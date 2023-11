Cựu hoa khôi giảm 30 kg sau 6 tháng

Hà NộiTạ Thúy Anh, 34 tuổi, giảm 30 kg sau 6 tháng nhờ quy tắc ăn no 80%, kết hợp tập luyện bằng đi bộ và các bộ môn chuyên sâu.

Thúy Anh hiện là giảng viên Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại Học Phenikaacao, từng đạt giải nhất cuộc thi Nữ sinh thanh lịch của khoa khi học Đại học Sư phạm nhờ vóc dáng cân đối, thanh mảnh cùng chiều cao 1,57 m. Tuy nhiên, sau khi lập gia đình và có hai bé sinh đôi, cô tăng cân không kiểm soát, đỉnh điểm đạt 85 kg vào tháng 5/2023, thường xuyên mất ngủ. Thân hình nặng nề cũng khiến bà mẹ 2 con luôn mệt mỏi, khó bế bồng và chơi cùng các con.

"Tôi nhận ra bản thân phải thay đổi để có thể sống trọn vẹn từng giây phút bên lũ trẻ", Thúy Anh nói.

Thúy Anh cùng chồng và hai con. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau một lần đi khám sức khỏe, cô nhận kết quả máu và gan nhiễm mỡ, nguy cơ tiểu đường, bác sĩ cảnh báo phải giảm cân nếu không sẽ mắc các bệnh mạn tính. Bằng quyết tâm của mình và sự động viên của gia đình, Thúy Anh bắt đầu tìm hiểu và biết đến các phương pháp giảm cân, trong đó gồm ăn no 80% và eat clean.

Ăn no 80% là nguyên tắc phổ biến của người Okinawa, Nhật Bản, gọi là "hara hachi bu" - nghĩa là ngừng ăn khi đã no 80%. Nguyên tắc này dựa trên hiện tượng đã được khoa học chứng minh rằng dạ dày cần 20 phút để gửi tín hiệu cho não về lượng thực phẩm cơ thể đã hấp thụ. "Thay vì tiếp tục ăn cho đến lúc no căng, bạn hãy bỏ bát đũa khi vẫn còn hơi đói. Một lát sau, cơ thể sẽ thoải mái và dễ chịu", Thúy Anh cho hay.

Thời gian đầu khi chưa có kiến thức về lượng calo trong các món ăn hằng ngày, người phụ nữ tự cảm nhận ăn hơi no sẽ dừng lại, nhiều hôm bỏ bát đũa khi vẫn còn hơi đói. Để làm tốt, cô học và tạo thói quen ăn chậm, nhai kỹ, cảm nhận sâu sắc hương vị thức ăn và khiến cơ thể thấy no lâu. "Một lát sau, tôi cảm rất thoải mái và dễ chịu. Ăn không quá no cũng tránh tình trạng đầy bụng, khó tiêu, ì ạch", cô nói.

Buổi sáng, cô thường ăn một bát yến sào hoặc một cốc whey protein (thực phẩm bổ sung cung cấp protein và các acid amin thiết yếu cho cơ thể) để cung cấp năng lượng. Buổi trưa, cô ăn một bát cơm nhỏ gạo lứt với 150 g cá/tôm/thịt và 200 g rau, tối ăn như bữa trưa nhưng hạn chế tinh bột. Thúy Anh chế biến các món ăn theo phương pháp hấp, luộc và nướng, sử dụng dầu olive.

Theo Timesofindia, một trong những lý do khiến gạo lứt được yêu thích vì hàm lượng chất xơ cao, giúp cơ thể no lâu hơn, góp phần điều chỉnh các hormone liên quan đến việc kiểm soát sự thèm ăn, do đó làm giảm cơn đói. Gạo lứt cũng được coi là một sự thay thế lành mạnh cho gạo thông thường, chứa các khoáng chất như selen, canxi, mangan, magie.

Cô tự tin hơn nhiều nhờ vóc dáng cân đối. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bên cạnh ăn no 80%, người phụ nữ kết hợp ăn "eat clean", tức chế độ ăn sạch, nạp vào cơ thể những thực phẩm ở dạng nguyên thủy nhất, chưa qua chế biến, tinh chế, tẩm ướp các loại gia vị; hấp, luộc thay vì nướng, chiên, xào để giữ nguyên các chất dinh dưỡng.

Khó khăn lớn nhất với nữ giảng viên là phải thay đổi thói quen ăn uống, đưa bản thân vào khuôn khổ. Nhiều lúc thấy đói và rất thèm các món khoái khẩu, cô thường uống một cốc nước lọc và tự động viên bản thân.

Tuy nhiên, Thúy Anh cũng linh hoạt thay đổi các món, áp dụng những bữa ăn xả, hay còn gọi là ngày "cheat day", tức một ngày trong tuần có thể tiêu thụ bất cứ thứ gì muốn, kể cả các thực phẩm ngoài danh sách giảm cân như lẩu, phở, bún ốc, cơm cháy... Người phụ nữ quan niệm việc ăn uống phải khiến bản thân thoải mái mới có thể theo đuổi lâu dài. Căng thẳng trong quá trình này sẽ dẫn đến thất bại. Do đó, khi được thoải mái tâm lý, cô đã sớm lấy lại được vóc dáng mong muốn.

"Thỉnh thoảng tôi vẫn đổi món, ăn bít tết hay cá nấu chua, ăn lẩu cho đỡ chán nhưng luôn tuân thủ quy tắc chỉ ăn no khoảng 80% là dừng", cô nói và cho biết việc có những bữa ăn thoải mái còn khiến bản thân hạnh phúc hơn.

Thân hình cân đối của Thúy Anh sau giảm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngoài ăn uống, Thúy Anh tập 5 buổi mỗi tuần với huấn luyện viên sau mỗi bữa trưa khoảng một tiếng. Mỗi buổi, cô khởi động với việc đi bộ nhanh trên máy trong 30 phút, sau đó là 45 phút dành cho các bài tập chuyên sâu, kết thúc bằng 30 phút tập boxing giúp đốt cháy thêm calo, xả stress.

Theo cô, khó khăn nhất là lúc mới tập là cơ đau nhức, cả người mệt mỏi nhưng bản thân tự động viên bản thân và tập theo sức của bản thân, sau đó mới tăng dần cường độ. Khi đi tập, cô thường bổ sung một cốc nước chanh dây hoặc nước ép ổi không đường, nhờ vậy sau khi giảm cân, da dẻ đẹp hơn, hết mụn và da trắng lên nhiều.

Sau 6 tháng, Thúy Anh giảm 30 kg, từ 85 kg xuống hiện còn 55 kg, vóc dáng cân đối. Cô chia sẻ chồng con chính là động lực to lớn nhất. Chồng thường nhắc cô nhớ về ngày sinh viên để có động lực lấy lại vóc dáng. Để cô đi tập đều đặn, anh cũng đăng ký thẻ gym và động viên vợ sau mỗi buổi tập để Thúy Anh không bỏ cuộc.

