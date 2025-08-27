Cứu người đàn ông chới với trên dòng lũ xiết

Thanh HóaAnh Đỗ Văn Phán đang đi làm đồng thì bị nước lũ cuốn trôi, được cảnh sát phát hiện, đưa vào bờ an toàn, sáng 27/8.

Anh Phán, 42 tuổi, ở xã Thạch Bình, trên đường đi kiểm tra ruộng của gia đình sau bão thì bất ngờ bị lũ ập tới, cuốn trôi xa bờ. Sau hồi chới với trong dòng lũ chảy xiết, anh Phán bám vào một cột điện trên đồng.

dvdvxx Cảnh sát dùng mô tô nước cứu anh Phán trên dòng lũ dữ. Video: Cao Hường Khoảng 11h30 cùng ngày, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đang tổ chức sơ tán người dân ra khỏi khu vực bị lũ chia cắt thì phát hiện anh Phán kêu cứu.

Nhóm 4 cán bộ công an đã dùng môtô nước, xuồng cao su tiếp cận khi anh Phán có dấu hiệu kiệt sức. Sau khi ném áo phao cho nạn nhân, cảnh sát đưa anh này vào bờ an toàn, chuyển đến Trạm Y tế xã Kim Tân cấp cứu. Hiện sức khỏe anh Phán ổn định.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Cao Hường

Hoàn lưu bão Kajiki khiến Thanh Hóa mưa lớn. Nước trên các sông Mã, Chu, Bưởi, Cầu Chày... đang lên rất cao, nhiều nơi vượt báo động ba. Hàng chục nghìn hộ dân ở các xã Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Hàm Rồng chìm trong lũ.

Từ trước khi bão Kajiki đổ bộ đến nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động 100% quân số với hơn 400 cán bộ chiến sĩ phối hợp với bộ đội, dân quân tự vệ hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, sơ tán đến nơi an toàn.

Lê Hoàng