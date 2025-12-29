Cuộc sống trở lại với chàng trai trẻ sau ghép quả thận bố tặng

Chàng trai 25 tuổi viêm cầu thận tiến triển suy thận giai đoạn cuối, được bố hiến một quả thận để ghép.

Năm 2024 chàng trai được bác sĩ chẩn đoán viêm cầu thận nhưng không tuân thủ điều trị. Trong vòng chưa đầy một năm, viêm cầu thận tiến triển nhanh đến suy thận, chức năng thận chàng trai yếu dần, cơ thể ngày càng phù nề, mệt mỏi. Giữa năm 2025, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á nhận định bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, buộc phải lọc máu định kỳ 3 lần mỗi tuần.

Người bố quyết định hiến thận ghép cho con. Bác sĩ hai bệnh viện Xuyên Á và Chợ Rẫy phối hợp phẫu thuật ghép thận cho bệnh nhân, ngày 5/12. Sau ghép, chức năng thận trở về bình thường, bệnh nhân có thể ăn uống, sinh hoạt thường ngày, duy trì thuốc chống thải ghép và tái khám định kỳ.

Bác sĩ phẫu thuật ghép thận cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

BS.CK1 Vũ Lệ Anh, Trưởng khoa Nội Thận, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, cho biết nguyên nhân khởi phát suy thận ở người trẻ chủ yếu do viêm cầu thận. Đây là bệnh lý có thể âm thầm tiến triển rất nhanh đến suy thận giai đoạn cuối nếu không phát hiện và điều trị đúng cách.

"Viêm cầu thận dễ xảy ra ở người trẻ nhưng rất khó để thuyết phục họ điều trị thuốc và theo dõi bệnh, vì biểu hiện bệnh âm thầm nên người bệnh luôn chủ quan nghĩ cơ thể mình vẫn ổn", bác sĩ Anh nói, thêm rằng bệnh nhân chủ quan khiến chức năng thận suy giảm diễn tiến. Chỉ cần người bệnh sơ sẩy, tự ý bỏ điều trị 1-2 tháng thì thận sẽ bị mất chức năng và diễn tiến rất nhanh đến suy thận giai đoạn cuối. Khi đó, chạy thận chỉ là giải pháp tạm thời, còn ghép thận là cách duy nhất để người bệnh trở lại cuộc sống bình thường.

Với người trẻ, đó là một cú sốc rất lớn trong đời, không chỉ suy kiệt về thể chất mà còn bóp nghẹt cả tương lai của họ và sinh kế của gia đình. Bác sĩ khuyến cáo khi người trẻ có những dấu hiệu của viêm cầu thận như tăng huyết áp không rõ nguyên nhân, tiểu bọt, tiểu máu, đột nhiên phù..., nên khám tầm soát và tuân thủ điều trị nếu phát hiện bệnh. Ngoài ra, yếu tố kích hoạt bệnh viêm cầu thận phải đặc biệt chú ý là tình trạng nhiễm trùng. Vì thế, người trẻ khi bị viêm họng, nhiễm trùng da nên khám bác sĩ chuyên khoa để điều trị triệt để.

Uống đủ 1,5-2 lít nước mỗi ngày. Hạn chế tối đa thực phẩm có yếu tố kích ứng gây viêm cầu thận như không đảm bảo vệ sinh, vị quá mặn, thức uống có chứa hóa chất. Hạn chế thức khuya. Khám sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện sớm các bệnh lý thận - tiết niệu, đặc biệt là viêm cầu thận, điều trị ngăn chặn tiến triển đến suy thận.

Mỹ Ý