Cựu du học sinh Anh đưa sân khấu kịch đến với khán giả khiếm thị

Lương Ngọc Linh, cựu sinh viên Đại học Brighton (Anh), trở thành Quán quân Giải thưởng Study UK Alumni Awards 2026 nhờ nỗ lực giúp cộng đồng người khiếm thị "xem" kịch.

Anh chiến thắng ở hạng mục Văn hóa, Sáng tạo và Thể thao tại Việt Nam với dự án Ear to Eye (Từ Tai Đến Mắt).

Con đường nghệ thuật của Linh bắt đầu từ niềm yêu thích vẽ và kể chuyện bằng hình ảnh. Tuy nhiên, trong quá trình làm nghề, anh nhận ra phần lớn khán giả của mình đều là "người sáng mắt". Điều này khiến anh tự hỏi: nếu khán giả không thể nhìn thấy hình ảnh, nghệ thuật sẽ được truyền tải như thế nào.

"Chúng ta hay nói rằng nghệ thuật là dành cho tất cả mọi người, nhưng đôi khi 'tất cả mọi người' lại chưa bao gồm người có khuyết tật", cựu du học sinh Anh chia sẻ.

Hội đồng Anh vinh danh Lương Ngọc Linh (thứ hai từ phải sang) tại lễ trao giải Study UK Alumni Awards 2026. Ảnh: Hội đồng Anh tại Việt Nam

Bước ngoặt đến khi anh du học tại Vương quốc Anh và tiếp cận khái niệm nghệ thuật bao hàm, một hướng đi nhân văn nhằm xóa nhòa rào cản, mở rộng khả năng tiếp cận nghệ thuật cho nhóm khán giả ít hiện diện. Với Linh, London giống như một "người thầy", nơi anh học được rằng nghệ thuật luôn có chỗ cho tất cả mọi người. Mỗi cuối tuần, nam sinh năm ấy lại đắm mình trong các triển lãm, bảo tàng hay nhà hát để quan sát cách nghệ thuật len lỏi vào đời sống.

Hình ảnh các nhà hát tại đây hỗ trợ khán giả khiếm thị đã để lại ấn tượng sâu sắc trong anh. Khoảnh khắc những diễn viên đứng chờ sẵn để hỗ trợ những vị khách đặc biệt đã chạm vào cảm xúc của chàng họa sĩ trẻ. "Đó là một trải nghiệm rất xúc động", Linh nhớ lại.

Nguồn cảm hứng này đã thôi thúc chàng trai Việt đưa mô hình này về quê hương qua dự án Từ Tai Đến Mắt. Linh và cộng sự chọn sân khấu kịch làm điểm khởi đầu, đồng thời, chuẩn hóa quy trình hỗ trợ khán giả khiếm thị tại Việt Nam.

Trước tiên, khán giả khiếm thị được cung cấp tệp ghi âm giới thiệu về bối cảnh và nhân vật để làm quen với nội dung. Khi đến rạp, họ được chạm vào các mô hình 3D mô phỏng không gian sân khấu nhằm hình dung bố cục và các yếu tố chính của vở diễn. Trong suốt buổi biểu diễn, khán giả sử dụng tai nghe để nghe phần mô tả trực tiếp về các chi tiết hình ảnh, động tác của diễn viên hoặc những thay đổi trên sân khấu.

Linh cho biết cột mốc đáng nhớ của Từ Tai Đến Mắt là buổi diễn đầu tiên tại sân khấu Thiên Đăng với vở Cô Giáo Duyên. Dù trời mưa tầm tã, khán giả khiếm thị vẫn đến rạp đúng giờ. Nhiều người ban đầu còn ngại ngần vì chưa từng đi xem kịch, nhưng sau khi trải nghiệm lần đầu, trở thành khán giả quen thuộc của sân khấu.

Anh Linh giải thích cách bố trí sân khấu và đạo cụ cho khán giả khiếm thị qua mô hình 3D trước khi buổi biểu diễn bắt đầu. Ảnh: Ở Đâu Cũng Chụp

Không dừng lại ở việc giúp người khiếm thị "xem" kịch, Linh dự định tổ chức khóa đào tạo về diễn xuất và giọng nói để họ bước lên sân khấu.

"Mục đích lớn nhất của những dự án mình làm là tăng tính hiện diện của người có khuyết tật trong xã hội, để mọi người có nhiều cơ hội tiếp xúc và hiểu nhau hơn, từ đó tạo ra sự hòa nhập", anh chia sẻ.

Với Lương Ngọc Linh, nghệ thuật không chỉ để chiêm ngưỡng, mà còn là cầu nối giúp con người đến gần nhau hơn. Hành trình đó đã giúp cựu du học sinh Anh ghi dấu ấn tại Giải thưởng Study UK Alumni Awards 2026, đồng thời, mở ra một hướng tiếp cận mới cho nghệ thuật tại Việt Nam.

Nhật Lệ