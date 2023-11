Thêm 2 cựu cảnh sát bị khởi tố vì liên quan vụ cháy karaoke 32 người chết

Bình DươngHai người nguyên là thiếu tá phó Công an phường Định Hòa và cán bộ cảnh sát PCCC bị cáo buộc sai phạm liên quan vụ cháy karaoke An Phú 32 người chết.

Ngày 28/11, ông Phạm Quốc Hùng, cựu thiếu tá, phó Công an phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, bị Công an Bình Dương khởi tố về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo buộc cùng tội danh còn có ông Vũ Trường Sơn, cựu thiếu tá, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương (đã nghỉ việc năm 2021).

Cả hai được tại ngoại hầu tra. Trước đó, Công an Bình Dương đã ra quyết định tước quân tịch họ.

Động thái này được đưa ra trong quá trình điều tra bổ sung vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết. Hai bị can được cho là có sai phạm trong quản lý PCCC trên địa bàn xảy ra vụ hỏa hoạn. Như vậy, vụ án có tổng cộng 4 bị can nguyên là cảnh sát.

Trước đó, Công an Bình Dương chuyển hồ sơ đề nghị VKS truy tố Lê Anh Xuân (chủ quán karaoke, 42 tuổi, ngụ TP HCM) về hành vi Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy; Nguyễn Duy Linh, nguyên trung tá, đội trưởng Cảnh sát PCCC Công an TP Thuận An và Nguyễn Văn Võ, cựu đại úy, cán bộ của Đội, về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, VKS đã trả hồ sơ yêu cầu làm rõ dấu hiệu sai phạm của một số người liên quan, trong đó có ông Hùng và Sơn.

Hiện trường vụ cháy karaoke An Phú. Ảnh: Phước Tuấn

Quán karaoke An Phú được cấp phép kinh doanh lần đầu vào ngày 9/12/2015, có vốn điều lệ một tỷ đồng, được Cảnh sát PCCC Bình Dương duyệt thiết kế PCCC và trang bị phương tiện, hệ thống PCCC theo quy định. Từ khi thành lập, quán bị kiểm tra PCCC ba lần vào các năm 2019, 2021 và 2022, đều đạt quy định.

Tối 6/9/2022, lửa bất ngờ bùng lên tại lầu 2 karaoke An Phú, TP Thuận An, rồi nhanh chóng lan nhanh toàn bộ quán. Lúc này có khoảng 60 người gồm khách và nhân viên ở trong. Sau gần một ngày chữa cháy, cảnh sát tìm thấy 32 thi thể. Những người còn lại may mắn chạy thoát hoặc được cứu, trong đó có 17 nạn nhân bị thương.

Điều tra từ dữ liệu camera, Công an tỉnh Bình Dương xác định đám cháy xuất phát từ la phông tầng 2 "do chập điện". Khi đó tầng này không có người. Đến khi khói lan đến tầng 3 nhân viên mới phát hiện, dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.

Tại lần kiểm tra công tác PCCC mới nhất hồi tháng 4/2022, cơ quan chức năng đã chỉ ra một số hạn chế của quán karaoke An Phú và yêu cầu khắc phục. Tuy nhiên, đến lúc xảy ra hỏa hoạn, các hạn chế này chưa được chủ cơ sở khắc phục.

Phước Tuấn