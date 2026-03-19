Cựu đại sứ Mỹ chia sẻ về cơ hội du học 2026

Ông Ted Osius, nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam (2014 - 2017), sẽ chia sẻ về cơ hội du học Mỹ tại triển lãm Du học Mỹ và Canada mùa xuân 2026, ngày 21/3.

Sự kiện do AAE Vietnam tổ chức vào lúc 14h30 - 17h30, thứ Bảy ngày 21/3, tại Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn (quận 1 cũ).

Chương trình gồm hai phiên chính. Trong đó, phần đầu có chủ đề "Cơ hội và triển vọng du học Mỹ năm 2026". Với hơn 30 năm làm việc trong Bộ Ngoại giao Mỹ và gắn bó sâu sắc với Việt Nam, ông Ted Osius sẽ mang đến góc nhìn từ một cựu đại sứ về lý do các trường đại học Mỹ đánh giá cao sinh viên Việt Nam; cơ hội học tập, học bổng và hỗ trợ tài chính; triển vọng nghề nghiệp, định cư sau khi tốt nghiệp.

Ông cũng chia sẻ về xu hướng hợp tác giáo dục Mỹ - Việt trong giai đoạn mới và đưa ra lời khuyên trực tiếp từ người từng giữ vai trò cầu nối giữa hai quốc gia, giúp tối ưu hóa kế hoạch du học Mỹ.

Cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Phiên thứ hai có chủ đề "Quy trình xin visa Mỹ và Hỏi đáp", do ông Cody Titensor - nguyên Phó lãnh sự Mỹ đảm nhiệm. Ông cung cấp những hướng dẫn thực tế, cập nhật mới về quy trình xin visa du học Mỹ, cách chuẩn bị hồ sơ hiệu quả, đồng thời, đưa ra kinh nghiệm và mẹo phỏng vấn để giúp học sinh tăng khả năng đỗ visa.

Buổi chia sẻ thông tin về du học và hướng dẫn visa Mỹ trong một sự kiện của AAE. Ảnh: AAE

Bên cạnh các phiên chia sẻ chuyên sâu, Triển lãm Du học Mỹ và Canada mùa xuân 2026 mang đến cho học sinh, sinh viên cơ hội gặp gỡ hơn 40 trường, tiếp cận quỹ học bổng trị giá đến 100% học phí, cùng cơ hội xét tuyển tại chỗ. Sự kiện cũng có dịch vụ tư vấn 1:1 miễn phí, giúp xây dựng lộ trình du học cá nhân hóa. Người tham dự có thể cập nhật xu hướng các ngành học xu hướng với triển vọng việc làm và định cư lâu dài.

Các đại diện trường học từ Mỹ gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh và học sinh tại sự kiện du học AAE. Ảnh: AAE

Ông Ted Osius là thành viên đoàn quan chức Mỹ đầu tiên tới Việt Nam vào năm 1996, sau khi bình thường hóa quan hệ. Một năm sau, ông trở thành Tùy viên Chính trị đầu tiên tại Tổng lãnh sự quán Mỹ ở TP HCM sau năm 1975, đặt nền móng cho hợp tác song phương. Ông cũng tham gia quá trình chuẩn bị Hiệp định Thương mại song phương Việt - Mỹ và tháp tùng Tổng thống Bill Clinton trong chuyến thăm Việt Nam năm 2000.

Đến năm 2018, ông đảm nhiệm chức Phó chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam (FUV), góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục Mỹ - Việt. Ông Ted Osius cũng là Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam được trao Huân chương Hữu nghị nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật trong quan hệ hai nước.

Nhật Lệ