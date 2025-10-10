Cuộc sống trong lũ của người dân Bắc Ninh

Nước sông Cầu tại Gia Bảy (Thái Nguyên) lúc 3h ngày 8/10 đạt đỉnh 29,9 m, vượt mức lũ lịch sử tháng 9/2024 là 1,09 m. Lũ rút nhanh, đổ về Bắc Ninh khiến mực nước sông Cầu tại đây dâng cao.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 19h ngày 9/10, mực nước sông Cầu tại trạm Đáp Cầu là 7,49 m, trên báo động ba 1,19 m, dự kiến đạt đỉnh vượt báo động ba 1,3 m trong vài tiếng nữa.

Trong ảnh là sông Cầu nhìn từ cầu Như Nguyệt, nước tràn vào khu dân cư hai bên.