Cứu bốn người thoát khỏi đám cháy

Hà NộiThấy bốn người kêu cứu trên mái nhà, bốn chiến sĩ đeo bình thở đi theo thang bộ đưa tất cả xuống vị trí an toàn.

Khoảng 1h ngày 18/7, ngọn lửa bùng lên tại ngôi nhà 5 tầng số 378 Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm. Đám cháy xuất phát tại tầng một, nơi được dùng để xe máy và giầy dép.

Lực lượng chức năng có mặt khi đám cháy bắt đầu lan rộng. Các tầng 2,3,4,5 và tum bị khói từ tầng 1 trùm lên. Lúc này, bốn người trong gia đình đã di chuyển lên tầng mái kêu cứu. Các thành viên đều có dấu hiệu ngạt khói.

Ngay lập tức, Chỉ huy chữa cháy đã phân công bốn chiến sĩ đeo bình thở theo cầu thang bộ trong nhà, thoát khói tiếp cận người bị nạn tại tầng tum. Sau khi trấn an, các chiến sĩ hướng dẫn họ cách chống ngạt khói rồi đưa xuống vị trí an toàn.

Đến nay, ba người đã ổn định sức khỏe, một người bị bỏng đang được điều trị tại Bệnh viện 103.

Một nạn nhân được lực lượng chức năng cõng ra ngoài an toàn. Ảnh: Mạnh Tuấn

Trung tâm thông tin chỉ huy, Công an TP Hà Nội cho biết để dập tắt đám cháy, đơn vị đã điều động 5 xe chữa cháy từ Công an quận Hoàn Kiếm và Công an quận Ba Đình. Toàn bộ tầng một của căn nhà đã bị thiêu rụi, trong đó có hai xe máy và nhiều tài sản khác.

Cứu 4 người thoát khỏi đám cháy Cứu 4 người thoát khỏi đám cháy. Video: Mạnh Tuấn

Việt An