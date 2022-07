Giám đốc Công an Đồng Nai làm Cục trưởng An ninh chính trị nội bộ

Hà NộiThiếu tướng Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an Đồng Nai, giữ chức Cục trưởng An ninh chính trị nội bộ, từ ngày 1/7.

Ngày 4/7, thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Công an, chủ trì lễ công bố bổ nhiệm tướng Văn.

Ba ngày trước đó, ông Văn rời ghế Giám đốc Công an Đồng Nai. Người kế nhiệm là thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP HCM.

Thượng tướng Lương Tam Quang cũng trao quyết định của Bộ trưởng Công an về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí với trung tướng Đặng Ngọc Tuyến, Cục trưởng An ninh chính trị nội bộ.

Tướng Văn, 46 tuổi, hiện là đại biểu Quốc hội khóa XV. Tháng 6/2018, ông rời ghế Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động để đảm nhận cương vị Giám đốc Công an tỉnh Đăk Lăk. Thời gian công tác tại đây, ông trực tiếp ra hiện trường, chỉ đạo triệt phá nhiều vụ án, dẫn lực lượng đột kích vào các tụ điểm kinh doanh nhạy cảm ở TP Buôn Ma Thuột.

Tháng 11/2019, ông Văn được điều động về làm Giám đốc Công an Đồng Nai. Ông thường xuất hiện ở các điểm nóng, đấu tranh với các ổ nhóm tội phạm phức tạp và nổi bật là triệt phá đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng giả.

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn (phải) nhận quyết định. Ảnh: Bộ Công an

Những ngày gần đây, Bộ Công an liên tục điều động, bổ nhiệm cán bộ ở các cục nghiệp vụ. Ngày 1/7, thiếu tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Viễn thông và Cơ yếu, Bộ Công an được điều động giữ chức Cục trưởng Quản lý xuất nhập cảnh. Người thay thế vị trí ông Khoa là đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Quản lý xuất nhập cảnh, được bổ nhiệm làm Cục trưởng Truyền thông Công an nhân dân thay trung tướng Mai Văn Hà nghỉ hưu.

Trước đó hồi đầu tháng 3, ông Phong với quân hàm đại tá được điều động từ Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đến nhận nhiệm vụ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Phạm Dự