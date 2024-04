Cuộc sống vợ chồng son của Diễm My 9x

Diễm My 9x đón tuổi 34 hồi tháng 1, thể hiện hình ảnh tươi trẻ qua gu mặc đơn sắc yêu thích.

Cô tên đầy đủ Vũ Phạm Diễm My, lấy nghệ danh "9x" để phân biệt với diễn viên gạo cội Diễm My. Người đẹp đóng phim từ lúc năm tuổi, từng tham gia các phim điện ảnh "Gái già lắm chiêu 1", "Chạy đi rồi tính", "Cô Ba Sài Gòn", "1990".

Cô và Vinh Nguyễn, 33 tuổi, quen nhau sáu năm trước khi đi đến đám cưới hôm 21/12/2023 ở TP HCM. Anh tốt nghiệp cử nhân Đại học Swinburne và thạc sĩ tại Đại học RMIT, đều ở Australia, hiện kinh doanh lĩnh vực nhà hàng.