Cựu đội phó hình sự phủ nhận bảo kê sòng bạc

TP HCMBị cáo buộc cấu kết nhiều người mở sòng bạc thu tiền xâu, Đoàn Hồng Phúc, cựu đội phó hình sự quận Tân Phú cho rằng chỉ hùn tiền thuê mặt bằng kinh doanh.

Hành vi sai phạm của Đoàn Hồng Phúc (40 tuổi, nguyên phó Công an phường 6 quận 6) và đồng phạm dự kiến được TAND TP HCM xét xử ngày 20/1, song phải hoãn do có bị cáo mắc Covid-19.

Trước khi về quận 6 công tác, Phúc là Đội phó hình sự quận Tân Phú, bị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc.

Liên quan đến vụ án, các bị cáo Ngô Nhựt Thanh (Thanh "Mười Ngàn", 50 tuổi); Tô Mỹ Nhí (35 tuổi) và 4 người khác bị truy tố về cùng tội danh. Ngoài ra, Thanh, Nhí cùng 9 người còn bị cáo buộc thêm tội Đánh bạc.

Quá trình điều tra, Đoàn Hồng Phúc không thừa nhận hành vi Tổ chức đánh bạc, cho rằng chỉ đứng ra thuê nhà hợp tác kinh doanh bãi xe với Thanh và giao cho người này điều hành hoạt động. Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận được chia Thanh 70%, Phúc 30%. Phúc cũng không bàn bạc với Thanh, Nhí tổ chức sòng bạc như lời khai của các bị cáo này.

Đoàn Hồng Phúc trước khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cáo trạng, năm 2017, Phúc được giao theo dõi một số điểm kinh doanh trò chơi điện tử, máy bắn cá nên quen biết Nhí. Phúc cũng quen Ngô Nhựt Thanh từ năm 2018 khi còn là trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú và biết người này chuyên tổ chức đánh bạc trên địa bàn.

Tháng 9/2019, Phúc thuê căn nhà trên đường Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, làm bãi giữ ôtô, giao lại cho Thanh và giới thiệu Nhí đến làm việc. Do kinh doanh thua lỗ, anh ta bàn bạc với hai người này mở sòng binh xập xám để thu xâu.

Ngoài đánh bài ăn chi, sòng bạc này còn tổ chức cá cược đá gà ăn tiền qua trang web s1299.com. Đến ngày 5/5/2020, các trinh sát Công an TP HCM ập vào bắt quả tang Thanh "Mười Ngàn" cùng đồng phạm tổ chức cho nhiều người binh xập xám ở căn nhà do Phúc thuê.

Kết quả điều tra xác định, đến khi bị phát hiện, tổng số tiền các con bạc sát phạt tại đây lên đến hơn 130 tỷ đồng. Trong tổng số tiền xâu thu được, Nhí hưởng 40%; Thanh "Mười Ngàn" 30% (do trực tiếp điều hành); Phúc được chia 10%, còn lại chia cho các đồng phạm khác.

Thanh, Nhí và đồng phạm khai nhận hành vi phạm tội như cáo buộc. Tuy nhiên, Phúc cho rằng, kể từ khi hợp tác làm ăn với Thanh, anh chỉ được chia khoảng 30 triệu đồng do Nhí đưa. Trong số đó có một phần tiền lãi thu được từ việc Nhựt Thanh tổ chức sòng bài, lấy tiền xâu.

Theo VKS, căn cứ vào lời khai của Thanh, Nhí và nhận dạng của các bị cáo khác, có cơ sở xác định "Phúc đã bàn bạc với Thanh về việc mở sòng bạc tại bãi xe do Phúc thuê". Cựu cảnh sát này đã 3 lần nhận tiền tổng cộng 90 triệu đồng từ Nhí. Lý do đưa tiền do Phúc là công an đứng ra bảo kê nên Nhí và Thanh yên tâm tổ chức đánh bạc.

Phiên tòa dự kiến được mở lại vào tháng 2.

Bình Nguyên