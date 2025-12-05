Cựu danh thủ Arsenal lo Arteta rời đội nếu đoạt danh hiệu mùa này

AnhEmmanuel Petit cho rằng Mikel Arteta có thể rời Arsenal ngay trong hè 2025 nếu giúp đội bóng giải cơn khát danh hiệu, đồng thời nhận định Barca là điểm đến tiềm năng nhất.

Petit tin Arteta có thể rời đi trên đỉnh cao nếu Arsenal khép lại mùa giải với một danh hiệu lớn. Đội bóng thành London trắng tay từ khi đoạt Cup FA 2020, nhưng đang đứng đầu cả Ngoại hạng Anh lẫn Champions League. "Pháo thủ" cũng vào tứ kết Cup Liên đoàn và sẽ đá Cup FA vào tháng 1/2026.

HLV Mikel Arteta cầm Cup sau trận Arsenal thắng Chelsea ở chung kết Cup FA trên sân Wembley, London, Anh ngày 1/8/2020. Ảnh: AFP

Arteta chỉ còn hơn 18 tháng trong hợp đồng hiện tại. Theo Petit, đây có thể là thời điểm để nhà cầm quân người Tây Ban Nha cân nhắc hướng đi mới, đặc biệt là trở lại quê nhà.

"Arteta có thể bị hấp dẫn bởi việc trở lại Tây Ban Nha, nhất là một đội bóng mà anh ấy từng gắn bó từ khi còn rất trẻ", báo Anh Sportmail dẫn lời Petit. "Nếu Arsenal vô địch mùa này, tôi có thể hiểu nếu Arteta cho rằng ông đã hoàn thành sứ mệnh sau gần 7 năm và muốn tìm thử thách mới".

Cựu danh thủ người Pháp tin thành công có thể khiến Arteta suy nghĩ về một chương mới trong sự nghiệp huấn luyện và Barca là bến đỗ tiềm năng nhất. Arteta từng thi đấu tại lò đào tại La Masia, rồi Barcelona B trước khi rời đi gây dựng tên tuổi tại PSG, Rangers, Sociedad, Everton hay Arsenal.

"Nếu Barca gõ cửa, khó có ai từ chối. Đó là một trong những CLB lớn nhất thế giới, lại mang đến môi trường tuyệt vời cho gia đình", Petit nhấn mạnh.

Mikel Merino mừng bàn trong trận Arsenal thắng Brentford 2-0 ở vòng 14 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 3/12/2025. Ảnh: Arsenal FC

Petit cũng ca ngợi Mikel Merino - cầu thủ góp dấu giày vào cả hai bàn trong trận thắng Brentford 2-0 ở vòng 14 Ngoại hạng Anh. Cầu thủ người Tây Ban Nha tỏa sáng trong vai trò trung phong bất đắc dĩ với bàn mở tỷ số. Sang hiệp hai, khi Rice chấn thương, Merino trở về đá tiền vệ sở trường. Anh tiếp tục để lại dấu ấn với pha kiến tạo cho Saka ấn định chiến thắng.

Merino in dấu giày ở 5 trong 6 trận đá cao nhất trên hàng công kể từ khi Viktor Gyokeres chấn thương. Anh ghi 21 bàn trong năm 2025 cho CLB và tuyển quốc gia, trong đó 11 bàn thuộc mùa này. Tính từ đầu mùa trước, Merino đã có 14 pha lập công bằng đầu - nhiều nhất Ngoại hạng Anh.

Phong độ này khiến Merino được dự đoán tiếp tục đá trung phong, ngay cả khi Gyokeres, Kai Havertz hay Gabriel Jesus trở lại.

"Merino rất ấn tượng ở vị trí này", Petit bình luận. "Merino lấp đầy khoảng trống một cách hoàn hảo và lại ghi một bàn thắng tuyệt vời. Cách cậu ấy di chuyển, chọn vị trí giữa các hậu vệ rồi dứt điểm, đó là bản năng của một tiền đạo".

Petit, sinh năm 1970, là cựu tiền vệ phòng ngự người Pháp từng thi đấu cho Monaco, Arsenal, Barca và Chelsea. Ông là thành viên tuyển Pháp vô địch Euro 2000 và World Cup 1998. Petit nổi tiếng với khả năng phòng ngự chắc chắn, tắc bóng, đánh chặn, kèm người, đồng thời có khả năng chuyền bóng và chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công xuất sắc.

Hồng Duy (theo Daily Mail, OneFootball)