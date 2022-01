Cuộc vây bắt sát thủ ẩn mình suốt 11 năm

Hà TĩnhĐoạt mạng đại ca giang hồ theo "đơn đặt hàng", sát thủ Nguyễn Văn Sơn lang bạt nhiều nơi, bị bắt tại Bình Dương sau bữa tiệc chia tay đàn em để chuyển địa bàn.

Theo hồ sơ của Công an Hà Tĩnh, tháng 9/2009, Nguyễn Văn Sơn quê huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), lúc này 24 tuổi được một người ở TP Hà Tĩnh thuê vào huyện Kỳ Anh giết một đại ca giang hồ do mâu thuẫn làm ăn.

Sơn cùng 15 đồng phạm đột nhập, dùng dao kiếm đoạt mạng đối thủ tại nhà riêng ở xã Kỳ Tiến, rồi chia nhau rời khỏi hiện trường. Các nghi phạm liên quan sau đó lần lượt bị bắt, lĩnh án. Riêng Sơn vượt biên sang Lào, khởi đầu cho hành trình trốn chạy suốt 11 năm.

Sau hai năm truy tìm bất thành, tháng 5/2011, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc với Sơn về tội Giết người. Nhiều thế hệ cán bộ điều tra tiếp nối truy tìm. Trinh sát phát hiện, trong thời gian lẩn trốn tại Lào, Sơn làm ăn dưới bỏ bọc họ tên của người khác. Vài năm sau, anh ta về Việt Nam, lang bạt qua nhiều tỉnh.

Sơn (ảnh nhỏ) trong quyết định truy nã năm 2011. Ảnh: Công an cung cấp

Sơn có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp. Dù đang bị truy nã, đến địa phương nào anh ta cũng làm quen được nhiều "tay anh chị", gia nhập các băng nhóm giang hồ chuyên bảo kê, đòi nợ thuê để che giấu thân phận. Hành tung của Sơn thoắt ẩn thoắt hiện, không ở cố định một nơi nào. Riêng năm 2020, nghi phạm giết người di chuyển qua 5 tỉnh thành gồm: Đà Nẵng, Đăk Lăk, Lâm Đồng, TP HCM và Bình Dương. Cảnh sát khi phát hiện được "tín hiệu" nhỏ về anh ta, chưa kịp triển khai phương án tiếp cận xác minh thì đã mất dấu, nhà chức trách cho hay.

Cuối năm 2021, phát hiện Sơn đang ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, ban chuyên án họp lên kế hoạch vây bắt. Nghi phạm lúc này cạo trọc đầu, da đen, tay nhiều hình xăm trổ, vẻ ngoài khác rất nhiều so với 11 năm trước. Để không bị nhầm, một tổ công tác được cử ra huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) gặp người thân của Sơn, đối chiếu các manh mối.

"Với những nghi phạm trốn truy nã lâu năm, để nhận dạng đúng không phải đơn giản. Thế hệ cán bộ thời đó đã về hưu, người tiếp quản mới phải mất rất nhiều ngày để phân tích giấy tờ, hình dáng hiện tại của Sơn", thiếu tá Phan Thị Huyền Trang, Đội trưởng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh, nói.

Sau khi đối chiếu nhiều tài liệu, chứng cứ, khẳng định Sơn chính là sát thủ tham gia vụ án giết người thuê gây chấn động Hà Tĩnh 11 năm trước, 5 cán bộ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra vượt hơn 1.000 km vào Bình Dương.

Công an sở tại cho hay Sơn mới đến địa bàn song đã là "đại ca giang hồ", nằm trong tầm ngắm của đơn vị bởi thường xuyên tham gia các băng nhóm gây rối trật tự, làm ăn bất chính.

Sơn lúc bị bắt hồi đầu tháng 1. Ảnh: Công an cung cấp

Tối 4/1 vừa qua, Sơn gọi điện cho một số "tay anh chị" cùng hàng chục đàn em đến nhà hàng tại TP Dĩ An tổ chức tiệc ăn uống để chia tay. Anh ta thông báo ngày mai sẽ di chuyển sang địa bàn mới vì thời gian gần đây "cảm thấy bất an". 8 cán bộ điều tra mặc thường phục, túc trực xung quanh khu vực này để theo dõi di biến động. Tàn cuộc nhậu lúc trời đã khuya, Sơn ra ôtô 5 chỗ lái về.

Tổ công tác cho trinh sát lái một ôtô di chuyển trước, chiếc còn lại bám theo Sơn. Đi được vài trăm mét, đến khu vực vắng người ở hẻm 28, đường Phan Bội Châu, phường Dĩ An, ban chuyên án quyết định siết vòng vây. Chiếc ôtô đi trước bất ngờ đỗ chắn ngang, chặn đường di chuyển. Xe chạy sau áp sát, tạo thế gọng kìm khiến phương tiện do Sơn cầm lái rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Theo trinh sát, Sơn khai ban đầu nghĩ đây là vụ va quẹt bình thường, định mở cửa ra "nói chuyện". Song sau vài giây, nhận ra bị bao vây, anh ta lập tức khóa cửa xe, cố thủ.

Cảnh sát sau khi thuyết phục bất thành đã nổ 5 phát súng chỉ thiên cảnh cáo. Sơn vẫn nhất quyết không nộp mình.

Cảnh sát đập vỡ kính xe để bắt Sơn. Ảnh: Công an cung cấp

Tổ công tác quyết định dùng phương án cuối cùng trong kế hoạch tác chiến, đó là phá các cửa xe để khống chế. 8 cán bộ được chia ra mỗi nhóm hai người vây ráp tại bốn cửa, dùng vật cứng đập vỡ kính. Sau vài phút, thấy kính vỡ, Sơn mở cửa lao ra ngoài song bị trinh sát áp sát khống chế, ghì chặt giữa đường.

"Anh ta chống trả quyết liệt song không thể thoát. Cuộc vây bắt diễn ra trong một tiếng, trên xe không có vũ khí", cán bộ điều tra cho biết.

Sơn sau đó thừa nhận là sát thủ giết người thuê năm 2009, bị áp giải về Hà Tĩnh để phục hồi điều tra về tội Giết người.

"Do Covid-19 phức tạp, chúng tôi đi hàng nghìn km mà không dừng dọc đường. Mọi người chuẩn bị sẵn bánh mì, đồ ăn liền, nước khoáng. Khi nào đói thì dừng xe nghỉ ngơi ít phút tiếp sức rồi tiếp tục hành trình", thiếu tá Trang kể.

Đức Hùng