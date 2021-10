Trà Vinh có tân Giám đốc công an

Đại tá Trần Xuân Ánh, 46 tuổi, Cục phó Tổ chức cán bộ - Bộ Công an, được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao quyết định bổ nhiệm của Bộ trưởng Công an và tặng hoa cho đại tá Trần Xuân Ánh. Ảnh: Châu Thành

Quyết định được Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an trao cho đại tá Trần Xuân Ánh ngày 15/10, tại Trà Vinh.

Phát biểu sau khi nhận quyết định, đại tá Trần Xuân Ánh hứa sẽ kế thừa, phát huy truyền thống của Công an tỉnh Trà Vinh, cùng Đảng ủy, Ban giám đốc, tập thể cán bộ chiến sĩ đoàn kết, nỗ lực và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đại tá Ánh quê Hà Tĩnh, đã trải qua nhiều vị trí công tác. Hồi tháng 10/2019, ông được bổ nhiệm giữ chức Cục phó Tổ chức cán bộ - Bộ Công an.

Cùng ngày, Bộ Công an cũng công bố quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Vũ Hoài Bắc (51 tuổi, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh) đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh điều tra.

Trà Vinh có diện tích 2.341 km 2, nằm ở phía Đông của đồng bằng sông Cửu Long, được bao bọc bởi sông Tiền, sông Hậu với hai cửa Cung Hầu và Định An, có 65 km bờ biển. Dân số tỉnh khoảng một triệu người, trong đó 30% là đồng bào Khmer.

Cửu Long