Cựu kiểm sát viên nhận 2 tỷ đồng 'chạy' án bị phạt 9 năm tù

Hà NộiBà Lê Thị Khánh Vân, cựu Phó phòng VKSND tỉnh Lào Cai, nhận 2 tỷ đồng để đề nghị cho 6 người được chuyển từ án tù sang án treo, miễn trách nhiệm hình sự cho một người.

Bản án được TAND Hà Nội tuyên vào chiều 27/10. Phiên tòa trước đó mở hôm 22/10 phải tạm dừng sau phần xét hỏi do thẩm phán đột ngột có vấn đề sức khỏe.

Bà Vân, 54 tuổi, là một trong hai cựu kiểm sát viên bị TAND Hà Nội xét xử trong vụ "chạy" án cho 7 bị cáo tại tỉnh Lào Cai vào năm 2023. Bà bị truy tố tội Nhận hối lộ, bị phạt 9 năm tù (VKS đề nghị 8-9 năm).

Ở tội Môi giới hối lộ, bà Phạm Thị Thu (50 tuổi, cựu Phó phòng thuộc Vụ 9, VKSND Tối cao) bị tuyên 3 năm tù; ông Cao Quang Hưng (54 tuổi) bị phạt 3 năm tù.

Cùng vụ án, ông Vương Anh Thư (57 tuổi, Giám đốc Công ty Thương mại và Xây dựng Lộc Phát) bị tuyên 5 năm tù về tội Môi giới hối lộ và 9 năm tù do Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hợp 14 năm tù.

HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm hoạt động đúng đắn của các cơ quan tư pháp, gây mất trật tự, mất niềm tin của nhân dân. Các bị cáo đều có nhận thức đầy đủ, biết làm trái công vụ vẫn cố tình thực hiện.

Tòa đánh giá vụ án có tính chất đồng phạm giản đơn, mỗi hành vi là một mắt xích, tiền đề cho các bị cáo khác phạm tội. Việc xét xử các bị cáo với mức án nghiêm khắc để răn đe chung là cần thiết, song vẫn xét các tình tiết giảm nhẹ về thành tích, nhân thân, sự ăn năn hối cải và đã được gia đình nộp khắc phục hậu quả toàn bộ.

Hành vi môi giới hối lộ, nhận hối lộ xoay quanh vụ án của 10 thành viên gia đình anh Thái, tại Sa Pa, bị cấp sơ thẩm xét xử năm 2023 về tội Chống người thi hành công vụ. Anh Thái "nhờ vả bắc cầu" qua hai anh em đồng hao Thư và Hưng, để được bà Thu giúp đỡ.

Bà Thu tiếp tục liên hệ với bà Vân, kiểm sát viên trực tiếp phụ trách vụ án tại phiên phúc thẩm. Bà Vân hứa hẹn có thể giúp được 7 người, chi phí 2 tỷ đồng. Số tiền qua "dây chuyền" 3 người môi giới đã được đẩy lên thành 3,5 tỷ đồng.

Cơ quan công tố xác định, chiều tháng 6/2023, ba tuần trước phiên phúc thẩm, anh Thái lái ôtô đưa bà Thu đến nhà bà Vân, mang theo túi tiền 2,4 tỷ đồng. Tại thềm nhà đồng nghiệp, bà Thu rút 8 thếp - 400 triệu đồng, bỏ túi riêng rồi bước vào phòng khách. Bà Vân nhận chiếc túi với số tiền còn lại.

Tại phiên phúc tháng 7/2023, bà Vân với cương vị kiểm sát viên đã đề nghị cho các bị cáo được hưởng án treo và được miễn trách nhiệm hình sự, như nguyện vọng của anh Thái. Tòa phúc thẩm dựa trên đề nghị của kiểm sát viên Vân, tuyên án như vậy.

Khai tại tòa, Vân ban đầu nói chỉ nhận 300 triệu đồng, sau đó tại tòa đã thay đổi lời khai, thừa nhận đã cầm 2 tỷ đồng tại phòng khách.

VKS khi luận tội, tranh luận đã đánh giá vụ án có số tiền tham nhũng lớn trong hoạt động tư pháp. Mức án đề nghị đã đủ "nghiêm minh, nhân văn, nhân đạo" vì thế không có căn cứ để điều chỉnh dù trong phần bào chữa, luật sư và bị cáo trình bày tâm tư, hoàn cảnh gia đình và nhiều thành tích công tác.

Anh Thái có hành vi đưa hối lộ nhưng chủ động tố cáo trước khi bị phát giác nên được miễn trách nhiệm hình sự. HĐXX phúc thẩm của vụ án liên quan người nhà anh Thái được xác định "không có hành vi nhận hối lộ" để giúp cho các bị cáo được hưởng án treo.

Hải Thư