Cựu giám đốc EVN Bình Thuận bị phạt 8 năm tù

Lâm ĐồngÔng Trần Ngọc Linh, 64 tuổi, cựu giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận, bị phạt 8 năm tù vì nhận lót tay hơn 2,3 tỷ đồng, giúp Tập đoàn Tuấn Ân trúng 23 gói thầu.

Sáng 16/9, TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên bị cáo Trần Ngọc Linh phạm tội Nhận hối lộ, theo Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Ông Linh được hưởng tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo, nộp lại tiền hưởng lợi bất chính, có nhiều đóng góp cho ngành điện Bình Thuận, được tặng nhiều giấy khen, bằng khen, huân chương...

Bị cáo Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân, bị phạt 5 năm 6 tháng tù về tội Đưa hối lộ, 3 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm các nguyên tắc kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hình phạt 9 năm tù.

24 người còn lại bị tuyên từ 6 tháng án treo đến 7 năm tù về nhiều tội danh, trong đó bị cáo Nguyễn Thành Ngôn (người kế nhiệm ông Linh) lĩnh mức án cao nhất do nhận hối lộ hơn 1,3 tỷ đồng.

Nói lời sau cùng tại phiên tòa, các bị cáo gửi lời xin lỗi đến gia đình, đồng nghiệp tại Công ty Điện lực Bình Thuận và Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, nhận thấy hành vi sai trái của mình đã gây tổn hại đến uy tín của ngành.

Ông Trần Ngọc Linh (mang kính đứng giữa) cùng các bị cáo nghe tuyên án. Ảnh: Khải Nguyên

Cáo trạng xác định, cuối năm 2016, ông Linh và Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân thống nhất việc tạo điều kiện cho Công ty Tuấn Ân trúng các gói thầu tại EVN Bình Thuận. Đổi lại, phía ông Ân chi tiền ngoài hợp đồng 5-6% cho ông Linh và những người giúp đỡ. Sau khi cựu giám đốc Linh nghỉ hưu tháng 11/2021, giám đốc Nguyễn Thành Ngôn tiếp tục thực hiện thoả thuận trên.

Với việc được tạo điều kiện này, tập đoàn Tuấn Ân trúng 25 gói thầu vật tư thiết bị điện, gây thiệt hại ngân sách nhà nước gần 50 tỷ đồng.

Trong đó, ông Linh giúp trúng 23 gói, nhận hối lộ hơn 2,3 tỷ đồng; ông Ngôn giúp trúng 2 gói, nhận hơn 1,3 tỷ đồng.

Quang cảnh phiên tòa khi chủ tọa tuyên án vào sáng 16/9. Ảnh: Khải Nguyên

Ông Ân bị cáo buộc là chủ mưu, mua chuộc cựu lãnh đạo EVN Bình Thuận. Ngoài ra, ông chỉ đạo sử dụng song song 2 hệ thống kế toán (nội bộ và hợp thức trốn thuế); mua 1.163 hóa đơn khống để che giấu lợi nhuận thực tế, hợp thức việc nâng khống giá... gây thiệt hại về thuế hơn 156 tỷ đồng.

HĐXX cho biết hiện hơn 241 tỷ đồng đã được nộp để khắc phục vụ án.

Khải Nguyên