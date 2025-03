Cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama làm podcast

Cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama và anh trai Craig Robin ra mắt podcast thảo luận về đề tài thể thao, sức khỏe, kinh doanh và giải trí.

Theo AP, IMO with Michelle Obama & Craig Robinson là chương trình phát thanh hàng tuần của bà Michelle Obama và ông Craig Robin - giám đốc điều hành Hiệp hội Huấn luyện viên Bóng rổ quốc gia, dự kiến lên sóng hai tập đầu tiên vào ngày 12/3. Show do Higher Ground - công ty truyền thông của vợ chồng cựu tổng thống Obama - sản xuất, phát hành trên các nền tảng podcast và YouTube.

Chân dung bà Michelle Obama, 59 tuổi, và anh trai - ông Craig Robin, 62 tuổi. Ảnh: Raven Varona

Nội dung mỗi tập xoay quanh cuộc đối thoại giữa anh em bà Obama và các khách mời về cuộc sống, mối quan hệ và thế giới xung quanh. Nhiều người nổi tiếng sẽ tham gia như diễn viên Issa Rae, Tracee Ellis Ross, ca sĩ Keke Palmer, tỷ phú Hollywood Tyler Perry, và một số nhân vật khác làm trong ngành tâm lý, sản xuất phim, sáng tác, thể thao, phát thanh và kinh doanh.

Trong thông báo giới thiệu show, cựu Đệ nhất Phu nhân nói: "Với những gì đang diễn ra trên thế giới, ai cũng đi tìm câu trả lời và người để sẻ chia. Do đó, Craig và tôi ra mắt IMO như một nơi để mọi người được là chính mình, đặt các câu hỏi chân thành, bày tỏ quan điểm và trò chuyện sâu sắc về cuộc sống. Không có cách duy nhất nào giúp chúng ta đối phó thách thức hiện nay, dù đó là vấn đề gia đình, niềm tin hay mối quan hệ cá nhân. Tuy nhiên, nếu dành thời gian để mở lòng, thảo luận các khó khăn, chúng ta có thể tìm thấy hy vọng". Theo AP, IMO là chữ viết tắt của "in my opinion" (theo ý kiến của tôi).

Bà Michelle Obama tại cuộc vận động tranh cử Tổng thống Mỹ của bà Kamala Harris tháng 10/2024. Ảnh: AP

Không phải lần đầu vợ cựu tổng thống Barack Obama làm show phát thanh. Năm 2020, bà hợp tác Spotify sản xuất series The Michelle Podcast. Ba năm sau, bà phát hành Michelle Obama: The Light Podcast trên nền tảng Audible, mời nhiều nghệ sĩ góp mặt như MC Ellen DeGeneres, Tyler Perry, danh hài Conan O’Brien và "nữ hoàng truyền hình" Oprah Winfrey.

Michelle Obama sinh năm 1964, giữ vị trí Đệ nhất Phu nhân từ năm 2009 đến năm 2017. Trên cương vị của mình, bà có nhiều hoạt động từ thiện, các buổi diễn thuyết truyền cảm hứng ở nhiều nơi trên thế giới, đồng thời là trợ thủ đắc lực của chồng. Năm 2009, tạp chí People chọn bà vào danh sách 100 người đẹp nhất thế giới.

Teaser giới thiệu khách mời The Michelle Obama Podcast Teaser giới thiệu khách mời trong chương trình "The Michelle Podcast". Video: Spotify

Phương Thảo (theo AP)