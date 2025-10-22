Cựu kiểm sát viên 'chạy án' thay đổi lời khai về tiền nhận hối lộ

Hà NộiBà Lê Thị Khánh Vân, cựu Phó phòng VKSND tỉnh Lào Cai, ban đầu khẳng định chỉ nhận 300 triệu đồng "chạy án" cho 6 bị cáo, song hôm nay khai đã cầm 2 tỷ đồng.

Ngày 22/10, bà Vân, 54 tuổi là một trong hai cựu kiểm sát viên bị TAND Hà Nội xét xử trong vụ "chạy án" cho 6 bị cáo tại tỉnh Lào Cai trong năm 2023. Bà Vân bị truy tố tội Nhận hối lộ, bà Phạm Thị Thu (50 tuổi, cựu Phó phòng thuộc Vụ 9, VKSND Tối cao) bị truy tố tội Môi giới hối lộ.

Cùng vụ án, ông Vương Anh Thư (57 tuổi, Giám đốc Công ty Thương mại và Xây dựng Lộc Phát) bị truy tố tội Môi giới hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Anh đồng hao của ông Thư - bị cáo Cao Quang Hưng (54 tuổi, Thành viên HĐQT Công ty Dược phẩm Trung ương 2) bị xét xử tội Môi giới hối lộ.

Trong cáo trạng được công bố sáng nay, cơ quan công tố xác định hành vi của 4 người này xoay quanh vụ án của 10 thành viên gia đình anh Thái, tại Sa Pa, bị xét cấp sơ thẩm phạt tù về tội Chống người thi hành công vụ. Anh Thái "nhờ vả bắc cầu" qua hai anh em đồng hao Thư và Hưng, để được bà Thu giúp đỡ.

Bà Thu tiếp tục liên hệ với bà Vân, kiểm sát viên trực tiếp phụ trách vụ án tại phiên phúc thẩm, để nhờ vả, đưa tiền. Bà Vân hứa hẹn có thể giúp được 7 người, chi phí 2 tỷ đồng. Số tiền qua "dây chuyền" 3 người môi giới đã được đẩy lên thành 3,5 tỷ đồng.

Chiều tháng 6/2023, ba tuần trước phiên phúc thẩm, lần thứ hai anh Thái lái ôtô đưa bà Thu đến nhà kiểm sát viên Vân. Bà Thu cầm túi nilon có 48 thếp tiền mệnh giá 500.000 đồng, tổng 2,4 tỷ, bước xuống xe.

Tại thềm nhà đồng nghiệp, kiểm sát viên Thu rút 8 thếp - 400 triệu đồng, bỏ túi riêng rồi bước vào phòng khách. Bà Vân nhận chiếc túi.

Tại phiên phúc tháng 7/2023, bà Vân với cương vị kiểm sát viên đã đề nghị cho các bị cáo là người thân của anh Thái được hưởng án treo và được miễn trách nhiệm hình sự, như nguyện vọng của anh Thái.

Cựu kiểm sát viên khai "tiêu hết 2 tỷ không đưa cho ai"

VKS cáo buộc bà Vân nhận hối lộ 2 tỷ đồng, song giai đoạn điều tra khẳng định chỉ cầm 300 triệu đồng.

Tại phiên tòa hôm nay, bà thay đổi lời khai, thừa nhận con số 2 tỷ đồng, do trong thời gian tại trại tạm giam đã suy ngẫm lại hành vi và nhận ra sai lầm. Bà khẳng định số tiền trên đã chi tiêu cá nhân hết, không đưa ai.

Cựu kiểm sát viên Vân cho rằng việc đề nghị giảm án, chuyển thành án treo và miễn trách nhiệm hình sự cho người thân của anh Thái là do thấy "đủ căn cứ". Song theo cáo buộc, ban đầu khi được nhờ vả, chưa nhận tiền, bà lại nói "vụ án phức tạp" nên khó đề nghị theo hướng trên.

HĐXX hôm nay nêu lại chi tiết này và hỏi bà Vân: "Sao hôm nay lại bảo là có căn cứ đề nghị án như thế?".

Bà Vân khai, quá trình nghiên cứu vụ án thấy các bị cáo đều là người trong gia đình, hoàn cảnh khó khăn, tài sản đã bị cưỡng chế nên nhận thấy có thể đề nghị theo hướng cho hưởng án treo và miễn trách nhiệm hình sự.

"Bị cáo thấy có căn cứ nên giúp thì sao còn cầm 2 tỷ đồng?", chủ tọa hỏi. Bị cáo nói không đòi hỏi mà bà Thu tự đề xuất, nói "giúp được thì gia đình sẽ cảm ơn".

"Vì sao vẫn dặn người ta phải đi xin xác nhận ủng hộ quỹ địa phương, có công tố giác tội phạm để làm yếu tố giảm nhẹ?", chủ tọa truy hỏi.

Bà Vân ngập ngừng, đáp lòng vòng, nói nếu có các tình tiết đó thì sẽ nhiều căn cứ hơn để viện kiểm sát đề nghị tòa chấp nhận kháng cáo. Bà chỉ nhắn với bà Thu như thế, để ai có xác nhận gì hợp lệ thì nộp bổ sung.

