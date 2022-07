Cựu giám đốc ngân hàng lĩnh 16 năm tù

Cần ThơÔng Nguyễn Minh Chuyển, cựu giám đốc Vietcombank Tây Đô bị phạt 16 năm tù vì cùng cấp dưới cho doanh nghiệp vay trái luật, gây thiệt hại 278 tỷ đồng.

Ngày 1/7, ông Chuyển, 57 tuổi, bị TAND TP Cần Thơ tuyên phạm tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Bị cáo buộc cùng tội danh, bị cáo Trần Anh Huy, cựu trưởng Phòng khách hàng Vietcombank Tây Đô lĩnh 10 năm tù; ba cựu cán bộ ngân hàng còn lại nhận từ một năm 6 tháng đến 2 năm 6 tháng tù treo. 10 bị cáo thuộc nhóm doanh nghiệp bị phạt từ một năm tù cho hưởng án treo đến 5 năm tù.

Tòa buộc ông Chuyển cùng các đồng phạm phải bồi thường cho Vietcombank Tây Đô hơn 100 tỷ đồng thiệt hại chưa khắc phục.

Theo XĐXX, ông Chuyển với cương vị là Giám đốc ngân hàng nhưng đã ra chủ trương cho các nhóm khách hàng thân quen vay trái quy định. Bị cáo chỉ đạo cấp dưới bỏ qua các bước kiểm tra, hợp thức hóa hồ sơ tín dụng trái luật dẫn đến thiệt hại lớn cho ngân hàng.

Trong vụ án này, bị cáo Chuyển giữ vai trò cầm đầu nên phải chịu trách nhiệm cao nhất. Bị cáo khác có vai trò giúp sức, mức án tòa áp dụng căn cứ vào tính chất, vai trò của từng người.

Bị cáo Nguyễn Minh Chuyển (hàng đầu, thứ hai, từ phải sang) cùng các đồng phạm nghe tuyên án

ngày 1/7. Ảnh: Cửu Long

Bản án xác định, từ năm 2011 đến 2014, 6 nhóm khách hàng gồm: Nam Sông Hậu, Trường Nguyên, Thép Đông Dương, An Đô, Du lịch Đại Dương và Cơ khí Tây Đô, do Nguyễn Hùng Cường (em ruột Chuyền), Lê Tùng Huy và một số người khác làm chủ, kinh doanh thua lỗ. Do không có tiền trả nợ gốc và lãi cho Vietcombank Tây Đô nên những người này đề nghị Giám đốc Nguyễn Minh Chuyển cho khoanh nợ, giãn nợ, bán tài sản để trả nợ.

Ông Chuyển sợ phát sinh nợ xấu, ảnh hưởng đến ngân hàng và uy tín cá nhân, cũng như việc đảo nợ chưa có quy định hình thức xử lý cụ thể, nên đề nghị Nguyễn Hùng Cường (chủ nhóm khách hàng Nam Sông Hậu) tiếp nhận Công ty TNHH Thủy sản Vĩnh Nguyên (do Lê Tùng Huy làm Giám đốc) gánh khoản nợ 146,5 tỷ đồng của công ty này cho VCB Tây Đô.

Giám đốc Chuyển còn đề nghị Cường cùng một số nhóm khách hàng khác lập mới các công ty hoặc sử dụng pháp nhân chưa có quan hệ tín dụng tại VCB Tây Đô để cho vay. Tiền vay được, Cường và những người này sử dụng vào việc đảo nợ và một phần cho doanh nghiệp duy trì hoạt động.

Đến giữa năm 2015, 6 nhóm khách hàng này còn dư nợ gốc và lãi quá hạn hơn 2.600 tỷ đồng. Trong đó, hơn 2.418 tỷ đồng được trả cho các khoản vay cũ và cho khách hàng rút hơn 278 tỷ đồng phục vụ sản xuất, ngân hàng không thu hồi được. Nhà chức trách xác định, hành vi của ông Chuyển và đồng phạm đã gây thiệt hại cho VCB Tây Đô hơn 278 tỷ đồng.

Tháng 6/2019, TAND TP Cần Thơ đã xét xử sơ thẩm lần đầu, tuyên phạt ông Chuyển 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng. 10 bị cáo thuộc nhóm doanh nghiệp bị cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, giữa năm 2019, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm, tuyên hủy án điều tra xét xử lại do còn nhiều vấn đề chưa làm rõ, tòa cấp sơ thẩm "có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm". Quá trình điều tra lại, cơ quan tố tụng khởi tố thêm 4 người là cựu cán bộ của Vietcombank Tây Đô.

Sau điều tra bổ sung, nhóm 10 bị cáo doanh nghiệp bị cáo buộc tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng với vai trò giúp sức cho cựu giám đốc Chuyển.

Quá trình xét xử sơ thẩm lần hai, ông Chuyển cùng các đồng phạm thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trong đó, cựu giám đốc Vietcombank "xin nhận hết trách nhiệm về mình".

Cửu Long