Cựu giám đốc EVN Bình Thuận: 'Họ đưa bao nhiêu, tôi nhận bấy nhiêu'

Lâm ĐồngÔng Trần Ngọc Linh, 64 tuổi, cựu Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận, khai đã nhận hối lộ hơn 2,3 tỷ đồng từ Tập đoàn Tuấn Ân sau khi giúp trúng 23 gói thầu.

Bị cáo Linh cùng Nguyễn Thành Ngôn, cựu Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận; Trương Tấn Đạt, cựu Phó giám đốc; Lê Quang Nghĩa, cựu Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư bị TAND tỉnh Lâm Đồng (cơ sở Bình Thuận cũ) xét xử về tội Nhận hối lộ, ngày 23/9.

Bị cáo Trần Ngọc Linh, cựu giám đốc EVN Bình Thuận, khai tại phiên toà. Ảnh: Khải Nguyên

Ông Linh khai, cuối năm 2016, Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tuấn Ân, đến trụ sở EVN Bình Thuận giới thiệu chính sách bán hàng và thỏa thuận chia lợi nhuận ngoài hợp đồng 5-6% nếu được "tạo điều kiện trúng thầu" các gói mua sắm vật tư, thiết bị.

Kể lại cuộc gặp, bị cáo Ân cho hay năm 2017-2023, sau khi trúng 25 gói thầu, ông đã chi hối lộ EVN Bình Thuận hơn 10,3 tỷ đồng. Trong đó trên 9,1 tỷ cho các cá nhân; còn lại chi lễ tết và các hoạt động khác của đơn vị này.

Ông Linh nói lúc đó thoả thuận "tạo điều kiện cho Tuấn Ân trúng thầu" vì những năm trước đó đã biết Tập đoàn này qua một số gói thầu do Tổng công ty Điện lực Miền Nam triển khai tại đảo Phú Quý. Qua đó, ông thấy thiết bị "đáp ứng được chất lượng, đảm bảo nhu cầu tại địa phương".

Từ đó, ông Linh đã chỉ đạo Trương Tấn Đạt, Trưởng phòng Kế hoạch vật tư và cấp dưới thực hiện các hành vi trái pháp luật về đấu thầu, tạo điều kiện cho Tập đoàn Tuấn Ân trúng 23 gói thầu, từ năm 2017 đến 2021.

Hàng năm vào dịp lễ tết, người của Tập đoàn Tuấn Ân đến thăm và đưa các khoản tiền. "Họ đưa bao nhiêu, tôi nhận bấy nhiêu", ông Linh nói.

Ông khai đã nhận tổng cộng 2 tỷ 329 triệu đồng như cáo trạng nêu và đồng ý với tội danh Nhận hối lộ như cáo buộc.

Hơn 20 bị cáo trong ngày đầu phiên xử tại TAND tỉnh Lâm Đồng (cơ sở Bình Thuận cũ), ngày 23/9. Ảnh: Khải Nguyên

Sau khi bị cáo Linh nghỉ hưu, tháng 11/2021, ông Nguyễn Thành Ngôn là người kế nhiệm chức giám đốc. Bị cáo Ngôn khai, dịp Tết 2022, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tuấn Ân đến thăm nhà ông Linh. Sau khi ông Linh giới thiệu, họ đã thăm giám đốc Ngôn tại công ty và hai bên tiếp tục thoả thuận ngầm.

Theo đó, bị cáo chỉ đạo Lê Quang Nghĩa (cựu Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư) giúp Công ty TBĐ Tuấn Ân trúng hai gói thầu (số 25, số 26) sau đó. Xong việc, ông cũng được nhận nhiều lần với tổng số 1,343 tỷ đồng.

Tại toà, bị cáo Ngôn thừa nhận đã chỉ đạo cấp dưới làm sai cũng như hành vi Nhận hối lộ như truy tố.

Bị cáo Trương Tấn Đạt, cựu Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư - Phó giám đốc, cũng được xác định nhận tổng cộng 4,1 tỷ đồng. Bị cáo Lê Quang Nghĩa, cựu Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư nhận 460 triệu đồng. Cựu nhân viên Tạ Thúc Thông cũng hưởng 875 triệu đồng từ EVN Bình Thuận, nhưng khai không biết và không tham gia việc chia % lợi nhuận ngầm của cấp trên.

Các bị cáo thuộc nhóm nhân viên khai biết giúp thông thầu là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên. Họ đã tiết lộ trước thông tin nhu cầu mua sắm, danh mục hàng hoá và hồ sơ đặc tính kỹ thuật của gói thầu, sử dụng báo giá do Công ty TBĐ Tuấn Ân và các công ty trong hệ thống của tập đoàn này cung cấp để xây dựng dự toán với giá đã được nâng khống; cài đặt thông số, đặc tính kỹ thuật điển hình chỉ có trên các sản phẩm của Tuấn Ân... để tạo lợi thế cạnh tranh, đảm bảo cho công ty "sân sau" trúng thầu.

Nhà chức trách cáo buộc hành vi giúp Tập đoàn Tuấn Ân trúng tổng cộng 25 gói thầu đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 50 tỷ đồng. Ngoài ra, để che giấu lợi nhuận thực tế, hợp thức cho việc nâng khống giá, rút tiền để chi ngoài hợp đồng và giảm số tiền thuế phải nộp, bị cáo Ân còn lập và chỉ đạo các công ty trong tập đoàn sử dụng song song hai hệ thống kế toán, mua 1.163 hóa đơn khống của 11 công ty, gây thiệt hại thuế nhà nước hơn 156 tỷ đồng.

Bị cáo Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn Tuấn Ân. Ảnh: Khải Nguyên

Ngày mai, phiên toà tiếp tục làm việc.

