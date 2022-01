Nổ súng, đập vỡ kính ôtô của nghi phạm giết người

Hà TĩnhNổ súng cảnh cáo song Nguyễn Văn Sơn, kẻ trốn truy nã về tội giết người, vẫn quyết cố thủ trong xe, trinh sát đã phá kính ôtô.

Ngày 8/1, Công an Hà Tĩnh cho biết vừa di lý Sơn (37 tuổi, trú Nghệ An) từ Bình Dương về Hà Tĩnh để tạm giam, điều tra về tội Giết người.

Nguyễn Văn Sơn (giữa) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, tháng 5/2011, Sơn là nghi can trong vụ án giết người xảy ra ở thị xã Kỳ Anh, nhưng trốn sang Lào. Gần đây, Công an Hà Tĩnh nhận tin Sơn đang lẩn trốn ở Bình Dương nên phối hợp với Công an Nghệ An cử cán bộ vào đây, phối hợp với công an sở tại rà soát hồ sơ, lên phương án vây bắt.

Ngày 3/1, phát hiện Sơn đang lái ôtô 5 chỗ chạy trên quốc lộ, hàng chục trinh sát đã tiếp cận. Sơn bị nhà chức trách chặn hai đầu đường nên chốt cửa, cố thủ.

Cảnh sát đập vỡ kính xe để bắt nghi phạm. Ảnh: Công an cung cấp

Sau nhiều giờ thuyết phục bất thành, cảnh sát nổ súng chỉ thiên cảnh cáo. Sơn vẫn bất tuân lệnh. Ban chuyên án quyết định cho trinh sát tiếp cận ôtô, đập vỡ cửa kính trước và sau bên phải xe, khống chế nghi phạm.

Đức Hùng