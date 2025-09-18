CLB Trung Quốc và Công an Hà Nội hỗn chiến, bị CĐV ném vật thể lạ

Trung QuốcCông an Hà Nội và Bắc Kinh Quốc An xô xát ở cuối hiệp hai, rồi hứng chịu vật thể lạ từ khán đài ở trận ra quân AFC Champions League Two 2025-2026.

Phút 80, trận hòa 2-2 trên sân Công nhân tối 18/9, Rogerio Alves và He Yupeng va chạm ở biên trái gần giữa sân theo hướng tấn công của Công an Hà Nội (CAHN). Hậu vệ của Bắc Kinh ban đầu nằm ở ngoài biên, nhưng dường như cố tình di chuyển vào trong để ngăn đội khách tấn công. Sau đó, vụ xô xát xảy ra.

Tuy nhiên, truyền hình không quay vụ va chạm giữa cầu thủ đôi bên, mà lia máy về khu vực kỹ thuật của hai đội. Họ dường như muốn tránh cảnh bạo lực. Trừ HLV Quique Setien của chủ nhà, tất cả các thành viên còn lại của hai đội đều đứng lên theo dõi nhưng không ai quá khích chạy vào sân.

Stefan Mauk phản ứng với He Yupeng đang nằm sân, mở màn cuộc hỗn chiến ở phút 80, trong trận Công an hà Nội hòa Bắc Kinh Quốc An 2-2 tại lượt ra quân bảng E AFC Champions League Two 2025-2026, trên sân Công nhân, Bắc Kinh ngày 18/9/2025.

Video tình huống sau đó được khán giả Trung Quốc đăng tải trên nhiều trang mạng xã hội như Weibo, Sina, 163. Vụ xô xát kéo dài khoảng 30 giây nhưng rất căng thẳng.

Khi He Yupeng được chăm sóc y tế, các cầu thủ CAHN yêu cầu đối thủ di chuyển ra ngoài biên để trận đấu được tiếp tục. Tuy nhiên, phía Bắc Kinh phản ứng, nhất là khi Alan Sebastiao cầm chân He Yupeng lôi ra ngoài biên, dẫn đến xô xát.

Chứng kiến đồng đội bị tấn công, Cao Pendant Quang Vinh, vốn đã được tách ra trước đó, cũng lao vào ăn thua với Wu Shaocong. Sau đó, Stefan Mauk, Hugo Gomes, Bùi Hoàng Việt Anh, Rogerico Alves cùng một số cầu thủ khác của CAHN phải chạy đến can ngăn.

Lúc này, từ khán đài B của CĐV Bắc Kinh, nhiều vật thể lại được ném xuống cùng tiếng chửi bới.

Một chai nước đã rơi trúng đầu nhân viên y tế của Bắc Kinh rồi trúng mặt Lê Phạm Thành Long. Các cầu thủ Bắc Kinh giơ cao tay ra sức trấn an CĐV, rồi cùng cầu thủ CAHN di chuyển ra xa. Tiền vệ Mauk nổi nóng, chỉ tay đấu khẩu lại với nhóm CĐV và cũng được một cầu thủ chủ nhà can ngăn.

CĐV ở khán đài B sân Công nhân ném vật thể lạ trúng mặt tiền vệ Lê Phạm Thành Long.

Do trận đấu không áp dụng VAR, tổ trọng tài người Thái Lan buộc phải tự quyết định bằng những gì mắt thấy. Ban đầu, trọng tài chính Wiwat Jumpaoon rút thẻ vàng cho Cao Quang Vinh và Wu Shaocong. Sau đó, ông chạy về khán đài A để hội ý cùng ba trợ lý, đồng thời thông báo sự việc cho ban tổ chức.

Ban tổ chức sân Công nhân phát loa đề nghị CĐV bình tĩnh. Sau hai phút hội ý, trọng tài Wiwat rút thêm thẻ vàng phạt Stefan Mauk và Wang Ziming. Không có thẻ đỏ sau vụ xô xát.

Tuy nhiên, hai đội nhiều khả năng sẽ phải nhận án phạt nguội từ LĐBĐ châu Á (AFC). Ban tổ chức trận đấu cũng đối mặt án phạt do để CĐV ném vật thể lạ xuống sân.

Không phải lần đầu các CLB Trung Quốc hỗn chiến ở đấu trường châu Á. Năm 2023, Zhejiang và Buriram United đánh nhau ở vòng bảng AFC Champions League 2023-2024. AFC phạt mỗi đội 10.000 USD. Một cầu thủ Buriram bị cấm thi đấu tám trận, hai người bị cấm sáu trận. Phía Zhejiang cũng có ba cầu thủ bị cấm tám trận, một cầu thủ và hai nhân viên bị cấm sáu trận.

Trong trận đấu tối 18/9, CAHN chơi tấn công có mảng miếng tốt hơn chủ nhà. Đội mở tỷ số ở phút 15 nhờ công Vitao và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn nhưng không thể tận dụng. Sang hiệp hai, Chi Zhongguo bất ngờ gỡ hòa ở phút 49 với cú sút xa đập người đối phương đổi hướng. Đến phút 65, Zhang Yuan trừng phạt đường chuyền lỗi của Nguyễn Filip. Tuy nhiên, CAHN vẫn rời sân với một điểm nhờ bàn ấn định tỷ số 2-2 của Rogerio Alves ở phút 73.

Bắc Kinh và CAHN lần lượt đứng thứ hai và ba ở bảng E. Trong khi đó, CLB Tai Po của Hong Kong dẫn đầu sau chiến thắng 2-1 trước Macarthur FC của Australia.

Lượt trận thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 2/10. Tai Po tiếp Bắc Kinh, còn CAHN gặp Macarthur.

