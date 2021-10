Cướp tấn công vợ chồng cựu giám đốc sở như thế nào

Trà VinhĐột nhập nhà cựu giám đốc Sở Xây dựng Trà Vinh để cướp tài sản, Phan Chí Thiện, 30 tuổi, đâm vợ chồng nạn nhân nguy kịch trước khi bỏ trốn.

Ngày 27/10, Phan Chí Thiện bị Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố về hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Truy sát vợ chồng cựu giám đốc sở Trà Vinh Phan Chí Thiện lúc bị bắt. Video: Cửu Long

Theo điều tra, 20h30 ngày 24/10, ông Dương Tâm (nguyên giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh) và vợ Phạm Thị Sáng (cùng 65 tuổi) đang ngồi xem tivi thì nghe tiếng chó sủa. Họ ra sân quan sát, phát hiện có người đột nhập vào nhà, chạy thẳng lên lầu hai.

Ông Tâm đi lên kiểm tra, bắt gặp kẻ lạ mặt (sau này công an xác định là Thiện) ở cầu thang. Chủ nhà tri hô, Thiện lập tức khống chế, rút dao đâm liên tiếp 10 nhát rồi đẩy nạn nhân xuống cầu thang.

Nghe tiếng kêu cứu của chồng, bà Sáng chạy lên cầu thang, đụng vào chồng nên ngã nhào. Cùng lúc Thiện xông tới đâm bà 3 nhát. Gã khống chế hai vợ chồng ông Tâm đưa vào nhà vệ sinh tra hỏi nơi cất giấu tiền vàng. Sau khi lục tìm không thấy tài sản, Thiện sợ bị phát hiện nên bỏ đi.

Khi thấy bên ngoài yên ắng, bà Sáng cố bò ra ngoài gọi điện cho người thân đưa đi cấp cứu. Cả hai vợ chồng đã qua cơn nguy kịch.

Xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đại tá Trần Xuân Ánh (Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh) chỉ đạo nhiều lực lượng vào cuộc điều tra, thu thập dấu vết. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ nhiều đồ vật quan trọng như vết máu, nón bảo hiểm, đôi dép, áo khoác của nghi phạm và hung khí gây án.

Đại tá Phan Thanh Quân (Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh) được giao nhiệm vụ Trưởng ban chuyên án, huy động tối đa lực lượng truy bắt hung thủ.

Phan Chí Thiện tại cơ quan điều tra và hung khi gây án. Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi trích xuất camera an ninh tại nhà nạn nhân, nhận diện hung thủ, nhiều tổ trinh sát được cử đi phối hợp với công an các địa phương rà soát các chốt cửa ngõ ra vào tỉnh, sàng lọc hàng trăm người có biểu hiện nghi vấn. Đồng thời, công an Trà Vinh cũng thông báo truy tìm thủ phạm trên các phương tiện truyền thông.

Tổng hợp 150 nguồn tin từ người dân cùng với tang vật tại hiện trường và kết quả điều tra ban đầu, các trinh sát đã thức xuyên đêm để phân tích, khoanh vùng, xác định Phan Chí Thiện là nghi can. Sau 36 giờ truy tìm, sáng 26/10, cảnh sát đã bắt được Thiện khi đang lẩn trốn tại nhà người thân ở phường 9, TP Trà Vinh.

Làm việc với công an, Thiện khai bị nghiện game, đang thiếu nợ do đã vay nóng hơn 100 triệu đồng. Vì không có khả năng trả, anh ta nảy sinh ý định đi cướp. Hôm gây án, Thiện chuẩn bị dao bấm, chạy xe máy đi tìm nhà khá giả để đột nhập. Khi bị vợ chồng cựu giám đốc sở phát hiện, Thiện ra tay nhưng lục tìm không thấy tài sản.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra.

Sáng nay, Công an tỉnh Trà Vinh đã khen thưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Trà Vinh, tặng bằng khen cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phá nhanh chuyên án.

Cửu Long