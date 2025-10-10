Cuộc sống trong lũ của người dân Bắc Ninh

Nước sông Cầu tại Gia Bảy (Thái Nguyên) lúc 3h ngày 8/10 đạt đỉnh 29,9 m, vượt mức lũ lịch sử tháng 9/2024 là 1,09 m. Lũ rút nhanh, đổ về Bắc Ninh khiến mực nước sông Cầu tại đây dâng cao.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 19h ngày 9/10, mực nước sông Cầu tại trạm Đáp Cầu là 7,49 m, trên báo động ba 1,19 m, dự kiến đạt đỉnh vượt báo động ba 1,3 m trong vài tiếng nữa.
Trong ảnh là sông Cầu nhìn từ cầu Như Nguyệt, nước tràn vào khu dân cư hai bên.
Nước sông Cầu tại Gia Bảy (Thái Nguyên) lúc 3h ngày 8/10 đạt đỉnh 29,9 m, vượt mức lũ lịch sử tháng 9/2024 là 1,09 m. Lũ rút nhanh, đổ về Bắc Ninh khiến mực nước sông Cầu tại đây dâng cao.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 19h ngày 9/10, mực nước sông Cầu tại trạm Đáp Cầu là 7,49 m, trên báo động ba 1,19 m, dự kiến đạt đỉnh vượt báo động ba 1,3 m trong vài tiếng nữa.
Trong ảnh là sông Cầu nhìn từ cầu Như Nguyệt, nước tràn vào khu dân cư hai bên.
Bắc Ninh có ba sông lớn chảy qua là Cầu, Thương và Lục Nam. Lũ hai sông Cầu, Thương đều vượt và sắp vượt đỉnh lũ lịch sử, gây ngập 38/99 xã phường. Các xã này phần lớn là trung du, miền núi thuộc tỉnh Bắc Giang cũ, không tập trung nhiều khu công nghiệp.
Trong ảnh, tại xã Tam Giang, nước tràn qua bờ kè, ngập hết tầng một nhà dân hai bên sông Cầu.
Bắc Ninh có ba sông lớn chảy qua là Cầu, Thương và Lục Nam. Lũ hai sông Cầu, Thương đều vượt và sắp vượt đỉnh lũ lịch sử, gây ngập 38/99 xã phường. Các xã này phần lớn là trung du, miền núi thuộc tỉnh Bắc Giang cũ, không tập trung nhiều khu công nghiệp.
Trong ảnh, tại xã Tam Giang, nước tràn qua bờ kè, ngập hết tầng một nhà dân hai bên sông Cầu.
Cách đó khoảng 10 km, làng cổ Thổ Hà, phường Vân Hà (trước thuộc tỉnh Bắc Giang) ngập sâu, có chỗ 2 m. Ba ngày nay người dân phải dùng thuyền, xuồng tự chế đi lại.
"Trận ngập lụt này tương đương với trận lụt do bão Yagi tháng 9/2024", ông Nguyễn Tú Chí nói.
Cách đó khoảng 10 km, làng cổ Thổ Hà, phường Vân Hà (trước thuộc tỉnh Bắc Giang) ngập sâu, có chỗ 2 m. Ba ngày nay người dân phải dùng thuyền, xuồng tự chế đi lại.
"Trận ngập lụt này tương đương với trận lụt do bão Yagi tháng 9/2024", ông Nguyễn Tú Chí nói.
Nước lũ tràn vào đình Thổ Hà, gây ngập khoảng một mét. Ngôi đình đã hơn 300 năm, là kiến trúc tôn giáo nổi tiếng của vùng Kinh Bắc.
Nước lũ tràn vào đình Thổ Hà, gây ngập khoảng một mét. Ngôi đình đã hơn 300 năm, là kiến trúc tôn giáo nổi tiếng của vùng Kinh Bắc.
Nhà bia trong khuôn viên đình Thổ Hà bị nước lũ nhấn chìm. Theo dự báo của cơ quan khí tượng, ngập lụt ở Bắc Ninh còn duy trì 2-3 ngày tới.
