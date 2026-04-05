Cựu Hoa hậu Hàn Quốc giảm cân thành công 16 kg

Từng được chẩn đoán tiền tiểu đường, Kim Ji-yeon giảm thành công từ 75 kg xuống 59 kg trong 5 tháng nhờ ăn uống điều độ và cải thiện chất lượng giấc ngủ ở tuổi 48.

Kim Ji-yeon, Hoa hậu Hàn Quốc năm 1997, gần đây thu hút sự chú ý khi công khai hành trình thay đổi vóc dáng. Hôm 1/4, cô đăng video lên trang cá nhân với dòng chú thích: "Lưu lại những hình ảnh này để nhắc nhở bản thân không bao giờ quay lại quãng thời gian đó nữa". Video ghi lại sự khác biệt giữa vóc dáng của cô trước và sau khi giảm cân, theo Nate hôm 2/4.

Trước đó hồi cuối tháng 3, Kim Ji-yeon chia sẻ loạt ảnh cùng dòng trạng thái: "Sự thay đổi sau 5 tháng. Từ cột mốc giảm 10 kg ban đầu, đến nay tôi đã giảm được tổng cộng 16 kg". Cô khiến người hâm mộ trầm trồ khi tự tin diện váy ngắn và bodysuit bó sát khoe thân hình thanh mảnh cùng gương mặt trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật.

Nói về sự thay đổi trong cuộc sống hàng ngày, cô chia sẻ: "Trước đây, tôi chỉ toàn mặc quần áo rộng thùng thình để che giấu vóc dáng nhưng giờ tôi cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng và khỏe mạnh hơn rất nhiều".

Trước đó, do lối sống thiếu điều độ và thói quen ăn đồ ăn sẵn, cân nặng của cô lên 75 kg, được chẩn đoán mắc tiền tiểu đường. Cựu hoa hậu bị đau khớp, xuất hiện các triệu chứng sớm của thời kỳ mãn kinh và trầm cảm.

Cựu Hoa hậu Hàn Quốc Kim Ji-yeon trước và sau khi giảm cân. Ảnh: Kim Ji-yeon

Truyền thông Hàn Quốc cho hay Kim Ji-yeon bắt đầu hành trình giảm cân từ tháng 11 năm ngoái với sự hỗ trợ của một công ty chuyên về lĩnh vực này. Khác với nhiều ngôi sao lựa chọn các phương pháp ép cân cực đoan, Kim Ji-yeon thiết lập thói quen ăn uống điều độ và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Nhờ đó, cô giảm từ 75 kg xuống còn 59 kg trong vòng 5 tháng. Nữ diễn viên chia sẻ: "Ở tuổi trung niên mà làm được thế này thì cũng gọi là thành công rồi phải không mọi người? Cảm giác quay trở lại mức cân nặng của 15 năm trước thật khó tin".

Theo Kim Ji-yeon, đằng sau quyết tâm giảm cân này là những nỗi đau tinh thần mà cô phải chịu đựng suốt thời gian dài. Đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi sắc đẹp, cô từng là biểu tượng nhan sắc của xứ sở kim chi. Tuy nhiên, khi những thay đổi về ngoại hình bắt đầu xuất hiện, cô phải hứng chịu những bình luận như "làm xấu mặt danh hiệu hoa hậu" hay "không biết xấu hổ sao?".

"Tôi có cảm giác như những người xung quanh đang tuyên án tử hình mình vậy", Kim Ji-yeon nhớ lại. Những lời chê bai đó đã trở thành động lực để cô bắt đầu giảm cân nghiêm túc. Diễn viên cho biết bắt đầu hành trình này không phải để chứng tỏ với bất kỳ ai mà là vì chính bản thân và sức khỏe của mình.

Kim Ji-yeon sinh năm 1978, sau khi đăng quang Hoa hậu đã gặt hái nhiều thành công trong vai trò diễn viên qua các bộ phim như "Cô dâu ngọt ngào", "Người giúp việc"... Cô kết hôn với nam diễn viên Lee Se-chang năm 2003 và có một con gái chung trước khi ly hôn vào năm 2013.

Sau nhiều năm vắng bóng để cân bằng cuộc sống sau biến cố hôn nhân, Kim Ji-yeon hiện quay trở lại. Bên cạnh công việc quen thuộc trên các kênh mua sắm trực tuyến, cô còn thử sức trong lĩnh vực tư vấn bảo hiểm.

Sự lột xác về ngoại hình không chỉ giúp nữ diễn viên lấy lại tự tin mà còn mở ra một chương mới trong sự nghiệp và cuộc sống.

Kim Ji-yeon quyết tâm giảm cân sau khi bị chê bai ngoại hình. Ảnh: Kim Ji-yeon

Bình Minh (Theo The Chosun Daily, Nate, Maeil Business)