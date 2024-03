Đường đi lại đến bản hiện thuận tiện hơn so với cách đây 2-3 năm. Du khách từ Hà Nội di chuyển theo hướng cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đến Sa Pa, qua đèo Ô Quy Hồ để tới TP Lai Châu.

Bản Sin Suối Hồ thuộc huyện Phong Thổ, cách TP Lai Châu khoảng 30 km. Bản nằm ở độ cao gần 1.500 m so với mực nước biển, dưới chân núi Sơn Bạc Mây. Năm 2015, Sin Suối Hồ được công nhận là bản du lịch cộng đồng, thu hút khách tham quan nhờ không gian thông thoáng, sạch sẽ và cách làm du lịch mới mẻ. Trong bản có nhiều biển chỉ dẫn và các điểm thu gom rác, giúp không gian luôn sạch sẽ, gọn gàng. Bản chủ yếu là người Mông, dân ở đây không uống rượu, hút thuốc, cờ bạc. Đủ homestay và các dịch vụ phục vụ khách du lịch.

Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Tè nằm ở huyện Mường Tè, là một vùng núi cao từ 1.000 đến 2.820 mét so với mực nước biển. Khu vực này có địa hình đa dạng với các dãy núi, thung lũng, sông suối và thác nước. Nơi đây là nơi sinh sống của nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số nhưng cũng là nơi có nhiều loài động thực vật quý hiếm, nhất là hệ sinh thái rừng. Có 57 loài thực vật quý hiếm đã được ghi trong sách đỏ Việt Nam và 7 loài trong sách đỏ thế giới, đa số là những loài thuốc quý hiếm, 22 loài đặc hữu hẹp cho vùng Tây Bắc.

Khu bảo tồn mở cửa tất cả các ngày trong tuần và miễn phí. Đây cũng là điểm xuất phát cho du khách trekking đỉnh Pusilung.



Cánh đồng Mường Than

Mường Than là một trong bốn cánh đồng lớn nhất vùng Tây Bắc (Mường Thanh - Mường Lò - Mường Tấc) thuộc địa phận xã Mường Than, huyện Than Uyên. Cánh đồng không chỉ tạo vẻ đẹp nên thơ giữa núi rừng hùng vĩ còn là nơi cho ra nhiều sản vật nổi tiếng của địa phương như ngô bao tử, khoai lang Hoàng Long, gạo sén cù, gạo tám.

Quần thể hang động Pu Sam Cáp

Cách thành phố Lai Châu khoảng 6 km, bên TL129 nối thành phố Lai Châu với huyện Sìn Hồ, quần thể hang động Pu Sam Cap được ví là "Tây Bắc đệ nhất động". Quần thể này thuộc hệ thống dãy Pu Sam Cáp có độ cao khoảng 1.300 m đến 1.700 m so với mặt nước biển. Đây là dãy núi đá vôi hình thành từ kỷ nguyên kiến tạo, với sườn núi thoải về hướng nam và dốc đứng, chia cắt về hướng bắc. Với hơn 10 hang lớn nhỏ, trong đó có hai hang động lớn, cũng là hai nơi đang đón khách du lịch (động Thiên Môn và Thiên Đường).