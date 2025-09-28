Cuộc thanh trừng ở thượng tầng Arsenal

AnhArsenal vừa trải qua một cơn địa chấn ngoài sân cỏ khi Tim Lewis - luật sư được xem là "quyền lực số một" sau nhà Kroenke - bất ngờ bị loại bỏ khỏi bộ máy điều hành.

Tim Lewis rời Arsenal vì công cuộc "chuyển giao quyền lực" của nhà Kroenke. Ảnh: PA Wire

Đằng sau quyết định lạnh lùng ấy là màn chuyển giao quyền lực cho Josh Kroenke, con trai tỷ phú Stan, với những toan tính có thể định hình tương lai của CLB.

Tim Lewis, 62 tuổi, là CĐV Arsenal trọn đời và luật sư chuyên về sáp nhập, mua bán doanh nghiệp. Ông lần đầu xuất hiện ở Emirates năm 2007 với vai trò cố vấn cho Stan Kroenke trong thương vụ đầu tư. Đến 2020, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Lewis chính thức gia nhập hội đồng quản trị, trở thành "cánh tay phải" giúp nhà Kroenke tái cấu trúc CLB.

Chỉ trong vài tháng, Lewis đã để lại dấu ấn đậm nét: tái cơ cấu khoản nợ gần 200 triệu USD nhờ nguồn vay từ tập đoàn Kroenke Sports & Entertainment, giúp Arsenal giải phóng 50 triệu USD dự trữ và cải thiện dòng tiền; cắt giảm 55 nhân viên trong thời kỳ khó khăn; đồng thời sa thải Giám đốc bóng đá Raul Sanllehi để tinh gọn bộ máy. Với phong cách quyết đoán, ông nhanh chóng nổi lên như nhân vật then chốt ở Emirates, được Mikel Arteta và đội ngũ thể thao tin cậy.

Dưới thời Lewis, Arsenal trở nên năng động hơn trong chuyển nhượng và điều hành. Hè 2025, ông tham gia trực tiếp vào thương vụ chiêu mộ Eberechi Eze từ Crystal Palace, khép lại kỳ mua sắm trị giá 300 triệu USD. Doanh thu CLB cũng đạt mức kỷ lục trên 800 triệu USD.

Tim Lewis (trái) và Josh Kroenke - con trai của chủ sở hữu Arsenal Stan Kroenke. Ảnh: Daily Mail

Nếu trong nội bộ Arsenal, Lewis là nhân tố quan trọng đưa CLB thoát khỏi tình trạng ì ạch, thì ở bên ngoài, ông lại gây nhiều tranh cãi. Tại các cuộc họp Ngoại hạng Anh, vị luật sư được mô tả là thích thuyết giảng và thường khiến đồng cấp khó chịu vì thái độ tự tin thái quá. Một giám đốc đối thủ gọi ông là "ác mộng" vì luôn cố gắng áp đặt ý kiến.

Lewis cũng nổi tiếng với những quan điểm cứng rắn về kiểm soát tài chính, đặt ông vào thế đối lập với các CLB giàu có như Man City. Thậm chí, sau trận hòa căng thẳng tại Etihad mùa trước, ông bỏ về mà không bắt tay chủ nhà - hành động hiếm thấy trong giới thượng tầng. Không ít đối thủ và cả một số người trong nội bộ Arsenal coi ông là kẻ "gây chia rẽ".

Ngày 20/9, Arsenal thông báo Lewis từ nhiệm trong cuộc cải tổ ban lãnh đạo, nhường vị trí điều hành cho Giám đốc điều hành Richard Garlick. Điều đáng chú ý là thông tin này chỉ xuất hiện ở câu thứ tư trong thông cáo báo chí, sau khi CLB đề cập đến việc bổ nhiệm các nhân sự mới.

