Cựu chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng bị bắt

Ông Nguyễn Văn Bường, cựu thẩm phán cao cấp, cựu Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ.

Ngày 15/1, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cho biết đã khởi tố, tạm giam ông Bường theo khoản 4 điều 354 Bộ luật Hình sự.

Đây là diễn biến mới khi Cơ quan điều tra mở rộng giai đoạn 2 vụ án Đưa nhận hối lộ, Môi giới hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Ông Bường năm nay 60 tuổi, từng làm Phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, Chánh án TAND tỉnh Thừa Thiên Huế cũ.

TAND Cấp cao tại Đà Nẵng hiện có tên mới là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Văn Bường khi làm thẩm phán. Ảnh: TTXVN

Tại giai đoạn 1, hôm 24/12/2025, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên ông Phạm Tấn Hoàng và Phạm Việt Cường, hai cựu Phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, lần lượt 3 và 7 năm tù do nhận tiền để xét xử thiên vị 7 vụ án.

Trong 28 người bị xét xử ở vụ án này có 10 cựu thẩm phán, lãnh đạo tòa án các tỉnh, cựu cán bộ kiểm sát, thi hành án; 3 cựu kiểm sát viên, nhân viên ngành kiểm sát; hai cựu chấp hành viên, cán bộ Cơ quan Thi hành án dân sự; 4 luật sư, nhân viên văn phòng luật và 9 bị cáo là đương sự trong các vụ án.

Phạm Dự