nhà ở cao cấp Metropolitan chưa có quyền sử dụng đất hợp pháp, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư, chưa góp đủ vốn...

Sau hai năm không bàn giao đất, bà Phượng bị 267 khách hàng tố cáo. Hiện, bà này đã trả lại tiền và đạt thoả thuận với 67 bị hại về việc nhận nền đất nếu dự án tiếp tục được thực hiện.

Trong phiên xử hôm qua, nhóm bị cáo này cũng kêu oan.

Trường Hà