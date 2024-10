Cựu cảnh sát nói 'không có trách nhiệm bồi thường' vụ cháy 32 người chết

Bình DươngPhạm Thị Hồng, cựu cảnh sát PCCC, cho rằng không có lỗi trong vụ cháy 32 người chết tại quán karaoke nên không có trách nhiệm bồi thường cho bị hại.

Ngày 25/10, TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục xét hỏi các bị cáo và đại diện 32 bị hại trong vụ cháy quán karaoke An Phú về yêu cầu và trách nhiệm bồi thường.

Thân nhân các bị hại đòi bồi thường chi phí mai táng, cấp dưỡng... tổng cộng khoảng 28 tỷ đồng, được tòa ghi nhận. Họ cho biết, sau khi vụ cháy xảy ra đã nhận được 130 triệu đồng hỗ trợ từ gia đình bị cáo Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke An Phú. Ngoài ra, một số gia đình nhận được tiền hỗ trợ từ bị cáo Vũ Trường Sơn và Phạm Quốc Hùng (cùng là cựu cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Bình Dương) số tiền 5-20 triệu đồng.

Tất cả đại diện người bị hại đều xin HĐXX giảm án cho Xuân vì bị cáo cũng chịu nhiều hậu quả nặng nề sau hỏa hoạn.

Bà Nguyễn Thị Thỏa, mẹ của bị hại, bật khóc khi yêu cầu các bị cáo bồi thường thiệt hại sáng 25/10. Ảnh: Phước Tuấn

Trả lời tòa về trách nhiệm của mình trong việc bồi thường cho gia đình các nạn nhân, hầu hết các bị cáo là cựu cảnh sát PCCC đều đồng ý bồi thường theo quy định của pháp luật; riêng Hồng không đồng ý.

Trình bày trước tòa, bị cáo Hồng nghẹn giọng, cho biết bản thân từng bỏ tiền ra làm từ thiện nhiều nơi, song trong vụ án này mình bị oan nên không có trách nhiệm bồi thường cho gia đình các bị hại.

"Tôi ly hôn chồng, một mình nuôi 2 con nhỏ, trong người đang mắc hai bệnh ung thư nên mong HĐXX xem xét, minh oan cho bị cáo", Hồng nói.

Tại phiên thẩm vấn chiều 24/10, Hồng khẳng định không nhận thầu thi công hệ thống phòng PCCC cho quán karaoke An Phú mà chỉ giới thiệu người thi công cho chủ quán. Trong khi đó các bị cáo khác đều cho rằng lời khai của Hồng "không trung thực". Trong đó, bị cáo Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình - doanh nghiệp có đủ chức năng thiết kế, thi công các hạng mục liên quan đến PCCC) thừa nhận quen biết Hồng từ đầu năm 2017. Tuy không thi công hệ thống PCCC cho cơ sở An Phú do Hồng đứng ra nhận thầu, nhưng khi được Hồng nhờ ký vào biên bản đơn vị thi công, bị cáo đã đồng ý vì nể nang.

Trong buổi làm việc sáng nay, HĐXX thẩm vấn thêm 2 nhân chứng là người trực tiếp thi công cho quán karaoke An Phú. Họ đều khẳng định nhận xây dựng công trình từ Hồng với giá 100-120 triệu đồng. Ngoài quán karaoke An Phú, những người này còn thi công một số quán khác cho Hồng.

Trả lời thẩm vấn bổ sung, Nguyễn Văn Võ (cựu đại úy, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC Công an TP Thuận An) tỏ ra ăn năn, cho rằng bản thân đã sai và nhận lỗi. Bị cáo thừa nhận chưa từng kiểm tra karaoke An Phú, sau khi quán cháy, để hợp thức hóa đã gọi điện cho nhân viên của quán đến ký biên bản kiểm tra khống, nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Chiều nay, VKS sẽ đưa ra quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Bị cáo Phạm Thị Hồng tại tòa hôm nay. Ảnh: Phước Tuấn

Tối 6/9/2022, dây dẫn điện lắp đặt trên trần la phông tầng 2 quán karaoke An Phú bị chập. Lửa cháy sang các vật liệu xung quanh rồi nhanh chóng lan ra toàn bộ quán. Lúc này trong karaoke có khoảng 60 người gồm khách và nhân viên. Khi lửa bùng lên dữ dội, một số khách và nhân viên chạy lên sân thượng, số còn lại chờ cứu nạn.

Sau gần một ngày chữa cháy, cảnh sát khống chế được hỏa hoạn, song 32 người đã chết. Những người còn lại may mắn chạy thoát hoặc được cứu, trong đó có 17 nạn nhân bị thương. Kết quả giám định kết luận vụ cháy xảy ra do hệ thống điện, PCCC của cơ sở không đảm bảo an toàn.

Sau vụ hỏa hoạn, cơ quan tố tụng đã khởi tố, điều tra, truy tố đối với Lê Anh Xuân, 43 tuổi, chủ quán karaoke An Phú; Phạm Quốc Hùng, Phạm Thị Hồng, Vũ Trường Sơn (cùng là cựu cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Bình Dương); Nguyễn Thành Luân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Bị cáo Nguyễn Văn Võ (cựu đại úy, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC Công an TP Thuận An) bị xét xử về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Liên quan vụ án, ông Nguyễn Duy Linh (nguyên trung tá, đội trưởng Cảnh sát PCCC Công an TP Thuận An) cũng bị khởi tố về cùng tội danh nhưng đã chết nên được đình chỉ điều tra.

Các bị cáo tại tòa sáng nay. Ảnh: Phước Tuấn

Phước Tuấn - Hải Duyên