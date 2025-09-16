Cựu đại sứ Mỹ chia sẻ về cơ hội du học 2026

Ông Ted Osius - Nguyên đại sứ Mỹ tại Việt Nam (2014-2017) chia sẻ về cơ hội du học nước này năm 2026 tại triển lãm Du học Mỹ & Canada mùa thu 2025, ngày 20/9.

Sự kiện do AAE Vietnam tổ chức vào lúc 14h30 - 17h30, thứ Bảy ngày 20/9, tại Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn (quận 1 cũ). Chương trình gồm hai phiên chính.

Trong đó, phần đầu có chủ đề "Cơ hội & triển vọng du học Mỹ năm 2026". Là một nhà ngoại giao kỳ cựu với hơn 30 năm phục vụ trong Bộ Ngoại giao Mỹ và có nhiều trải nghiệm gắn bó sâu sắc với Việt Nam, ông Ted Osius sẽ mang đến góc nhìn từ một cựu Đại sứ về lý do các trường đại học Mỹ đánh giá cao sinh viên Việt Nam; cơ hội học tập, học bổng và hỗ trợ tài chính; triển vọng nghề nghiệp và định cư sau khi tốt nghiệp.

Cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Năm 1996, ông Ted Osius là thành viên đoàn quan chức Mỹ đầu tiên tới Việt Nam sau khi bình thường hóa quan hệ. Một năm sau, ông trở thành Tùy viên Chính trị đầu tiên tại Tổng lãnh sự quán Mỹ ở TP HCM sau năm 1975, đặt nền móng cho hợp tác song phương. Ông cũng tham gia quá trình chuẩn bị Hiệp định Thương mại song phương Việt - Mỹ và tháp tùng Tổng thống Bill Clinton trong chuyến thăm Việt Nam năm 2000.

Đến năm 2018, ông đảm nhiệm chức Phó chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam (FUV), góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục Mỹ - Việt. Ông Ted Osius cũng là Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam được trao Huân chương Hữu nghị nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật trong quan hệ hai nước.

Theo đó, sự có mặt của ông có thể giúp phụ huynh và học sinh Việt Nam hiểu rõ hơn về giá trị của giáo dục Mỹ, cách để tận dụng lợi thế cá nhân. Ông cũng sẽ chia sẻ về xu hướng hợp tác giáo dục Mỹ - Việt trong giai đoạn mới và đưa ra những lời khuyên trực tiếp từ người từng giữ vai trò cầu nối giữa hai quốc gia, giúp tối ưu hóa kế hoạch du học Mỹ.

Buổi chia sẻ thông tin về du học và hướng dẫn visa Mỹ trong một sự kiện của AAE. Ảnh: AAE

Phiên thứ hai có chủ đề "Quy trình xin visa Mỹ & Hỏi đáp" sẽ do ông Cody Titensor - Nguyên phó lãnh sự Mỹ đảm nhiệm. Ông sẽ cung cấp những hướng dẫn thực tế, cập nhật mới nhất về quy trình xin visa du học Mỹ, cách chuẩn bị hồ sơ hiệu quả, đồng thời, đưa ra kinh nghiệm và mẹo phỏng vấn để giúp học sinh tăng khả năng đỗ visa.

Bên cạnh các phiên chia sẻ chuyên sâu, Triển lãm Du học Mỹ & Canada mùa Thu 2025 mang đến cho học sinh, sinh viên cơ hội gặp gỡ hơn 50 trường, tiếp cận quỹ học bổng độc quyền với giá trị đến 100% cùng cơ hội xét tuyển tại chỗ.

Các đại diện trường học từ Mỹ gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh và học sinh tại sự kiện du học AAE. Ảnh: AAE

Ngoài ra, sự kiện có dịch vụ tư vấn 1:1 miễn phí, giúp xây dựng lộ trình du học cá nhân hóa. Người tham dự có thể cập nhật xu hướng các ngành học xu hướng với triển vọng việc làm và định cư lâu dài.

Nhật Lệ