Theo cáo trạng, ngay sau khi nghe được lời "mách nước" này, các bị cáo (người nhà anh Thái) đã đồng loạt chuyển tiền ủng hộ các quỹ khuyến học, đền ơn đáp nghĩa tại địa phương, và xin xác nhận việc cung cấp thông tin bắt quả tang vụ án mua bán trái phép chất ma túy.

Bà Vân khẳng định khi báo cáo đề xuất lãnh đạo về phương hướng giải quyết vụ án đã không nhắc đến việc những bị cáo này là "chỗ quen của một đồng nghiệp cùng ngành", tức bà Thu.

Bà Thu sau đó thừa nhận các cáo buộc, song khai bà Vân ra yêu cầu 2 tỷ đồng. Bà sau đó truyền đạt lại đúng số tiền này cho ông Hưng - người môi giới chạy án. Ông Hưng nói người môi giới thứ ba là em đồng hao - bị cáo Thư, nâng thành 3 tỷ đồng. Ông Thư lại đòi của anh Thái 3,5 tỷ đồng.

"Tôi không yêu cầu 2,4 tỷ đồng, chỉ nói đúng 2 tỷ, nhưng đôi bên, Hưng và tôi, đều ngầm hiểu là cảm ơn tôi 400 triệu", nữ cựu phó phòng thuộc VKSND Tối cao khai.

Bà Thu nói được Hưng đưa cho túi nilon chứa 2,4 tỷ đồng, nhưng sau đó ở bậc thềm nhà bà Vân mới mở ra lấy 400 triệu đồng đút túi hưởng riêng vì "ngại" tài xế là anh Thái nhìn thấy.

Trong phòng khách nhà bà Vân sau đó, cuộc nói chuyện ngắn gọn diễn ra chỉ 5-10 phút. Bà để tiền ngay cạnh bàn uống nước, nói "em gửi chị 2 tỷ".

"Chị Vân không nói gì, cầm túi mang vào trong", bà Thu khai.

Sau khi bà Vân thay đổi lời khai, thừa nhận số tiền nhận hối lộ là 2 tỷ, không phải 300 triệu đồng, bà Thu đã được chồng nộp thay tiền để khắc phục toàn bộ.

Bị cáo khai lừa tiền chạy án để "có vốn kinh doanh"

Trong vụ án, hai anh em ông Thư, Hưng đều bị cáo buộc là người "môi giới bắc cầu" giữa anh Thái và kiểm sát viên Thu, Vân.

Riêng ông Thư là người duy nhất bị cáo buộc 2 tội: Môi giới hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công tố, tội danh thứ hai nảy sinh sau khi vụ "chạy án" đầu tiên đã thành công. Khi này, gia đình anh Thái vẫn còn 5 người không được giảm án, ông Thư "dụ dỗ" anh Thái đưa tiếp 3 tỷ đồng để "chạy" theo thủ tục giám đốc thẩm.

Ông Thư dẫn anh Thái đến gặp người tên Nam, được giới thiệu là "người của Tòa tối cao". Làm chứng tại tòa hôm nay, anh Thái khai không có cuộc gặp đó thì không tin tưởng đến mức "xuống tiền ngay".

Ông Thư hôm nay khai ban đầu không biết Nam làm nhiệm vụ gì, bộ phận nào, có chức trách quyền hạn ra sao, "chỉ biết ở Tòa tối cao". Mãi sau này, ông mới biết Nam là thư ký tại tòa.

"Ông không hiểu biết pháp luật, không cả biết thủ tục giám đốc thẩm, căn cứ giám đốc thẩm, không biết người xử lý đơn là ai mà vẫn hứa hẹn là làm được việc để nhận tiền. Như thế mà vẫn bảo là không có ý định lừa?", kiểm sát viên hỏi gay gắt.

Ông Thư thừa nhận cán bộ tên Nam chưa từng đặt vấn đề về tiền. Ông là người chủ động yêu cầu anh Thái đưa tiền đi quan hệ, dù chưa biết kết quả thế nào. "Vì Nam nói nếu có giám đốc thẩm cũng phải 1 đến 2 năm. Lúc đó, tiền anh Thái chuyển chưa dùng đến, bị cáo cần vốn kinh doanh nên lấy ra tiêu", ông nói.

Vợ anh Thái có mặt tại tòa, cho hay khi đòi tiền, ông Thư khất lần. "Anh ấy cứ hẹn đến ngày này ngày nọ không trả đủ 3 tỷ thì sẵn sàng trả 5 tỷ, nhưng sau đấy tắt điện thoại, chặn liên lạc".

Tháng 4/2024, anh Thái có đơn tố cáo và được ông Thư chuyển trả 600 triệu đồng.

Trong quá trình truy tố, ông Thư tự nguyện giao nộp một tỷ đồng liên quan việc môi giới hối lộ và được gia đình nộp thêm 700 triệu đồng.

Sau phần xét hỏi, HĐXX cho hay thẩm phán có vấn đề sức khỏe, tạm ngừng xét xử. Phiên tòa sẽ tiếp tục vào chiều 27/10.

Hải Thư