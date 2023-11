Cuộc sống tuổi 18 của con gái Angelina Jolie

Zahara Marley Jolie-Pitt - con gái nuôi của Angelina Jolie - năng nổ khi học đại học, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện.

Hôm 16/11, Zahara tham gia Alpha Kappa Alpha Sorority của đại học Spelman - hội nữ sinh người Mỹ gốc Phi đầu tiên trong lịch sử, thành lập năm 1908. Trong video do nhóm đăng tải, Zahara vừa nhảy vừa giới thiệu bản thân với các thành viên.

Zahara Marley Jolie-Pitt nhảy Zahara Marley Jolie nhảy trong buổi ra mắt hội nữ sinh. Video: Instagram essence

Từ lúc lên đại học, Zahara quen nhiều bạn mới và tham gia các sự kiện. Trước đó, cô và Jolie cùng tới trường làm thủ tục nhập học. Tại buổi lễ chào mừng tháng 8/2022, hai mẹ con cười và nhảy cùng các phụ huynh, học sinh.

Trên Instagram, minh tinh đăng hình con gái với bạn học, thể hiện niềm vui và xúc động: "Zahara và các chị em của con. Xin chúc mừng tất cả tân sinh viên, Spelman rất đặc biệt và vinh dự khi có thêm thành viên trong gia đình". Theo People, tài tử Brad Pitt - bố Zahara - vui mừng, thấy tuyệt vời về cột mốc mới của con.

Angelina Jolie và con gái Zahara Angelina Jolie (áo ghi) và con gái (áo trắng) tại trường đại học Spelman tháng 8/2022. Video: Twitter Brandon Rainey

Bên cạnh học, Zahara tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện. Hồi tháng 2, cô và mẹ gặp các nhà lập pháp ở Washington, D.C, vận động việc thông qua đạo luật Justice for All Reauthorization năm 2022. Đạo luật nhằm bảo vệ nạn nhân, giúp họ có quyền được tiếp cận bằng chứng và báo cáo của cơ quan pháp luật, phát triển khoa học pháp y, chấm dứt tình trạng vụ án hiếp dâm tồn đọng, giải quyết nạn phân biệt chủng tộc trong các bản án sai.

Năm 2019, Zahara và minh tinh thăm Ethiopia, gặp Sahle-Work Zewde - nữ tổng thống đầu tiên của đất nước. Họ thảo luận văn hóa và lịch sử nơi đây cũng như các vấn đề như giáo dục, cách điều trị bệnh lao kháng thuốc.

Cùng năm, con gái Jolie hợp tác thợ kim hoàn Robert Procop và ra mắt dòng trang sức Zahara Collection. Toàn bộ số tiền bán được nhằm quyên góp cho House of Ruth Shelters - tổ chức cung cấp nhà tạm thời cho phụ nữ và trẻ em bị bạo hành.

Zahara và Angelina Jolie cùng giáo sư tại đại học luật Irvine năm 2022. Ảnh: University of California, Irvine School of Law

Zahara và gia đình có mối quan hệ khăng khít, du lịch quanh thế giới và xuất hiện tại nhiều sự kiện. Khi đi chơi cùng người thân, cô thường xuyên nắm tay và thể hiện tình cảm, cười đùa với họ. Cô còn giúp mẹ xây dựng thương hiệu thời trang sắp ra mắt Atelier Jolie. Trong cuộc phỏng vấn với Vogue hồi tháng 9, minh tinh cho biết quá trình phát triển hãng, Pax Thiên và Zahara tham gia và hỗ trợ mẹ rất nhiều. Pax Thiên nghiên cứu cách thiết kế để trang trí văn phòng, Jolie và Zahara tìm địa điểm.

Trên TIME 100 Talk năm 2020, minh tinh nói tôn trọng con: "Tôi học hỏi nhiều điều từ con. Zahara vừa là người thân của tôi, vừa là cô gái châu Phi phi thường và gắn kết với quê hương, cội nguồn". Theo The List, Jolie cho biết con gái là người có tổ chức nhất nhà, càng lớn Zahara càng phát triển những tính cách tốt.

Zahara Marley Jolie-Pitt sinh năm 2005 tại Hawassa, Ethiopia. Jolie và con trai Maddox tới trại trẻ mồ côi và nhận nuôi Zahara lúc bảy tháng tuổi. Trên People, minh tinh nói thuở nhỏ, Maddox yêu thương và chăm sóc em.

Dù vậy, Zahara gặp nhiều vấn đề sức khỏe. Khi mới được nhận nuôi, cô phải điều trị nhiễm khuẩn salmonella tại bệnh viện ở New York. Trên Time năm 2020, Jolie cho biết con gái từng trải qua nhiều cuộc phẫu thuật song không nói rõ lý do. Hiện cô đã hồi phục.

Zahara và Angelina Jolie tại sự kiện Power Of Women của Variety. Ảnh: Wire Image

Angelina Jolie, 48 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghệ thuật. Cô xuất hiện trên màn ảnh lần đầu cùng cha, ông Jon Voight, trong phim Lookin' to Get Out (1982) và bắt đầu tham gia diễn xuất vào năm 1993 với Cyborg. Minh tinh từng đoạt ba giải Quả Cầu Vàng và một tượng vàng Oscar.

Sau khi chia tay Brad Pitt năm 2016, Jolie một mình giữ quyền nuôi sáu con, giảm bớt công việc để dành nhiều thời gian bên chúng. Minh tinh và các con thường xuyên đi chơi, dạo phố, dự sự kiện chung. Cô có ba con nuôi - Maddox, 22 tuổi, Pax Thiên, 19 tuổi, Zahara, 18 tuổi - và ba con ruột - Shiloh, 17 tuổi, Knox và Vivienne, 15 tuổi.

Thanh Giang