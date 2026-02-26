Cựu huấn luyện viên F-35 Mỹ bị bắt vì 'đào tạo quân nhân Trung Quốc'

Giới chức Mỹ bắt cựu chuyên gia huấn luyện F-35 với cáo buộc "đào tạo trái phép" cho quân nhân Trung Quốc từ cuối năm 2023.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết cựu thiếu tá Gerald Brown, 65 tuổi, bị bắt tại thành phố Jeffersonville, bang Indiana ngày 25/2 với cáo buộc "cung cấp và âm mưu cung cấp dịch vụ quốc phòng trái phép cho phi công quân sự Trung Quốc, vi phạm Đạo luật Kiểm soát Xuất khẩu Vũ khí (AECA) của Mỹ".

Theo cáo trạng, Gerald Brown tháng 8/2023 lên kế hoạch cùng đồng phạm người Mỹ và công dân nước ngoài để huấn luyện phi công tiêm kích Trung Quốc. Khóa huấn luyện cho người nước ngoài nói trên không được Bộ Ngoại giao Mỹ cấp phép. Tháng 12/2023, Brown đến Trung Quốc để bắt đầu quá trình đào tạo và ở lại đó tới khi trở về Mỹ vào đầu tháng này.

Cựu thiếu tá Mỹ sẽ ra hầu tòa lần đầu tại tòa án liên bang khu vực Nam Indiana trong ngày 26/2.

Cựu thiếu tá Gerald Brown. Ảnh: Cảnh sát hạt Clark

Roman Rozhavsky, lãnh đạo bộ phận tình báo và phản gián thuộc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), chỉ trích cựu thiếu tá Gerald Brown "phản quốc khi huấn luyện cho phi công Trung Quốc đối đầu với những người mà ông ta từng thề sẽ bảo vệ".

"Vụ bắt giữ Gerald Brown là lời cảnh báo rằng FBI và các cơ quan liên quan sẽ làm mọi điều nhằm buộc tội những người hợp tác với đối thủ của Mỹ, gây nguy hại cho binh sĩ và an ninh quốc gia", ông Rozhavsky nói, đồng thời cáo buộc Trung Quốc "tận dụng chuyên môn của binh sĩ và cựu binh Mỹ để hiện đại hóa năng lực quân sự".

Giới chức Trung Quốc chưa bình luận về thông tin trên.

Cựu thiếu tá Brown phục vụ 24 năm trong không quân Mỹ và rời quân ngũ năm 1996. Ông từng chỉ huy các đơn vị vận hành hệ thống có khả năng mang vũ khí hạt nhân, chỉ huy nhiệm vụ chiến đấu, cũng như huấn luyện phi công lái tiêm kích F-4, F-15, F-16, cường kích A-10 và đào tạo mô phỏng vận hành F-35.

Đây không phải cựu phi công Mỹ đầu tiên bị bắt và khởi tố vì huấn luyện quân nhân nước ngoài. Cựu phi công thủy quân lục chiến Mỹ Daniel Duggan hồi tháng 10/2022 bị bắt tại Australia với cáo buộc đào tạo phi công Trung Quốc về chiến thuật, kỹ thuật và quy trình cất hạ cánh trên tàu sân bay.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)