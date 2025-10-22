Hai cựu kiểm sát viên hầu tòa vì thông đồng 'chạy' án

Hà NộiBà Phạm Thị Thu, cựu kiểm sát viên VKSND Tối cao, bị cáo buộc hai lần cùng bị cáo đến nhà Vân - cựu kiểm sát viên VKSND tỉnh Lào Cai, đưa 2 tỷ đồng "chạy" án.

Ngày 22/10, bà Phạm Thị Thu (50 tuổi, cựu Phó phòng thuộc Vụ 9, VKSND Tối cao) bị TAND Hà Nội xét xử về tội Môi giới hối lộ. Bà Lê Thị Khánh Vân (54 tuổi, cựu Phó phòng 7 VKSND tỉnh Lào Cai) bị xét xử về tội Nhận hối lộ.

Cùng vụ án, ông Vương Anh Thư (57 tuổi, Giám đốc Công ty Thương mại và Xây dựng Lộc Phát) bị truy tố tội Môi giới hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Anh đồng hao của ông Thư - bị cáo Cao Quang Hưng (54 tuổi, Thành viên HĐQT Công ty Dược phẩm Trung ương 2) bị xét xử về tội Môi giới hối lộ.

Cáo trạng xác định, người quen của ông Thư là bị cáo Thái (42 tuổi, trú Lào Cai) cùng một số người thân bị TAND thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai xét xử về tội Chống người thi hành công vụ và đều có kháng cáo xin giảm án, miễn trách nhiệm hình sự. Tháng 5/2023, Thái nhận được quyết định xét xử phúc thẩm vụ án của mình. Biết bà Vân sẽ là kiểm sát viên thực hành quyền công tố, Thái nhờ vả Thư, Thư nhờ ông Hưng.

Sáng 19/5/2023, Thư, Thái, Hưng gặp nhau tại một quán cà phê ở Hà Nội để bàn bạc. Ông Hưng cho Thư số điện thoại của bà Thu để trực tiếp liên hệ.

Phó phòng thuộc Vụ 9 khi này nhận lời, không nói sẽ giúp bao nhiêu người, với giá bao nhiêu tiền. Dù vậy, Thư vẫn nói với Thái sẽ giúp được "8 người được án treo, chi phí mỗi người 500 triệu đồng". Sau khi nhận của Thái 500 triệu đồng, ông này chuyển hết cho Hưng để tối đó đến nhà riêng gặp bà Thu.

Do có quen biết, bà Thu đã gọi điện nhờ kiểm sát viên Vân giúp. Vân trả lời "vụ án này phức tạp, do liên quan đến an ninh chính trị địa phương" nên Thu nói lại cho Hưng biết và khẳng định "sẽ đi Lào Cai nhờ người giúp".

Kiểm sát viên 2 lần đưa bị cáo đi 'chạy' án

Trước phiên phúc thẩm vài ngày, kiểm sát viên Vân báo tin cho bà Thu rằng một trong số người kháng cáo khó được án treo. Vụ "chạy" án do đó rút lại còn 7 người, chi phí 3,5 tỷ đồng. Thái sau đó chuyển thêm cho Thư 600 triệu đồng. Thư chuyển Hưng 500 triệu.

Ngày 26/5/2023, ông Hưng cử lái xe riêng đưa bà Thu đi Lào Cai. Tại đây, Thái đón bà Thu đến nhà bà Vân để nhờ vả. Bà Vân chỉ đồng ý giúp 5 người, chi phí 2 tỷ đồng, cáo trạng nêu.

Hưng sau đó biết tin, nhưng báo lại với Thư là chi phí 2,8 tỷ đồng. Thư báo cho Thái là 3,5 tỷ. Những ngày sau, Thái chuyển thêm cho Thư 1,95 tỷ đồng. Thư chuyển cho Hưng 1,8 tỷ.

Do các lần nhận tiền từ Thư trước đó, ông Hưng đã tiêu hết nên phải đi vay 3 tỷ đồng, rồi cùng Thái đến nhà bà Thu. Trên đường, Hưng lấy 600 triệu trong số 3 tỷ vừa vay, cho vào túi riêng của mình.

Về phía bà Thu, ngày 16/6/2023, khi xe Hưng đến cổng, bà lên ghế sau ngồi, nhận túi nylon có 2,4 tỷ đồng. Nữ kiểm sát viên và Thái sau đó tiếp tục hành trình lên Lào Cai, còn Hưng xuống xe, mang theo 600 triệu trong túi riêng bắt taxi đi về nhà.

Chiều cùng ngày, lần thứ hai bà Thu cùng Thái đến nhà kiểm sát viên Vân để "chạy án". Bà Thu đem túi tiền vào nhà đồng nghiệp, còn Thái lái ôtô ra quán cà phê đợi.

Bà Thu mở túi, thấy 2,4 tỷ đồng nên lấy ra 400 triệu cho vào túi riêng. Bà Vân nhận 2 tỷ đồng tại phòng khách, mang đi cất.

Kiểm sát viên Vân mách nước cho bà Thu, hướng dẫn các bị cáo nộp ủng hộ các quỹ ở phường, cứu người bị nạn, tố giác tội phạm... để được xem xét cho hưởng án treo. Nội dung này theo dây chuyền, được truyền đạt tới Thái để thực hiện.

Thái sau đó tiếp tục chuyển khoản cho Thư 650 triệu đồng, trong đó 200 triệu là tiền cảm ơn, cáo trạng nêu.

Tại phiên phúc thẩm được mở tháng 7/2023, TAND tỉnh Lào Cai tuyên án chấp nhận kháng cáo cho 6 bị cáo được hưởng án treo, một người được miễn trách nhiệm hình sự như đề nghị của kiểm sát viên. Trong quá trình này, Thái chuyển thêm cho Thư 150 triệu đồng.

Với những bị cáo còn lại không được giảm án, Thư nói sẽ có cách nhờ cấp Giám đốc thẩm xem xét. Thái tin tưởng, chuyển thêm 3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Thư không tìm người giúp mà đã sử dụng số tiền này để đầu tư kinh doanh. Khi Thái đòi lại tiền, ông này lấy lý do "đang tìm người giúp".

Cuối tháng 9/2023, TAND Cấp cao tại Hà Nội (nay là Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội) ra thông báo không chấp nhận đơn đề nghị giám đốc thẩm của 5 bị cáo là người thân của Thái.

Tháng 4/2024, Thái có đơn tố cáo Thư và được ông này chuyển trả 600 triệu đồng. Ông Thư cũng tự nguyện giao nộp một tỷ đồng liên quan đến việc môi giới hối lộ. Đến nay, gia đình ông Thư nộp thêm 700 triệu; Hưng 400 triệu, Thu 400 triệu và Vân 300 triệu đồng.

Cáo trạng cho rằng, Thái có hành vi đưa hối lộ nhưng chủ động tố cáo trước khi bị phát giác nên được miễn trách nhiệm hình sự.

HĐXX phúc thẩm của vụ án liên quan người nhà anh này được xác định "không có hành vi nhận hối lộ" để giúp cho các bị cáo được hưởng án treo.

Hải Thư