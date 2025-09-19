Cựu HLV Barca bị rách đầu ở trận Bắc Kinh – CAHN

Trung QuốcHLV Quique Setien vô tình bị chấn thương khi đang ngồi trong cabin kỹ thuật ở trận Bắc Kinh Quốc An hòa Công an Hà Nội 2-2 tại AFC Champions League Two 2025-2026.

Phút 13, Michael Ngadeu phá bóng mạnh từ phần sân của Bắc Kinh. Bóng bay cao rồi rơi mạnh xuống làm vỡ nóc mái che cabin kỹ thuật của đội nhà. Mảnh vỡ văng trúng đầu, khiến Setien chảy nhiều máu. Sau khi được bác sĩ đội sơ cứu, ông tiếp tục chỉ đạo.

Đến giờ nghỉ giữa hiệp, HLV người Tây Ban Nha tiếp tục được bác sĩ đội xử lý vết thương.

Bác sĩ xử lý vết rách trên đầu HLV Quique Setien giữa trận Bắc Kinh Quốc An hòa Công an Hà Nội 2-2, ở lượt ra quân bảng E AFC Champions League Two 2025-2026 trên sân Công nhân, Bắc Kinh ngày 18/9/2025. Ảnh: Weibo/Pablo

"Vết rách dài khoảng 5 cm", trợ lý của Setien cho biết. "HLV nhờ tôi báo với mọi người rằng ông ấy vẫn ổn sau khi được bác sĩ điều trị".

Gần cuối hiệp hai, khi hai đội xô xát, HLV Setien ngồi bất động, trong khi các thành viên còn lại chạy ra sát đường biên để chứng kiến sự việc. Cộng đồng mạng Trung Quốc cho rằng đó là dấu hiệu HLV sinh năm 1958 đang mất quyền chỉ đạo, sau khi có nhiều tin đồn sa thải khi Bắc Kinh thi đấu không tốt. Tuy nhiên, vết thương ở đầu và sự căng thẳng được cho làm ảnh hưởng đến thể trạng của ông.

Ở họp báo sau trận, HLV Setien thoải mái trả lời khi nhận câu hỏi về chấn thương, và có phần trêu đùa. "Tôi vào phòng thay đồ và hỏi Ngadeu là cậu cố tình nhắm vào tôi à?", ông nói. "Tôi cảm thấy ổn. Chấn thương này sẽ không ảnh hưởng đến việc xếp đội hình trong tương lai".

Mái cabin kỹ thuật Bắc Kinh Quốc An thủng một lỗ sau cú đá của Michael Ngadeu. Ảnh: Sina

Lượt ra quân bảng E AFC Champions League Two 2025-2026 của Bắc Kinh trên sân nhà Công nhân không thuận lợi. Họ chỉ sử dụng được một ngoại binh là Ngadeu, trong khi số còn lại chấn thương.

Khung thành Bắc Kinh luôn trong tình trạng báo động, trước khi thủng lưới ở phút 15 bởi Vitao. Tuy nhiên, hai sai lầm trong phòng ngự của CAHN giúp đội chủ nhà ngược dòng dẫn 2-1 ở phút 49 và 65. Dù vậy, hàng thủ thiếu tập trung ở phút 73 khiến Bắc Kinh phải chia điểm với đại diện Việt Nam.

HLV Setien đánh giá rằng trận gặp CAHN rất khó khăn do đối thủ chơi pressing tốt. Ông coi đây là một trong những trận căng thẳng nhất kể từ khi đến Trung Quốc.

"Họ có những cầu thủ hay và HLV hoàn thiện tốt hệ thống chiến thuật", Setien cho hay. "Tôi không ngờ Việt Nam lại có một đội hình mạnh đến vậy. Nói cách khác, đây là đội bóng mang nửa dòng máu Việt Nam và Brazil".

Setien là HLV danh tiếng, từng dẫn dắt nhiều CLB ở Tây Ban Nha như Las Palmas (2015-2017), Real Betis (2017-2019), rồi đến Barcelona (2020), Villarreal (2022-2023). Setien có 7 tháng làm việc ở Barca, trước khi bị sa thải sau trận thua đậm Bayern 2-8 ở Champions League.

Đầu năm 2024, Setien cập bến Bắc Kinh và giúp đội đứng thứ tư giải vô địch quốc gia Trung Quốc. Sau 24 trận mùa này, đội tiếp tục đứng thứ tư và còn sáu vòng để cải thiện vị trí.

Hiếu Lương