Nhà bia trong khuôn viên đình Thổ Hà bị nước lũ nhấn chìm. Theo dự báo của cơ quan khí tượng, ngập lụt ở Bắc Ninh còn duy trì 2-3 ngày tới.
Nước lũ ngập lút cổng nhà ở Thổ Hà. "Sáng 7/10, nước còn thấp nhưng đến chiều đã dâng ngập hết tầng một. Mọi sinh hoạt đều đảo lộn, điện nước bị cắt, có tiền cũng không mua nổi mớ rau", một người dân kể.
Nước lũ ngập lút cổng nhà ở Thổ Hà. "Sáng 7/10, nước còn thấp nhưng đến chiều đã dâng ngập hết tầng một. Mọi sinh hoạt đều đảo lộn, điện nước bị cắt, có tiền cũng không mua nổi mớ rau", một người dân kể.
Người dân Thổ Hà lách thuyền qua những sợi dây điện, dây cáp chằng chịt trên đường.
Người dân Thổ Hà lách thuyền qua những sợi dây điện, dây cáp chằng chịt trên đường.
Phương tiện di chuyển lúc này là xuồng, phao tự chế. Theo người dân, mọi năm không ngập sâu, nhưng 10 ngày qua đã ngập hai lần, một lần do bão Bualoi và nay do bão Matmo.
"Chúng tôi phải ăn cơm trên mái nhà, có gì ăn nấy. Nhiều gia đình mang bếp than lên tầng nấu cơm, nhà nào cao thì nấu giúp nhà thấp hơn, sống dựa vào nhau", một người dân cho biết.
Phương tiện di chuyển lúc này là xuồng, phao tự chế. Theo người dân, mọi năm không ngập sâu, nhưng 10 ngày qua đã ngập hai lần, một lần do bão Bualoi và nay do bão Matmo.
"Chúng tôi phải ăn cơm trên mái nhà, có gì ăn nấy. Nhiều gia đình mang bếp than lên tầng nấu cơm, nhà nào cao thì nấu giúp nhà thấp hơn, sống dựa vào nhau", một người dân cho biết.
Những vật dụng thiết yếu, có giá trị được người dân tập kết ở Tổ dân phố Thổ Hà, nơi cao hơn so với nhà dân xung quanh.
Những vật dụng thiết yếu, có giá trị được người dân tập kết ở Tổ dân phố Thổ Hà, nơi cao hơn so với nhà dân xung quanh.
Người dân xã Tiên Lục dùng xe cơ giới để vận chuyển xe máy qua những đoạn ngập.
Người dân xã Tiên Lục dùng xe cơ giới để vận chuyển xe máy qua những đoạn ngập.
Khoảng 600 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 141 và Trung đoàn 2 được huy động giúp dân thu hoạch rau màu, đắp đê tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh. Tuyến đê này bị tràn, phải đắp đất, bao tải cát để ngăn lũ.
Khoảng 600 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 141 và Trung đoàn 2 được huy động giúp dân thu hoạch rau màu, đắp đê tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh. Tuyến đê này bị tràn, phải đắp đất, bao tải cát để ngăn lũ.
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng người dân gia cố vết nứt ven sông Cầu đoạn qua thôn Cẩm Bào, xã Xuân Cẩm.
Theo báo cáo nhanh của tỉnh Bắc Ninh, đến ngày 9/10, tỉnh ghi nhận 3 người chết; 4.677 hộ phải di dời; 5.197 hộ vẫn bị cô lập; 68 căn nhà bị sập, hư hại cùng hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng.
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng người dân gia cố vết nứt ven sông Cầu đoạn qua thôn Cẩm Bào, xã Xuân Cẩm.
Theo báo cáo nhanh của tỉnh Bắc Ninh, đến ngày 9/10, tỉnh ghi nhận 3 người chết; 4.677 hộ phải di dời; 5.197 hộ vẫn bị cô lập; 68 căn nhà bị sập, hư hại cùng hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng.
Thanh Hải
Quỹ Hy vọng - báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh thiên tai, tái thiết các trường học bị thiệt hại. Mọi đóng góp của bạn xin ủng hộ tại đây.