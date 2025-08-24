Cuộc sống thôn quê của Ellen DeGeneres

AnhCựu MC Ellen DeGeneres và diễn viên Portia de Rossi tận hưởng cuộc sống điền viên, chăn nuôi cừu, gà, ngựa sau gần một năm rời nước Mỹ.

Trên Instagram ngày 20/8, Ellen DeGeneres, 67 tuổi, đăng video bạn đời - diễn viên Portia de Rossi, 52 tuổi - cưỡi ngựa ở vùng nông thôn Anh, cho biết đây là ước mơ của Portia. Bài đăng thu hút hàng nghìn lượt bình luận, nhiều người cho rằng cặp sao đang tận hưởng những ngày tháng tuyệt vời.

Diễn viên Portia de Rossi - bạn đời của Ellen DeGeneres - cưỡi ngựa tại vùng quê Anh Portia de Rossi cưỡi ngựa dạo quanh làng quê nước Anh. Video: Instagram/ Ellen DeGeneres

Theo People, Ellen DeGeneres và Portia de Rossi rời Mỹ trước ngày bầu cử Tổng thống vào đầu tháng 11/2024. Chuyến đi diễn ra sau khi Ellen kết thúc tour diễn hài độc thoại cuối cùng của sự nghiệp - Ellen’s Last Stand... Up - tháng 8/2024. Cùng lúc, nghệ sĩ bán biệt thự ở California cho tỷ phú ngành khai thác mỏ Robert Friedland với giá 96 triệu USD.

Hồi tháng 7, Ellen có cuộc phỏng vấn ở nhà hát Everyman Theatre (Anh), lần đầu xuất hiện sau gần một năm giải nghệ. Trong chương trình, cựu MC thừa nhận chuyển đi vì ông Donald Trump đắc cử lần hai, nhưng không giải thích thêm. Hiện Ellen và Portia sống tại vùng quê Cotswolds, nơi nhiều người nổi tiếng chọn mua nhà như gia đình Beckham, siêu mẫu Kate Moss, cựu Thủ tướng Anh David Cameron.

Ellen DeGereneres và Portia de Rossi là một trong những cặp sao quyền lực nhất cộng đồng LGBTQ+. Ảnh: Instagram/ Portia de Rossi

"Chúng tôi chưa quen cảnh đẹp thế này. Những ngôi làng, thị trấn và kiến trúc - tất cả đều duyên dáng với lối sống giản dị. Ở đây rất sạch sẽ. Mọi thứ đều tốt đẹp hơn, chẳng hạn như cách mọi người đối xử với động vật, cư xử lịch sự với nhau. Tôi rất yêu nơi này", Ellen nói thêm về nơi ở mới.

Cũng trong tháng trước, WSJ cho biết cặp sao rao bán khu nông trại Kitesbridge Farm - bất động sản họ từng sống khi đến Anh năm ngoái, nhưng chỉ ở một tháng - với giá 30 triệu USD. Sau đó, Ellen dời đến khu vực rộng rãi hơn để tiện chăn nuôi. "Khi chúng tôi quyết định sống ở đây, cả hai đều biết Portia không thể sống thiếu ngựa. Do đó, chúng tôi cần một ngôi nhà có trang trại và đồng cỏ cho ngựa", cô nói thêm với trang tin.

Ngoài ngựa, Ellen và Portia nuôi thêm cừu, gà và chó. Trên trang cá nhân, cựu MC thường đăng video thăm chuồng, cắt tỉa cây cối trong vườn và làm cỏ. Bên dưới các bài viết, nhiều người hâm mộ cho biết nhớ các show của cô, nhưng cũng mừng khi thấy nghệ sĩ có cuộc sống bình yên.

Cuộc sống nông thôn của Ellen DeGeneres và bạn đời Ellen DeGeneres cố gắng đuổi đàn cừu ra khỏi chuồng gà sau khi phát hiện chúng lén ăn đồ ăn của gà. Portia de Rossi xuất hiện từ giây 0:55, vừa lái máy cắt cỏ vừa ôm chó cưng. Video: YouTube/ Ellen DeGeneres

Ellen DeGeneres sinh năm 1958, là ngôi sao truyền hình hàng đầu tại Mỹ. DeGeneres xuất thân từ diễn viên hài nổi tiếng với chương trình The Ellen Show, phát sóng tập đầu năm 2003. Nghệ sĩ từng dẫn lễ trao giải Oscar, Grammy và Primetime Emmy. Năm 2016, cô được chính phủ Mỹ trao tặng Huân chương Tự do. Sau 19 năm gắn bó với khán giả, tháng 5/2021 DeGeneres dừng chương trình The Ellen show.

Cô và Portia de Rossi gặp nhau lần đầu tại hậu trường concert Rock the Vote năm 2001, kết hôn tháng 8/2008 sau khi chính quyền California chấp thuận hôn nhân đồng giới. Cả hai chọn không có con, từ chối phương pháp thụ tinh ống nghiệm để được làm cha mẹ. Năm 2015, DeGeneres tham gia chương trình Today Show, nói chưa sẵn sàng đón nhận thành viên mới.

Hơn 20 năm bên nhau, cặp sao từng trải qua nhiều tin đồn đổ vỡ, cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn. Năm 2020, Ellen bị một số nhân viên tố cáo chơi xấu trong công ty. Dù không có bằng chứng, nhiều khán giả vẫn để lại bình luận tiêu cực trên trang cá nhân của cô. "Tôi không tưởng tượng được mình sẽ vượt qua điều này thế nào nếu không có Portia", nghệ sĩ trả lời phỏng vấn năm 2020 vớiPeople.

Theo Forbes, tổng tài sản của Ellen DeGeneres trị giá 450 triệu USD tính đến tháng 6. Ngoài sự nghiệp thành công trong ngành giải trí, cô kiếm nhiều tiền trong lĩnh vực bất động sản và kinh doanh. Năm 2015, nghệ sĩ ra mắt thương hiệu phong cách sống ED chuyên bán nội thất và đồ trang trí nhà cửa.

