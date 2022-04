Cựu đội phó hình sự khóc, xin giảm án

TP HCMĐoàn Hồng Phúc, nguyên đội phó hình sự quận Tân Phú, thừa nhận sai khi nhận tiền của nhóm tổ chức đánh bạc, bật khóc xin toà xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Chiều 12/4, phiên xử Đoàn Hồng Phúc, 40 tuổi; Ngô Nhựt Thanh (50 tuổi, tức Thanh "Mười Ngàn"); Tô Mỹ Nhí, 35 tuổi và 12 bị cáo khác về tội Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc kết thúc phần tranh luận.

Phúc bị cáo buộc khi còn là Đội phó hình sự quận Tân Phú (trước khi làm Phó Công an phường 6 quận 6) đã nhận tiền bảo kê cho đường dây đánh bạc 130 tỷ đồng.

Nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, Phúc bày tỏ ăn năn, cho biết đã nhận ra hành vi của mình quá sai trái, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành và Đảng. "Trong hai năm bị cáo bị tạm giam, nhà có tang nhưng không thể về, hai đứa con thiếu tình cảm của cha. Bị cáo đã mất mát quá nhiều. Mong HĐXX cho bị cáo mức án dưới khung hình phạt để sớm về với gia đình", Phúc vừa nói vừa khóc.

Cựu đội phó hình sự bảo kê đánh bạc khóc tại tòa Bị cáo Phúc khóc khi nói lời sau cùng. Video: Thảo Mi

Theo cáo trạng, tháng 9/2019, Phúc (lúc này đã là Đội phó hình sự) thuê căn nhà trên đường Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, làm bãi giữ ôtô, giao lại cho Thanh và giới thiệu Nhí đến làm việc. Do kinh doanh thua lỗ, Phúc bàn với Thanh và Nhí mở sòng binh xập xám, thu xâu. Ngoài đánh bài, sòng còn tổ chức đá gà ăn tiền qua trang web s1299.com.

Đến ngày 5/5/2020, Công an TP HCM ập vào bắt quả tang Thanh cùng đồng phạm tổ chức cho nhiều người binh xập xám ỡ bãi giữ xe. Lúc này Phúc là Phó Công an phường 6 quận 6. Kết quả điều tra xác định, tổng số tiền các con bạc sát phạt tại đây lên đến hơn 130 tỷ đồng. Trong tổng số tiền xâu thu được, Nhí hưởng 40%; Thanh 30% (do trực tiếp điều hành); Phúc được chia 10% (tương đương 90 triệu đồng); số còn lại chia cho các đồng phạm khác.

Phát biểu quan điểm, đại diện VKS cho rằng, việc truy tố Phúc và đồng phạm là đúng người, đúng tội. Các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã nộp tiền thu lợi bất chính nên đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự. Riêng Phúc là người từng làm trong lực lượng công an, cần xử lý nghiêm.

Từ đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Phúc 5-6 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc. Thanh, Nhí bị đề nghị 6 năm 6 tháng đến 9 năm tù về hai tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. 12 bị cáo còn lại từ ba năm cải tạo không giam giữ đến 4 năm tù.

Bị cáo Phúc tại tòa chiều 12/4. Ảnh: Thảo Mi

Khi tự bào chữa, Phúc cho rằng, bản thân không có vai trò cũng như không biết Thanh và Nhí tổ chức đánh bạc, cho đến khi bị bắt. Tổng số tiền Phúc nhận từ Nhí là 30 triệu đồng chứ không phải là 90 triệu đồng như cáo buộc.

Theo luật sư của Phúc, mục đích ban đầu của bị cáo là thuê mặt bằng kinh doanh chỗ gửi xe, không có động cơ bảo kê đánh bạc, để phải đánh đổi sự nghiệp. Sai phạm của Phúc là do "lơ là trong quản lý", khi đến bãi giữ xe có thấy mấy tài xế đánh bạc nhưng không quan tâm. Luật sư cũng nêu bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: quá trình công tác đạt nhiều thành tích, từng được Chủ tịch nước trao huân chương kháng chiến hạng nhì...

Từ đó, luật sư đề nghị tòa áp dụng hình phạt bằng thời gian tạm giam cho Phúc.

HĐXX sẽ tuyên án vào sáng 13/4.

Thảo Mi