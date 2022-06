Cựu du học sinh chia sẻ về hành trình lập nghiệp tại Canada

Ông Andy Lưu sáng lập Yes Study tại Canada và thu hút hàng nghìn hồ sơ nhận hỗ trợ trong quá trình du học, định cư sau 7 năm.

Ông Andy Lưu (Lưu Danh Luân) phát triển lĩnh vực du học, định cư tại Canada và nhiều quốc gia khác gần 10 năm. CEO Yes Study sở hữu tấm bằng từ College of Immigration and Citizenship Consultants (CICC) - Hiệp hội Tư vấn di trú Canada nhờ có nhiều đóng góp, hỗ trợ cho cộng đồng du học sinh Việt tại nước này.

- Ông đã tạo nên Yes Study như thế nào?

- Tôi tốt nghiệp chuyên ngành Marketing của Đại học York University và cũng bắt đầu bén duyên với lĩnh vực du học khi thực tập tại một công ty tư vấn du học và định cư của Hàn Quốc. Năm 2016, bằng những kinh nghiệm và kiến thức tích lũy được, tôi và hai người bạn chung chí hướng quyết định mở doanh nghiệp start-up tại Canada mang tên Yes Study Education Group. Mới thành lập nhưng chúng tôi luôn đặt mục tiêu, sứ mệnh lớn lao.

Ông Lưu Danh Luân - CEO của Yes Study. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hơn nữa, chúng tôi từng học tập và sinh sống Canada trên 10 năm, nên cũng có ít nhiều trải nghiệm thực tế, hiểu được khó khăn của các bạn trẻ khi lựa chọn con đường du học. Điều này thôi thúc chúng tôi phải cố gắng hỗ trợ học sinh Việt mau chóng hoàn thành mơ ước.

Chúng tôi đặt mục tiêu đồng hành và chắp cánh giấc mơ du học của hàng nghìn học sinh, sinh viên Việt Nam, sẵn sàng hỗ trợ các bạn thuận lợi chinh phục tấm thẻ xanh (PR) Canada sau khi hoàn thành chương trình học. Đồng thời, tôi hy vọng có thể gắn kết và xây dựng một cộng đồng du học sinh Việt vững mạnh. Đó cũng là kim chỉ nam hoạt động của Yes Study.

Chỉ sau 7 năm kể từ ngày thành lập, Yes Study ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành tựu. Công ty đã hỗ trợ thành công hơn 2.000 hồ sơ du học, định cư Canada với tỷ lệ thành công đến 98%. Hiện nay, Yes Study hợp tác với hơn 100 trường đại học, cao đẳng, trung học và học viện ngôn ngữ tại Canada.

Ngoài trụ sở chính đặt tại thành phố Toronto (Canada), 8 văn phòng đại diện tại Việt Nam, Philippines, Thái Lan, Indonesia, Mỹ Latinh, Yes Study đang dần xây dựng nhiều chi nhánh khác trong và ngoài nước qua từng năm.

Trụ sở Yes Study tại Toronto. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Trong quá trình phát triển sự nghiệp, ông gặp khó khăn và thuận lợi gì?

- Thách thức khởi đầu là gia đình vì tôi không theo học ngành Y như mong muốn của mẹ và người thân. Đắn đo rất lâu, cuối cùng, tôi lựa chọn theo đam mê của bản thân, ngành Marketing của Đại học York.

Sau đó, tôi có cơ duyên được gặp gỡ và làm việc với những người cộng sự cùng chung mục tiêu. Tuy nhiên, vì là start-up, lại ở Canada, chúng tôi không tránh khỏi những khó khăn và thử thách. Nguồn vốn lúc đó chỉ đủ thuê một văn phòng chật hẹp ở Toronto. Ba người đồng sáng lập công ty cũng là những nhân viên duy nhất. Trong khi đó, chúng tôi phải phụ trách từ việc tư vấn khách hàng tới làm hồ sơ, hành chính,...

Trải qua một khoảng thời gian xây dựng thương hiệu, Yes Study mới có cơ hội bắt đầu chào đón những khách hàng đầu tiên.

- Điều gì thúc đẩy ông tiếp tục học tập và ghi danh kỳ thi chinh phục tấm bằng từ CICC?

- Việc trở thành Cố vấn di trú được Canada cấp phép (RCIC) là minh chứng rõ ràng nhất cho sự nghiêm túc với lý tưởng, định hướng và tầm nhìn xa rộng của Yes Study. Bởi lẽ, người nhận được tấm bằng danh giá CICC là người có giấy phép hành nghề tư vấn luật di trú và là thành viên của Hội đồng tư vấn nhập cư Canada.

Các RCIC cũng được Bộ Di Trú công nhận là đại diện pháp lý hợp pháp của các cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ định cư ở Canada. Đây cũng là minh chứng cho sự công nhận từ chính phủ Canada, tiếp thêm tự tin cho tôi trên hành trình phát triển sự nghiệp của chính mình. Với tôi, nỗ lực kiên trì là yếu tố duy nhất để phát triển bền vững, cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp.

Tấm bằng từ CICC của ông Danh Luân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Ông đặt mục tiêu ngắn và dài hạn trong 5 năm tiếp theo như thế nào?

- Để vượt qua được khoảng thời gian dịch bệnh căng thẳng trong suốt ba năm liên tiếp và trụ vững đến hiện tại chính là một kỳ tích đối với nhiều doanh nghiệp startup như chúng tôi. Tuy nhiên, đối với tôi, điều đó là đương nhiên bởi lẽ tinh thần, ý chí và kế hoạch chiến lược của phía lãnh đạo cấp cao cùng đội ngũ nhân viên Yes Study là "cú đột phá ngoạn mục".

Trước khi làm bất cứ điều gì, chúng tôi đều đặt mục tiêu, bất kể là dài hay ngắn hạn, thành quả như hiện nay cũng nhờ đó. Công ty đã vinh dự nhận được quỹ IRAP - chương trình khuyến khích hoạt động phát triển sản phẩm công nghệ từ Chính phủ Canada vào tháng 4 gần đây.

Trong hai tháng sắp tới, Yes Study triển khai chuỗi hội thảo trải khắp các quốc gia châu Á như Thái Lan, Philippines, Nhật, Indonesia. Tại Việt Nam, công ty tổ chức tại 4 thành phố lớn là Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ và Hải Phòng. Xa hơn, chúng tôi muốn có thể thực hiện sứ mệnh tư vấn, hỗ trợ du học, lao động và định cư cho sinh viên quốc tế, kết nối du học sinh các quốc gia trên toàn thế giới, ngày một mở rộng giá trị hiện thực của Yes Study.

Thiên Minh