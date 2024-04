Cứu du khách người Anh lạc ở rừng Hoàng Liên

Lai ChâuCông an tìm thấy du khách 18 tuổi người Anh sau hơn 8 tiếng lạc ở vườn quốc gia Hoàng Liên trong tình trạng hoảng loạn, điện thoại hết pin.

Du khách Henwood Josheph Thomas khám phá vườn quốc gia Hoàng Liên một mình vào 8h ngày 19/4. Đến 23h30 cùng ngày, anh này mất phương hướng, hoảng loạn gọi điện báo về khách sạn khi điện thoại sắp hết pin.

Thông tin sau đó được chuyển đến Công an tỉnh Lai Châu. Giám đốc Công an tỉnh xác định vị trí du khách thông báo giáp ranh giữa hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai, địa hình phức tạp, rừng rậm, trời đang mưa giông nên cần tranh thủ thời gian vàng để tìm người gặp nạn.

20 cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng 32 chiến sĩ công an, y tế huyện Tam Đường, công an xã Sơn Bình lên đường tìm kiếm trong đêm 19/4. Đến hơn 8h ngày 20/4, công an tìm thấy du khách Anh tại bìa rừng khu vực đỉnh đèo Ô Quy Hồ, thuộc xã Sơn Bình, huyện Tam Đường trong trạng thái mệt mỏi, người có nhiều vết xây xát nhỏ, điện thoại hết pin.

Du khách người Anh trên đường về khách sạn. Ảnh: Công an Lai Châu

Lực lượng cứu nạn đã cung cấp thức uống, đồ ăn và đưa Thomas về khách sạn tại Sa Pa, tỉnh Lào Cai. "Ngay sau khi ổn định tinh thần và sức khỏe, biết có nhiều người đã trắng đêm tìm kiếm cứu mình, Thomas đã ôm lấy các cán bộ, chiến sĩ nói lời cảm ơn", đại diện Công an tỉnh Lai Châu cho biết.

Anh Thomas sau đó đã viết một bức thư có tiêu đề "THANKS LETTER" bày tỏ niềm vui, sự cảm kích với công an Việt Nam. Anh cho biết lần đầu đến Việt Nam, gặp chuyện không may nhưng đã được công an Việt Nam tận tình giúp đỡ, để lại kỷ niệm đẹp trong chuyến du lịch.

Vườn quốc gia Hoàng Liên nằm ở độ cao 1.000-3.000 m so với mực nước biển, thuộc thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai và một phần của huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Vườn có hệ động vật, thực vật phong phú, trong đó có nhiều loài cây quý hiếm như bách xanh, thiết sam, thông tre, thông đỏ, đinh tùng; về động vật có vượn đen tuyền, hồng hoàng, cheo cheo, voọc bạc má.

Du khách thường từ thị xã Sa Pa đến các khu vực thuộc vườn quốc gia Hoàng Liên như đỉnh Fansipan - nóc nhà Đông Dương cao 3.143 m, vượt đèo Ô Quy Hồ khám phá văn hóa các dân tộc thiểu số sinh sống trong vùng đệm của vườn.

Gia Chính