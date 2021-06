Cựu công an bị kết tội vô ý bắn chết nam sinh

Hà NộiToà án xác định Nguyễn Xuân Tính trong lúc ngắm thử súng hơi mới mua đã vô ý bắn chết nam sinh 21 tuổi ngồi ở vỉa hè cách 20 m; tuyên án 30 tháng tù.

Sáng 28/6, bị cáo Tính, 31 tuổi, cựu công an huyện Phúc Thọ bị TAND Hà Nội tuyên phạt mức án trên về tội Vô ý làm chết người, theo khoản 1, điều 128 Bộ luật hình sự.

Cáo trạng xác định, ngày 10/10/2020, Tính nhờ người quen đặt mua qua mạng xã hội một súng hơi bắn chim và 3 hộp đạn chì chứa tổng 500 viên, giá tổng cộng 13,5 triệu đồng.

Khoảng 21h30' ngày 30/10/2020, Tính cùng 5 người bạn ngồi uống nước tại quán đường Võ Văn Dũng, quận Đống Đa và khoe mua được khẩu súng mới. Tính sau đó đi bộ về nhà lấy súng và 3 hộp đạn đựng mang ra cho cả nhóm cùng xem.

Bị cáo Nguyễn Xuân Tính tại phiên xét xử sáng 28/6. Ảnh: Hải Thư

Nhà chức trách cáo buộc Tính ngắm khoảng 5 giây rồi bóp cò. Viên đạn trúng anh Nguyên Đức Anh, 21 tuổi, đang ngồi chờ bạn gái trước cửa nhà. Nam sinh sắp tốt nghiệp đại học tử vong tại bệnh viện lúc 22h30' cùng ngày.

Tại phiên xét xử sáng nay, bị cáo khai toàn bộ sự việc do bất cẩn, vô ý, chủ quan chứ không quen biết hay có mâu thuẫn gì với nạn nhân. Khi nhận súng, Tính được người quen hướng dẫn cách sử dụng nên tự tin biết cách khoá cò súng khi đã lên đạn. "Bị cáo tưởng súng đã khoá cò, không bắn được nữa nên giơ lên ngắm thử", bị cáo khai.

Cựu trung uý công an khẳng định chỉ muốn thử súng ở vị trí ngắm xa nhất, không có ý định sát thương ai. "Anh Đức Anh ngồi khuất sau 3-4 chậu cây cảnh lớn nên bị cáo không thấy", Tính nói.

Nạn nhân Đức Anh đang ngồi ở vỉa hè chờ bạn thì trúng đạn. Ảnh: Cắt từ video.

HĐXX phê bình bị cáo đã có hành động coi thường mạng sống con người, tuy chỉ vô tình. "Bị cáo còn là sĩ quan công an, phải hiểu biết về điều này hơn ai hết chứ", chủ toạ nói. Tính im lặng, sau đó quay đầu xin lỗi bố mẹ nạn nhân và người thân của mình.

Bố mẹ Đức Anh đã nhận khoản bồi thường 400 triệu đồng, không yêu cầu gì thêm và xin giảm án cho bị cáo.

Ngoài ra, Tính và người bạn giúp mua súng đạn qua internet cũng bị cơ quan điều tra xử phạt hành chính do vi phạm Nghị định 167/NĐ/CP trong lĩnh vực an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Hải Thư