Stan (thứ hai từ trái sang) và Josh Kroenke (giữa) ăn mừng chức vô địch NBA đầu tiên của Denver Nuggets. Ảnh: AP

Theo truyền thông Anh, Lewis thực chất bị buộc phải rời sân Emirates. Arsenal từng đề nghị ông ở lại trong vai trò không điều hành, mức lương giảm từ 2,6 triệu USD xuống còn 670.000 USD, nhưng ông từ chối. Bạn bè cho biết Lewis "sốc và đau đớn", thậm chí cân nhắc hành động pháp lý vì tin rằng mình bị sa thải.

Quyết định gây sốc này là dấu hiệu của sự chuyển giao quyền lực trong gia tộc Kroenke. Josh Kroenke, 45 tuổi - con trai của Stan - được xem là đạo diễn chính, nhằm chứng tỏ năng lực kế thừa. Hình ảnh này liên tưởng tới bộ phim truyền hình nổi tiếng Succession, nơi các thế hệ tranh giành quyền kiểm soát đế chế gia đình.

Josh không xa lạ với thể thao. Ông hiện là chủ tịch Denver Nuggets (NBA), từng gây sốc khi sa thải cả HLV lẫn tổng giám đốc chỉ hai năm sau chức vô địch lịch sử. Gia đình Kroenke cũng sở hữu LA Rams (NFL) và Colorado Avalanche (NHL), đều giành Cup trong vòng ba năm gần nhất. Arsenal giờ là mảnh ghép cuối cần danh hiệu lớn để hoàn thiện bộ sưu tập.

Với việc Lewis rời đi, Josh dự kiến sẽ can dự sâu hơn vào các quyết định chiến lược tại Emirates, từ mở rộng sân vận động, cải thiện trung tâm huấn luyện cho đến xử lý các thách thức pháp lý liên Ngoại hạng Anh và vụ việc của cựu cầu thủ Thomas Partey.

Nhà sản xuất từng đoạt giải Emmy Ben Winston (ở giữa), trong ảnh chụp với các diễn viên của loạt phim truyền hình hài kịch Friends, được đưa vào hội đồng quản trị Arsenal với tư cách là giám đốc không điều hành.

Quyết định loại bỏ Lewis tạo ra chia rẽ trong giới bóng đá Anh. Một số đồng nghiệp đánh giá ông là người hành động nhanh, như một ông chủ thực thụ - điều hiếm thấy trong cơ chế vận hành rườm rà của Ngoại hạng Anh. Nhưng cũng không ít quan chức đối thủ công khai mừng rỡ: "Nếu muốn dọn quán bar lúc nửa đêm, chỉ cần mời Tim Lewis tới" - một lời mỉa mai cay nghiệt.

Ở Arsenal, Mikel Arteta thừa nhận buồn khi mất một cộng sự thân cận. Song về tổng thể, CLB chọn cách im lặng, để người kế nhiệm Garlick và hội đồng quản trị mới lên tiếng. Việc bổ sung những gương mặt như nhà sản xuất Ben Winston - người hâm mộ Arsenal lâu năm - cũng được xem là động thái làm mềm hình ảnh ban lãnh đạo sau sự ra đi gây tranh cãi.

Sự kiện Tim Lewis rời Arsenal khép lại hành trình 18 năm gắn bó của một nhân vật gây nhiều tranh luận, từ người hùng giúp CLB gượng dậy tài chính đến "kẻ ngáng đường" trong mắt giới chức bóng đá. Nhưng trên hết, nó phơi bày quá trình chuyển giao thế hệ trong nhà Kroenke.

Josh Kroenke giờ phải chứng minh rằng ông không chỉ là "con trai tỷ phú" mà là người đủ bản lĩnh đưa Arsenal tới danh hiệu lớn - điều mà CĐV chờ đợi suốt hai thập kỷ qua. Trong bối cảnh Ngoại hạng Anh ngày càng khốc liệt, sự thay đổi ở thượng tầng có thể trở thành bước ngoặt quyết định: hoặc Arsenal thực sự vươn lên, hoặc tiếp tục loay hoay giữa tham vọng và bất ổn.

Hồng Duy tổng hợp