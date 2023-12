Diễm My 9x: 'Chồng xoa dịu nhiều tổn thương của tôi'

TP HCMTrong hôn lễ tối 21/12, Diễm My 9x bật khóc cảm ơn chồng đã yêu thương, chữa lành trái tim nhiều tổn thương của cô.

Khoảng 20h, hôn lễ bắt đầu với khoảnh khắc chú rể chơi piano đoạn nhạc Golden Hour. Cô dâu khoác tay bố bước vào sân khấu trong giai điệu La La Land của dàn nhạc giao hưởng. Vợ chồng Diễm My 9x trao nhau nụ hôn trước khi nói lời hẹn ước.

Diễm My 9x: 'Chồng xoa dịu trái tim nhiều tổn thương của tôi' Diễm My 9x xúc động phát biểu ở tiệc cưới. Video: Tân Cao Màn hình phát video về chặng đường gắn bó trong bảy năm của hai người, cùng khoảnh khắc cầu hôn trên khinh khí cầu ở Australia cuối năm 2022. Diễm My 9x rưng rưng, nhiều lần nắm chặt tay chồng.

Vinh Nguyễn gọi Diễm My là "Gấu yêu của anh". Anh cảm ơn cô đã đến bên cuộc đời anh, cùng nhau chia sẻ những buồn vui, hướng đến xây dựng tổ ấm. "Em là nguồn động lực trong cuộc sống của anh. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười của em, anh luôn có niềm tin, mọi khó khăn, thử thách, chắc chắn sẽ vượt qua. Anh yêu em", chú rể nói.

>>> Khoảnh khắc trong đám cưới của Diễm My 9x

Diễm My 9x cũng cảm ơn chồng vì đã xoa dịu tổn thương trong trái tim cô, khiến cuộc sống trở nên ý nghĩa, bớt tẻ nhạt. Trước đó, Diễm My 9x không có niềm tin vào hôn nhân do bố mẹ không hạnh phúc, bạn bè xung quanh cũng nhiều đổ vỡ. Cô từng nghĩ sẽ không lấy chồng, không có nhiều cảm xúc về việc diện váy cưới. Tuy nhiên, khi gặp bạn đời và gắn bó gia đình anh, cô dần mở lòng, suy nghĩ tích cực.

Người đẹp cảm nhận Vinh Nguyễn đã rất kiên nhẫn, yêu thương cô vô điều kiện. Trong mắt diễn viên, chồng giỏi giang, tâm lý, xứng đáng để cô đặt niềm tin. Mối quan hệ của họ được gia đình, bạn bè vun vén. Diễm My 9x xem gia đình chồng như ruột thịt, không có cảm giác phải làm dâu.

"Anh là người thầy, bạn đồng hành tốt nhất em từng có, và từ nay về sau sẽ là chồng em. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời, làm điểm tựa vững chãi cho em. Anh là nhà, là tình yêu duy nhất của em", diễn viên nói trong tiếng vỗ tay của gần 700 khách mời dự tiệc.

Diễm My 9x: 'Chồng xoa dịu trái tim nhiều tổn thương của tôi' Khoảnh khắc Diễm My 9x bước vào lễ đường. Video: Tân Cao Không gian hôn lễ được trang trí nhiều hoa tươi, nến thơm và khung hình cưới, do chính tay cô dâu, chú rể lên ý tưởng, sắp xếp. Sân khấu dựng mô phỏng hình ảnh con sông, nối đôi bờ, tượng trưng khoảng thời gian yêu xa, vượt khó khăn đến bên nhau của cả hai. Họ được bố mẹ cho tự quyết định nội dung chương trình.

Đám cưới có các tiết mục hát, nhảy của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bạn bè cô dâu như Ái Phương, Thùy Anh, Khả Ngân qua nhạc phẩm Yêu em dài lâu, I Will Follow Him, Marry You, All I Want For Xmas Is You...

Ảnh cưới Diễm My 9x và chồng tung ngày 20/12. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cả hai quen nhau trong chuyến công tác ở Australia năm 2016, từng trải qua thử thách yêu xa, chia tay sau đó hàn gắn. Khi Vinh Nguyễn về nước làm việc, họ ngày càng gắn kết tình cảm.

Diễm My 9x: 'Chồng tôi giỏi giang, tâm lý' Diễm My 9x nói về chồng trước hôn lễ. Video: Tân Cao

Diễn viên tên đầy đủ Vũ Phạm Diễm My, 33 tuổi. Nghệ danh "9x" được cô dùng để phân biệt với diễn viên gạo cội Diễm My. Cô đóng phim từ lúc 5 tuổi, từng tham gia các phim điện ảnh Gái già lắm chiêu 1, Chạy đi rồi tính, Cô Ba Sài Gòn, 1990. Vinh Nguyễn, 32 tuổi, tốt nghiệp cử nhân Đại học Swinburne và thạc sĩ tại Đại học RMIT, đều ở Australia. Anh hiện kinh doanh lĩnh vực nhà hàng.

Tân Cao