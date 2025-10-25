Cường kích Mỹ hạ cánh khẩn trên đồng, suýt quệt phải ôtô

Video cho thấy cường kích OA-1K Mỹ gặp sự cố và phải hạ cánh khẩn cấp trên cánh đồng, suýt quệt trúng một ôtô trên đường.

OSINTdefender, tài khoản X chuyên đưa tin tức quân sự với 1,6 triệu người theo dõi, ngày 24/10 đăng video quay từ camera hành trình trên xe Tesla, cho thấy chiếc xe đang di chuyển trên đường thì một cường kích OA-1K bay sát mặt đất từ hướng ngược lại để thực hiện cú hạ cánh khẩn cắt ngang đường.

Sự việc xảy ra trước đó một ngày, khi chiếc OA-1K của không quân Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp xuống cánh đồng gần thành phố Oklahoma trong lúc đang bay huấn luyện. Phi cơ suýt quệt vào ôtô đang lưu thông, rồi va phải hai cột điện và gây ra đám chảy nhỏ trên bãi cỏ, tổ lái gồm hai người đã thoát ra ngoài an toàn.

Cường kích Mỹ hạ cánh khẩn, suýt đâm trực điện ôtô Khoảnh khắc máy bay OA-1K suýt quệt phải ôtô hôm 23/10. Video: X/OSINTdefender

Nguyên nhân sự cố đang được điều tra, song sở cứu hỏa Oklahoma cho biết máy bay dường như gặp trục trặc ở động cơ và phi công đã cố gắng hạ cánh xuống khu vực an toàn.

Hình ảnh hiện trường cho thấy cánh trái máy bay gần như gãy rời, càng đáp bên phải bị sập, cánh quạt bị cong và cánh phải dường như cũng chịu hư hại. Chiếc cường kích đã kéo theo cả một biển báo giao thông trong nỗ lực hạ cánh.

Cường kích hạng nhẹ OA-1K Skyraider II do hãng L3 Harris chế tạo, là biến thể quân sự của dòng máy bay nông nghiệp nổi tiếng Air Tractor AT-802, vốn được dùng để phun thuốc trừ sâu hoặc rải phân bón. OA-1K có vai trò cung cấp hỏa lực yểm trợ tầm gần và thực hiện nhiệm vụ trinh sát, giám sát và tình báo vũ trang.

Phi cơ OA-1K bị hư hại sau khi hạ cánh khẩn cấp hôm 23/10. Ảnh: X/Schizointel

Mẫu phi cơ này lần đầu được giới thiệu trước công chúng hồi tháng 5, ngay sau khi Bộ tư lệnh Tác chiến Đặc biệt thuộc không quân Mỹ (AFSOC) tiếp nhận chiếc đầu tiên. OA-1K đã được nâng cấp rất nhiều so với phiên bản gốc và sở hữu thiết kế dạng module, qua đó dễ dàng tùy chỉnh để đáp ứng các nhiệm vụ khác nhau.

Không quân Mỹ cho biết OA-1K sở hữu tính linh hoạt cao, dễ bảo dưỡng và có chi phí vận hành thấp hơn những phi cơ khác trong biên chế AFSOC, chỉ dưới 1.000 USD cho mỗi giờ bay. Theo nhà sản xuất, một trong những điểm mạnh của phi cơ là khả năng hạ cánh xuống gần như mọi địa điểm, từ sân bay gồ ghề và hẻo lánh cho đến đường cao tốc.

Không quân Mỹ đang ưu tiên máy bay sở hữu khả năng cất hạ cánh linh hoạt như vậy, do lo ngại rằng các căn cứ và sân bay cố định sẽ dễ bị tổn thương khi phải đối đầu với đối thủ có năng lực quân sự tốt. Triển khai phi cơ từ những địa điểm phi truyền thống như đường cao tốc sẽ giúp giảm rủi ro bị đối phương tập kích tên lửa phủ đầu.

